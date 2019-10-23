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    Hubble, 80 milyon ışık yılı uzaklıktaki 'cüce galaksinin' muhteşem fotoğrafını yakaladı

    NASA, tam 80 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan IC 4653 isimli galaksinin muhteşem bir fotoğrafını paylaştı
    21 dk. (Son Güncelleme: 17 dk.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Hubble, 80 milyon ışık yılı uzaklıktaki 'cüce galaksinin' muhteşem fotoğrafını yakaladı
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    Geçtiğimiz nisan ayında 29. yaş gününü kutlayan ünlü uzay teleskobu Hubble, çektiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülemeye devam ediyor. Dev teleskop şimdi de IC 4653 isimli bir cüce spiral galaksinin çok güzel bir fotoğrafını yakaladı. IC 4653, Yeryüzü'nden tam 80 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

    Fotoğrafla ilgili bazı açıklamalar yapan Hubble astronomları,"IC 4653'ün sarmal kolları, galaksinin içerisinde neler olduğuna dair bir hikaye anlatıyor. Yıldızlar henüz gençken genellikle çok daha parlak ve mavi görünüşlü olur, bu nedenle galaksinin mavi kısımları yıldız oluşumunun yoğun olduğu bölgeleri gösteriyor." ifadelerini kullandı.

    80 ışık yılı gibi bir mesafeyi hayal etmek bizim gibi henüz kendi güneş sistemini bile tam olarak keşfedememiş canlılar için elbette biraz zor. NASA'lı astronomlar ise IC 4653'ün kozmik standartlarda aslında çok da uzak bir konumda yer almadığını söylüyor. Şu anda bilinen en uzak galaksiler Yeryüzü'nden yaklaşık 13,3 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

    Fotoğrafın 26 mb boyutundaki orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

    NASA'nın 1990 yılında yörüngeye yerleştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop, yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve birbirinden ilginç keşifleriyle yaklaşık 26 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor.



    https://www.spacetelescope.org/images/potw1942a/ Yorum Yaz
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    selomax 1 dk.
    Burada anlatılanı hayal etmek için şu videoyu kesin izleyin


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