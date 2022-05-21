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    Voyager 1 uzay sondası, konumu hakkında hatalı veriler gönderiyor

    Yıldızlararası ortamda bulunan NASA'nın Voyager 1 uzay sondasından gelen bazı verilerin hatalı olduğu bildirildi. Uzay ajansı, problemi çözmek için çalışmalar yapılacağını söyledi.
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    Voyager 1 uzay sondası, konumu hakkında hatalı veriler gönderiyor
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    NASA'nın 1977 yılında Jüpiter, Satürn ve ilgili uydularını incelemek için Voyager 2 uzay sondasıyla birlikte Voyager 1 aracını da fırlatmıştı. Voyager 1 ile alakalı uzay ajansı tarafından paylaşılan bilgilere göre uzay sondasından elde edilen telemetri verilerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

    Problem araştırılmaya devam ediyor

    Voyager 1'in Tutum Artikülasyon ve Kontrol Sistemi'nden (AACS) alınan okumalardan uzay sondasının karışık veya yanlış veriler gönderdiği gözlemlendi. Yaklaşık 45 yıldır faaliyette olan uzay sondasının yönünü kontrol eden AACS tam emin olunmamakla beraber hala çalışıyor gibi görünüyor ancak telemetre verileri hatalı bilgiler sunuyor.

    Bilim insanları, hatalı verilerin doğrudan AACS'den mi yoksa telemetri verilerinin üretilmesi ve gönderilmesiyle ilgili başka bir sistemden mi geldiğini araştırıyor. NASA, sorunu yazılım değişiklikleri veya potansiyel olarak uzay aracının yedek donanım sistemlerinden biri yoluyla çözebileceğini düşünüyor.

    Dünya'dan yaklaşık 23,3 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Voyager 1'e bir mesaj göndermek ve yanıt almak yaklaşık iki gün sürüyor. Bununla birlikte Voyager 2 uzay sondası Dünya'dan 19,5 milyar kilometre uzakta düzgün bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

    NASA, her iki uzay sondasının da gücünün azaldığını ve 2025 yılından sonra çalışmaya devam etmelerini beklemediklerini belirtti. Bu kapsamda uzay ajansı Voyager 1'deki problemi düzelterek ömrünün sonuna kadar uzay sondasından faydalanmayı hedefliyor.

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    supervisorberk 2 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 5 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 5 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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