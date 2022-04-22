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    Anlık Bildirim

    Ay'a nükleer enerjiyle çalışan veri merkezi kuruluyor

    Lonestar Data Holdings, ay yüzeyine prototip bir veri merkezi yerleştirmek için uzay rezervasyonu yaptı. Şirketin hedefi en kısa sürede Ay'da nükleer enerjiyle çalışan veri merkezi ağı kurmak.
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    Ay'a nükleer enerjiyle çalışan veri merkezi kuruluyor
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    Günümüzdeki modern veri merkezleri çok fazla enerji tükettikleri gibi son derece karmaşık bir soğutma sürecine gereksinim duyuyorlar. Ayrıca doğal afetlerden kolayca zarar görebildiklerini belirtelim. Amerikalı bir girişim, hayata geçirmeyi planladığı ilginç çözümle bunu önleyebilir.

    Bulut teknolojisi geliştiricisi Lonestar Data Holdings, ay yüzeyine bir prototip veri merkezi yerleştirilmek için iki uzay uçuşu rezervasyonu yaptırdı. Florida merkezli girişim küçük bir kutu şeklindeki veri merkezini 2023'te gerçekleşecek ikinci Intuitive Machines misyonu olan IM-2'nin bir parçası olarak aya gönderecek.

    Ay'a nükleer enerjiyle çalışan veri merkezi kuruluyor
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    Nükleer enerjiden güç alacak

    Lonestar Data Holdings'in aya bir veri merkezleri ağı kurmayı planladığı bildiriliyor. Şirket CEO'su Chris Stott konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Lonestar'ın ay veri merkezleri dünyadaki emsallerinden biraz daha pahalıya mal olmasına rağmen işletilmeleri daha ucuz ve çok daha az enerji gerektiriyor" dedi.

    Ay yüzeyinde kurulması planlanan veri merkezinin internet erişimi olan gerçek bir ağ gibi çalışacağı belirtiliyor. Gerekli enerji nükleer enerji ve küçük nükleer reaktörler tarafından sağlanacak. Bunun için de uzun vadede Helyum-3 tabanlı reaktörlerin kullanılması düşünülüyor. Zira Ay'da bol miktarda Helyum-3 izotopu var.

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    NewSphere 20 saat önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 20 saat önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 21 saat önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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