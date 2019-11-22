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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı: "Türkiye, mobil uygulama pazarının kilit oyuncusu olabilir"

    Dünyanın ve Türkiye'nin ilk mobil uygulama fuarı Mobilefest'in açılış konuşmasını yapan Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk geliştiricilerin dijital trendlere yön verebileceğini de belirtti.
    7 sa.
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    Mobil Uygulamalar
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı:
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    Dünyanın ve Türkiye’nin ilk mobil uygulama fuarı Mobilefest, Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı. 21-24 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek fuarın açılış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı.

    "Türk yazılımcılar dijital trendlere yön verebilir"

    Varank, açılış konuşmasında Türkiye’nin mobil uygulama pazarındaki payının giderek büyüdüğünü belirtti. Türk girişimci ve geliştiricilerin dijital trendlere yön verebileceğini dile getiren Varank, “Türkiye'nin gittikçe büyüyen bu pazarda vazgeçilmez bir aktör olmasının önünde hiçbir engel yok” dedi.

    Türk hükümetinin yazılım sektörünü ve geliştiricileri teşviklerle desteklediğine değinen Mustafa Varank, “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde yazılım sektörüne odaklandık ve en az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Yazılım maliyetlerini düşürmek ve geliştirici sayısını arttırmak için açık kaynak platformu kurmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

    Ayrıca Bkz. "Karar Resmi Gazete'de: Depolardaki akaryakıtın kalitesi takip edilecek"

    Mustafa Varank’ın Mobilefest’teki konuşmasından diğer notlar şöyle:

    • Mobil uygulamalar alışveriş, seyahat, eğlence, eğitim, banka işlemleri ve telekomünikasyon gibi pek çok alana yön veriyor
    • Mobil uygulama pazarından elde edilen küresel kazanç 2014 yılında 94 milyar dolarken, bu rakam 2019 yılında beş kat artarak 460 milyar dolara ulaştı
    • (Küresel) Sektörün 2023 yılında 1 trilyon dolara, Türkiye’deki mobil uygulama pazarının ise 1.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor
    • Dokuz yıl önce bağımsız bir geliştirici tarafından geliştirilen WhatsApp 19 milyar dolara satıldı. Bu da yazılımın ve geliştiricilerin gücünü herkese gösterdi.
    • Uygulama sayısı 2008 yılında 500 adetken bugün 2 milyonun üzerinde

    Mobilefest 24 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak. Fuar alanında birbirinden farklı mobil uygulamaları inceleyip yakından görmek mümkün.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    FatihAsl 7 sa. en beğenilen Ussuz
    var sayalım bilmiyor. ama şunu bilmesi yeterli benim için. "Mobil uygulama pazarından elde edilen küresel kazanç 2014 yılında 94 milyar dolarken, bu rakam 2019 yılında beş kat artarak 460 milyar dolara ulaştı"
    var sayalım bilmiyor. ama şunu bilmesi yeterli benim için. "Mobil uygulama pazarından elde edilen küresel kazanç 2014 yılında 94 milyar dolarken, bu rakam 2019 ...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Ussuz 7 sa.
    Mobil uygulama ne demek biliyor mu acaba kendileri?
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    usb2.0 1 sa.
    hı hı
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    Ceqa 4 sa.
    Bunu 10 yol önce yapmak gerekiyordu ne yazıkki dünya çok hızlı değişiyor şuanki trend yapay zeka ve otonom sistemler
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    DH Misafiri 5 sa.
    Bence iç işleri bakanlığı verilerini nasıl korur ilk önce onu öğrensin. 2016 yılında turkiye gov tr den 50milyon kişinin verileri sızdırdınız..
    t24.com.tr/...
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    WarSaw 6 sa.
    ve sizde inandınız asdasdasdas :))))))))))))
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    ozgurrdunya 6 sa.
    Yazılımı yazmak için bile kullanılacak bilgisayarlara astronomik fiyatlar ve vergiler isteyen adamlar bu söylemde. Yazılım dünyasına atılmak isteyen gençleri bile bu şekilde uzak tutarken.
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    Galatas4ray 6 sa.
    Yeni bir vergi kapısı keşfettiler.
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    hidoriumen 6 sa.
    Mobil uygulama ve oyun ureten arkadaslara selam olsun,bakan burada size sesleniyor diyor ki "verginizi(don) alacam,bu iste cok para varmış yeni ogrendim"
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    General. 7 sa.
    Yaw he he
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    Ussuz 7 sa.
    Mobil uygulama ne demek biliyor mu acaba kendileri?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    FatihAsl 7 sa. Ussuz
    var sayalım bilmiyor. ama şunu bilmesi yeterli benim için. "Mobil uygulama pazarından elde edilen küresel kazanç 2014 yılında 94 milyar dolarken, bu rakam 2019 yılında beş kat artarak 460 milyar dolara ulaştı"
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    6 etiket daha Türkiye Gündemi mustafa varank mobilefest mobil uygulama fuarı Mobil Teknolojiler Barış Cankı
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