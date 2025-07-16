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Birçok rapora göre Samsung, Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra olmak üzere iki modelden oluşacak yeni amiral gemisi tablet serisi üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılar ve söylentiler, bu cihazların işlemcilerini, batarya kapasitelerini ve çıkış tarihlerini gözler önüne serdi. Şimdi ise Galaxy Tab S11 Ultra’nın tasarımı gün yüzüne çıktı.

X platformunda tanınmış sızıntı kaynağı Evan Blass, Galaxy Tab S11 Ultra’nın yüksek kaliteli bir görselini paylaştı. Aşağıdaki görselde görüldüğü gibi cihazın hem ön hem de arka yüzü net biçimde gösteriliyor ve birçok detayı ortaya koyuyor.

Ön taraftan baktığımızda, cihazın ön kameralar için U şeklinde bir çentiğe sahip olduğu görülüyor. Bu çentik, önceki model Galaxy Tab S10 Ultra’daki çentiğe kıyasla oldukça küçük. Ayrıca ekran çerçevelerinin de tıpkı geçen yılki modelde olduğu gibi ince tutulduğu dikkat çekiyor. Görselde bir adet S Pen de yer alıyor, bu da cihazın kalem desteği sunduğunu doğruluyor.

Cihazın arka kısmında ise, tıpkı Galaxy Tab S10 Ultra’da olduğu gibi çift kamera yer alıyor. Ancak bu kez kamera halkaları önceki modelden çok daha büyük ve tasarım olarak Galaxy S25 serisindekilere oldukça benziyor.

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Galaxy Tab S11 serisi beklenen özellikler

Şİmdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre, Galaxy Tab S11'in 11 inçlik AMOLED ekrana ve 8.400 mAh bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. Tab S11 Ultra'nın ise 14.6 inçlik büyük bir ekrana ve 11.700 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Her iki cihazda da MediaTek’in yeni Dimensity 9400+ işlemcisinin yer alacağı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Samsung, Galaxy Tab S11 serisinin Eylül 2025’te tanıtılacağını ima etti. Lansmana sadece iki ay kalmışken, bu iki cihazla ilgili daha fazla sızıntının yakında ortaya çıkması bekleniyor.

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Galaxy Tab S11 Ultra’nın tasarımı ortaya çıktı: Neler sunacak?

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