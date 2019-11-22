Huawei yeni MateBook D dizüstü bilgisayarının tanıtım tarihini açıkladı

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Huawei, 25 Kasım tarihinde düzenleyeceği etkinlikte, pek çok yeni ürün tanıtacak. Bunlar arasında Kirin 990 platformundan güç alan MatePad Pro tablet ve yüksek kalitede ses deneyimi sunacağı söylenen Sound X adlı bir akıllı hoparlör bulunuyor.

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Görünüşe bakılırsa şirket lansman etkinliğinde sadece bu ürünlerle sınırlı kalmayacak. Ayrıca güncellenmiş MateBook D dizüstü bilgisayarını da sahneye çıkaracak. Yeni dizüstünün 25 Kasım'da tanıtılacağını gösteren bir poster yayınlandı.

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Paylaşılan görselde çok fazla detay yok. Ancak yan tarafında iki adet USB portu ve 3.5 mm kulaklık girişine yer verildiği görülüyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarın tasarımı önceki nesile göre farklı olacak. Yeni MateBook D hakkında Merak edilen tüm detayları birkaç gün sonra hep birlikte öğreneceğiz.