Huobi’nin yeni sahibi Justin Sun oldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda en önemli kripto para borsalarından Huobi’nin patronu Li Lin’in sağlık sorunları nedeniyle hisselerini 1 milyar dolar karşılığında satacağı gündeme gelmişti. Görünüşe göre Huobi’nin yeni sahibi yine bir Çinli oldu.

Huobi ve Justin Sun

Huobi Global borsasının About Capital Management adındaki bir yatırım firması tarafından satın alındığı gündeme gelmişti. Yaklaşık 1 milyar dolar bedeli olan satın alımda Justin Sun ismi öne çıkıyor.

Huobi borsası el değiştiriyor 1 ay önce eklendi

Justin Sun bu satın alımda yer almadığını belirtse de kısa süre önce Huobi global danışmanı görevine atanması, hisselerin devir töreninde yer alması, agresif bir şekilde Huobi’nin bazı bölümlerini kontrol etmeye başlaması ve işe alımları yönetmesi işlerin daha farklı olduğunu gösteriyor.

Justin Sun ile birlikte skandalların arkasındaki gizli isim olarak eleştirilen FTX patronu Sam Bankman Fried’in de satın alıma destek olduğu iddia ediliyor. Böylece SBF piyasanın en önemli iki borsasının arkasındaki isim haline geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Huobi’yi kimin satın aldığı belli oldu