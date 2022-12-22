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    Elon Musk, açıkladı: Güneş ne renk?

    Güneş hangi renktir? sorusuna genellikle ilk yanıt sarı olarak verilir. Ancak uzaydan çekilmiş bir görüntüde güneşin rengi beyazdır. Ancak Elon Musk, bize güneşin başka bir renk olduğunu söylüyor.
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    Elon Musk, açıkladı: Güneş hangi renktir? Tam Boyutta Gör

    Güneş ne renk? sorusuna genellikle ilk yanıt sarı olarak verilir. Ancak uzaydan çekilmiş bir görüntüde güneşin rengi beyazdır. Ancak Elon Musk, bize güneşin başka bir renk olduğunu söylüyor.

    Musk: Güneş, yeşildir

    Güneş ne renk?” tartışması Twitter’da birinin gün boyunca gökyüzünün neden mavi göründüğünü kısmen açıklayan optik olay olan Rayleigh saçılımını açıklamasıyla başladı.  Elon Musk’a göre Güneşin rengi yeşil. Peki, Musk haklı mı?

    Beyaz ışık çeşitli renklerden oluşur; bunu da büyük olasılıkla gökkuşağıyla ilişkilendiririz. Güneşin kendisi tam spektrumda ışık yayar; yani, bizim gökkuşağında gördüklerimizin ötesinde dalga boylarından oluşan bir ışık… NASA’ya göre, Güneş, enerjisinin çoğunu 500nm civarında yayar; bu da yeşil renge denk gelir. Güneş her şeyden daha fazla mavi-yeşil renk yayar. Bu nedenle Musk’ın iddiası mantıklı.

    NASA ne diyor?

    Ancak Güneş her ne kadar her şeyden daha fazla mavi-yeşil yayıyor olsa da görünür tüm renkleri yoğun bir şekilde yayar. Renk için üç koni hücre reseptörü içeren gözlerimiz, beynimize birçok renk gördüğünü aktarır. Gözlerimiz tüm renkleri beyaz ışıkta birleştirir ancak uzaydan çekilmiş bir görüntüye baktığımızda beyaz olarak görürüz. Dünya’da ise atmosfer, gördüklerimizi değiştirir. Rayleigh saçılma etkisi, gezegenimizin atmosferinin ışığı nasıl saçtığını açıklar; bunu da kısa dalga boylarında daha etkili bir şekilde yapar. Mavi, en kısa dalga boylarından biri olduğundan, diğer görünür renklerin çoğundan daha baskın bir şekilde dağılır. Güneş ışığı gözümüze vurduğunda mavinin olmaması bize sarı izlenimi verir.

    Peki, Güneş hangi renktir? Diğer renklerden daha fazla yeşil ışık yaydığı için yeşil midir? Uzayda göründüğü gibi beyaz mıdır? Veya doğrudan gördüğümüz gibi sarı mıdır? NASA’ya sorarsanız üç cevap da doğru.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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