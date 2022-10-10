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    Huobi’nin yeni sahibi Justin Sun oldu

    Tron Vakfının kurucusu Çinli milyarder Justin Sun, kağıt üzerinde görünmese de Sam Bankman Fried ile birlikte Huobi borsasının büyük hissedarı haline geldi.     
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    Geçtiğimiz haftalarda en önemli kripto para borsalarından Huobi’nin patronu Li Lin’in sağlık sorunları nedeniyle hisselerini 1 milyar dolar karşılığında satacağı gündeme gelmişti. Görünüşe göre Huobi’nin yeni sahibi yine bir Çinli oldu.

    Huobi ve Justin Sun

    Huobi Global borsasının About Capital Management adındaki bir yatırım firması tarafından satın alındığı gündeme gelmişti. Yaklaşık 1 milyar dolar bedeli olan satın alımda Justin Sun ismi öne çıkıyor.

    Justin Sun bu satın alımda yer almadığını belirtse de kısa süre önce Huobi global danışmanı görevine atanması, hisselerin devir töreninde yer alması, agresif bir şekilde Huobi’nin bazı bölümlerini kontrol etmeye başlaması ve işe alımları yönetmesi işlerin daha farklı olduğunu gösteriyor.

    Justin Sun ile birlikte skandalların arkasındaki gizli isim olarak eleştirilen FTX patronu Sam Bankman Fried’in de satın alıma destek olduğu iddia ediliyor. Böylece SBF piyasanın en önemli iki borsasının arkasındaki isim haline geliyor.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 5 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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