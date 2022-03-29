SpaceX, Crew Dragon üretimini sonlandırıyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, ortaya çıkan bilgilere göre Crew Dragon uzay aracı üretimini sonlandırıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na(ISS) mürettebat götürmek ve uzay istasyonundan dünyaya mürettebat getirmek için kullanılan kapsülün üretimine harcanan paranın yeni nesil uzay araçlarının geliştirilmesi ve üretilmesine ayrılacağı belirtiliyor.

Parça üretimi devam edecek

Reuters tarafından yapılan bir haber, SpaceX'in üretim hattındaki son Crew Dragon kapsülünün tamamlanmasının ardından üretimin durdurulacağını gösteriyor. Bununla birlikte şirket, gelecekte tekrar üretim gerekirse diye üretim hattını hazır tutacak.

Crew Dragon, tekrar kullanılabilir bir yapıya sahip olduğu için şirket, mevcut kapsüllerini yenileyerek uçuşların devamlılığını sağlamak adına parça üretimine devam edecek. SpaceX filosunda dört adet Crew Dragon yer alacak.

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SpaceX, Crew Dragon üretimini sonlandırırken tamamen yeniden kullanılabilir yeni nesil Starship roketine daha fazla kaynak aktaracak. Özellikle Ay ve Mars görevleri için önemli olduğu belirtilen roketin,ilk yörünge testinin Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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