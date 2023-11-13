NASA, evrenin en renkli görüntüsünü paylaştı

Tam Boyutta Gör NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ve Hubble Uzay Teleskobu (Hubble), MACS0416 olarak bilinen geniş bir galaksi kümesini incelemek için güçlerini birleştirdi. Ortaya çıkan pankromatik görüntü, görünür ve kızılötesi ışığı bir araya getirerek evrenin şimdiye kadar çekilmiş en kapsamlı görüntülerinden birini oluşturuyor. Dünya'dan yaklaşık 4,3 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan MACS0416, sonunda daha da büyük bir küme oluşturmak üzere birleşecek olan bir çift çarpışan galaksi kümesi konumunda.

Evrenin en renkli görüntüsü

MACS0416 olarak bilinen ve Dünya'dan yaklaşık 4,3 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bir galaksi kümesi aslında iki galaksi kümesinin birleşimini gösteriyor. Görüntüdeki bazı nesneler aslında çok daha uzaktalar, ancak kütleçekimsel merceklenme adı verilen bir olgu nedeniyle ışıkları büyütülmüş veya çarpıtılmış olarak görülüyor. Öte yandan bu galaktik kümenin fotoğrafları ise JWST ile Hubble aracılığıyla elde edilmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Hubble, evreni öncelikle görünür dalga boylarında, yani insan gözünün görebildiği dalga boylarında gözlemliyor. Webb ise uzay ve zamanda daha uzaktaki nesneleri görmek için daha iyi olan kızılötesi ışığa odaklanıyor. Hubble, ilk olarak bu galaksi kümesini 2014 yılında tam 122 saatlik pozlama süresiyle fotoğrafladı. JWST ise bu yılın başlarında 22 saatlik pozlama ile görüntüleri çekti ve ortaya yepyeni detaylar çıkardı.

Renklerin anlamı

Ortaya çıkan birleşik görüntüde, ışığın farklı renkleri galaksinin uzaklığını ve hangi teleskop tarafından görüntülendiğini gösteriyor. Mavi galaksiler en kısa dalga boyuna sahip, Hubble tarafından en çok görülebilen ve genellikle bize daha yakın olanlardır. Yeşiller ve sarılar ortada yer alırken, kırmızı galaksiler JWST’nin alameti farikasıdır. Bunlar genellikle çok daha uzakta veya tozla örtülüdürler ve Hubble için büyük ölçüde görünmez kalırlar. Hemen alttaki görselde ise Hubble ile JWST'nin farkını görebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Webb görüntüleri sadece estetik amaçlarla çekilmedi. Araştırma ekibi "geçici" (zaman içinde parlaklığı değişen) nesneleri arıyordu, bu nedenle neyin değiştiğini görmek için aralarında birkaç hafta olan çok sayıda gözlem seansı gerçekleştirdiler. Bu görüş alanı içinde, 12'si yerçekimsel mercekleme ile yüksek oranda büyütülmüş üç galakside yoğunlaşan 14 geçici tespit ettiler. Bu da onların kısa süreliğine parlaklıklarını önemli ölçüde artıran belirli bir hizaya geçen bireysel yıldızlar ya da yıldız sistemleri olduğunu gösteriyor. Ekip, diğer ikisinin büyük olasılıkla süpernova olduğunu söylüyor.

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Yapılan çalışmaların baş yazarlarından olan Haojing Yan, "MACS0416'ya hem çok renkli olduğu için hem de içinde bulduğumuz bu titrek ışıklar nedeniyle Noel Ağacı Galaksi Kümesi adını veriyoruz" dedi. Nispeten kısa bir zaman dilimine yayılan gözlemlerle bu kadar çok geçici olay bulunması, gökbilimcilerin Webb ile düzenli izleme yoluyla bu kümede ve buna benzeyen diğer birçok ek geçici olay bulabileceğini düşündürmekte.

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