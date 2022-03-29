SpaceX, Crew Dragon üretimini sonlandırıyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, ortaya çıkan bilgilere göre Crew Dragon uzay aracı üretimini sonlandırıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na(ISS) mürettebat götürmek ve uzay istasyonundan dünyaya mürettebat getirmek için kullanılan kapsülün üretimine harcanan paranın yeni nesil uzay araçlarının geliştirilmesi ve üretilmesine ayrılacağı belirtiliyor.
Parça üretimi devam edecek
Reuters tarafından yapılan bir haber, SpaceX'in üretim hattındaki son Crew Dragon kapsülünün tamamlanmasının ardından üretimin durdurulacağını gösteriyor. Bununla birlikte şirket, gelecekte tekrar üretim gerekirse diye üretim hattını hazır tutacak.
Crew Dragon, tekrar kullanılabilir bir yapıya sahip olduğu için şirket, mevcut kapsüllerini yenileyerek uçuşların devamlılığını sağlamak adına parça üretimine devam edecek. SpaceX filosunda dört adet Crew Dragon yer alacak.
SpaceX, Crew Dragon üretimini sonlandırırken tamamen yeniden kullanılabilir yeni nesil Starship roketine daha fazla kaynak aktaracak. Özellikle Ay ve Mars görevleri için önemli olduğu belirtilen roketin,ilk yörünge testinin Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"