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    SpaceX, Crew Dragon üretimini sonlandırıyor

    SpaceX, mürettebat taşımacılığında kullanılan Crew Dragon kapsülünün üretimini bitiriyor. Şirket, mevcut kapsüllerin yenileme çalışmaları için parça üretimine devam edecek.
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    SpaceX, Crew Dragon üretimini sonlandırıyor

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, ortaya çıkan bilgilere göre Crew Dragon uzay aracı üretimini sonlandırıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na(ISS) mürettebat götürmek ve uzay istasyonundan dünyaya mürettebat getirmek için kullanılan kapsülün üretimine harcanan paranın yeni nesil uzay araçlarının geliştirilmesi ve üretilmesine ayrılacağı belirtiliyor.

    Parça üretimi devam edecek

    Reuters tarafından yapılan bir haber, SpaceX'in üretim hattındaki son Crew Dragon kapsülünün tamamlanmasının ardından üretimin durdurulacağını gösteriyor. Bununla birlikte şirket, gelecekte tekrar üretim gerekirse diye üretim hattını hazır tutacak.

    Crew Dragon, tekrar kullanılabilir bir yapıya sahip olduğu için şirket, mevcut kapsüllerini yenileyerek uçuşların devamlılığını sağlamak adına parça üretimine devam edecek. SpaceX filosunda dört adet Crew Dragon yer alacak.

    SpaceX, Crew Dragon üretimini sonlandırırken tamamen yeniden kullanılabilir yeni nesil Starship roketine daha fazla kaynak aktaracak. Özellikle Ay ve Mars görevleri için önemli olduğu belirtilen roketin,ilk yörünge testinin Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 10 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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