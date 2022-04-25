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    Hubble Uzay Teleskobu, 32. yaşını kutluyor: İşte çektiği gizem dolu fotoğraflar

    NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu bugün 32. yılını kutluyor. 1990 yılında yörüngeye yerleştirilen Hubble, binlerce astronomik nesnenin fotoğrafını çekti.           
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    Hubble Uzay Teleskobu, 32. yaşını kutluyor
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    Bugün, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, 32. yılını kutluyor. Binlerce galaksinin, yıldızın, gezegenin ve diğer gök cisimlerinin varlığını doğrulayan Hubble, şimdiye kadar 50.000 astronomik nesnenin 1.5 milyon görüntüsünü yakaladı.

    Hubble'ın 32. doğum gününde NASA , resmi Twitter hesabından "The Hickson Compact Group 40" adlı beş galaksinin muhteşem bir resmini paylaştı. Olağanüstü derecede yakın bir ilişkiye sahip olan bu beş gökada, karşılıklı çekim kuvvetine tabi. Bu beş gökada birbirine o kadar yakın ki toplam uzay alanları Samanyolu gökadamızın iki katı kadar. Bu durum da, bu yıldız gökadalarının birbirine son derece yakın olduğu anlamına geliyor.

    Hubble Uzay Teleskobu, 32. yaşını kutluyor
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    Aynı zamanda NASA'nın en büyük hatalarından biri

    Hubble Uzay Teleskobu, son otuz yılda sayısız astronomik fenomenin görüntülerini Dünya'ya iletti. Gönderdiği gotoğraflar ve veriler, evren hakkındaki bilgimizi dönüştürdü ve geliştirdi. Hubble'ın başlangıç hikayesi ise oldukça ilginç. Teleskop uzaya gönderildikten sonraki üç yıl boyunca, aynalarından birindeki sorun nedeniyle sürekli bulanık ve işe yaramayan görüntüler gönderiyor. Bu olay NASA tarihinin en büyük hatalarından biri olarak kabul edilmiş olsa da, NASA durumu düzeltiyor ve Hubble'ı sabit bir hedef yerine, uzay boşluğundaki bir aralığa tutarak büyük bir başarı elde ediyor.

    Hubble Uzay Teleskobu, 24 Nisan 1990 yılında Space Shuttle Discovery tarafından uzaya fırlatılan büyük, uzay tabanlı bir gözlemevidir. Teleskop adını ünlü astronom Edwin Hubble'dan alıyor. Hubble'ın evren hakkındaki bu bilgi hazinesi, Baltimore, Maryland'deki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'ndeki Mikulski Uzay Teleskopları Arşivi'nde kamu erişimi için saklanmakta.

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    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 3 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 3 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 3 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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