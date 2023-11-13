NASA, evrenin en renkli görüntüsünü paylaştı

Evrenin en renkli görüntüsü
MACS0416 olarak bilinen ve Dünya'dan yaklaşık 4,3 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bir galaksi kümesi aslında iki galaksi kümesinin birleşimini gösteriyor. Görüntüdeki bazı nesneler aslında çok daha uzaktalar, ancak kütleçekimsel merceklenme adı verilen bir olgu nedeniyle ışıkları büyütülmüş veya çarpıtılmış olarak görülüyor. Öte yandan bu galaktik kümenin fotoğrafları ise JWST ile Hubble aracılığıyla elde edilmiş durumda.
Renklerin anlamı
Ortaya çıkan birleşik görüntüde, ışığın farklı renkleri galaksinin uzaklığını ve hangi teleskop tarafından görüntülendiğini gösteriyor. Mavi galaksiler en kısa dalga boyuna sahip, Hubble tarafından en çok görülebilen ve genellikle bize daha yakın olanlardır. Yeşiller ve sarılar ortada yer alırken, kırmızı galaksiler JWST’nin alameti farikasıdır. Bunlar genellikle çok daha uzakta veya tozla örtülüdürler ve Hubble için büyük ölçüde görünmez kalırlar. Hemen alttaki görselde ise Hubble ile JWST'nin farkını görebilirsiniz.
Yapılan çalışmaların baş yazarlarından olan Haojing Yan, "MACS0416'ya hem çok renkli olduğu için hem de içinde bulduğumuz bu titrek ışıklar nedeniyle Noel Ağacı Galaksi Kümesi adını veriyoruz" dedi. Nispeten kısa bir zaman dilimine yayılan gözlemlerle bu kadar çok geçici olay bulunması, gökbilimcilerin Webb ile düzenli izleme yoluyla bu kümede ve buna benzeyen diğer birçok ek geçici olay bulabileceğini düşündürmekte.Kaynakça https://www.nasa.gov/missions/webb/nasas-webb-hubble-combine-to-create-most-colorful-view-of-universe/ https://newatlas.com/space/hubble-james-webb-christmas-tree-galaxy-cluster/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.