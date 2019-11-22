Sanayi ve Teknoloji Bakanı: "Türkiye, mobil uygulama pazarının kilit oyuncusu olabilir"

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Dünyanın ve Türkiye’nin ilk mobil uygulama fuarı Mobilefest, Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı. 21-24 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek fuarın açılış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı.

"Türk yazılımcılar dijital trendlere yön verebilir"

Varank, açılış konuşmasında Türkiye’nin mobil uygulama pazarındaki payının giderek büyüdüğünü belirtti. Türk girişimci ve geliştiricilerin dijital trendlere yön verebileceğini dile getiren Varank, “Türkiye'nin gittikçe büyüyen bu pazarda vazgeçilmez bir aktör olmasının önünde hiçbir engel yok” dedi.

Türk hükümetinin yazılım sektörünü ve geliştiricileri teşviklerle desteklediğine değinen Mustafa Varank, “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde yazılım sektörüne odaklandık ve en az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Yazılım maliyetlerini düşürmek ve geliştirici sayısını arttırmak için açık kaynak platformu kurmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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Mustafa Varank’ın Mobilefest’teki konuşmasından diğer notlar şöyle:

Mobil uygulamalar alışveriş, seyahat, eğlence, eğitim, banka işlemleri ve telekomünikasyon gibi pek çok alana yön veriyor

Mobil uygulama pazarından elde edilen küresel kazanç 2014 yılında 94 milyar dolarken, bu rakam 2019 yılında beş kat artarak 460 milyar dolara ulaştı

(Küresel) Sektörün 2023 yılında 1 trilyon dolara, Türkiye’deki mobil uygulama pazarının ise 1.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor

bekleniyor Dokuz yıl önce bağımsız bir geliştirici tarafından geliştirilen WhatsApp 19 milyar dolara satıldı. Bu da yazılımın ve geliştiricilerin gücünü herkese gösterdi.

Uygulama sayısı 2008 yılında 500 adetken bugün 2 milyonun üzerinde

Mobilefest 24 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak. Fuar alanında birbirinden farklı mobil uygulamaları inceleyip yakından görmek mümkün.