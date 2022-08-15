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    Huobi kurucusu 1 milyar dolarlık payını satıyor

    Huobi kripto para borsasının kurucusu sağlığı ile daha iyi ilgilenebilmek adına şirketteki tüm hisselerini satmaya ve patronluk görevini de devretmeye hazırlanıyor. 
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    Huobi
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    Kripto para piyasasının en iyi 10 borsası arasında yer alan ve günlük işlem hacmi 1 milyar dolarlara varan Çinli Huobi borsasının kurucusu hisselerini satma kararı aldı. Önemli yatırımcılarla satış öncesi görüşmeler yapılıyor.

    Huobi borsası satılıyor

    2013 yılında kurulan Huobi borsası Çin’de geniş bir kitle edindi ve bu sayede globalde de adını duyurdu. Çin’in kripto para ticaretini yasaklaması ile birlikte ülkedeki faaliyetlerini sonlandıran Huobi; Dubai, ABD, Yeni Zelanda gibi ülkelerde lisans alarak bunu tolere etti. Bugün 1 milyar dolar günlük hacim ile en iyi 10 borsa arasında yer alıyor.

    Gelen bilgilere göre Huboi’nin kurucularından Leon Li yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yüzde 60 hissesini elden çıkarmayı planlıyor. FTX borsası, Tron kurucusu Justin Sun gibi isimlerle görüşme halinde olan Leon Li, patronluk koltuğunu da Hua Zhu’ya devredecek.

    Li’nin şirketteki hisselerinin 1 milyar dolar civarında olduğu ancak anlaşmaya göre 3 milyar dolara da varabileceği ifade ediliyor. Leon Li bundan sonraki zamanlarını sağlığına odaklanarak geçirmek amacında. Ay sonunda tamamlanması beklenen satışın kripto para piyasasındaki en önemli satışlardan biri olacağı belirtiliyor.

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