Huobi’nin yeni sahibi Justin Sun oldu

Huobi ve Justin Sun
Huobi Global borsasının About Capital Management adındaki bir yatırım firması tarafından satın alındığı gündeme gelmişti. Yaklaşık 1 milyar dolar bedeli olan satın alımda Justin Sun ismi öne çıkıyor.
Justin Sun bu satın alımda yer almadığını belirtse de kısa süre önce Huobi global danışmanı görevine atanması, hisselerin devir töreninde yer alması, agresif bir şekilde Huobi’nin bazı bölümlerini kontrol etmeye başlaması ve işe alımları yönetmesi işlerin daha farklı olduğunu gösteriyor.
Justin Sun ile birlikte skandalların arkasındaki gizli isim olarak eleştirilen FTX patronu Sam Bankman Fried’in de satın alıma destek olduğu iddia ediliyor. Böylece SBF piyasanın en önemli iki borsasının arkasındaki isim haline geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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