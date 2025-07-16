SIX Mining, yatırımsız 10 günlük XRP madencilik etkinliği başlattı

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İlk Günden XRP Kazanmaya Başlayın
Yeni üyelere, 10 günlük madencilik sözleşmesini başlatmak için 12 dolarlık hoşgeldin bonusu dağıtılıyor. Bu sözleşme ile her gün 0,64 dolar değerinde XRP otomatik olarak kullanıcı hesabına yatırılıyor. Bu etkinlik, herhangi bir harcama yapmadan pasif gelir elde etme imkanı sunuyor.
Her Yatırımcıya Uygun Sözleşmeler
SIX Mining, farklı yatırım tutarlarına ve sürelerine uygun XRP madencilik sözleşmeleri sunuyor. İşte bazı örnekler:
|Yatırım Tutarı
|Süre
|Günlük XRP Kazancı
|$12
|1 gün
|$0,64
|$100
|2 gün
|$3,60
|$500
|6 gün
|$6,30
|$1.000
|10 gün
|$13,20
|$3.000
|15 gün
|$44,40
|$5.000
|20 gün
|$77,00
|$10.000
|27 gün
|$164
|$30,000
|35 gün
|$528
|Ve Daha Fazlası
|50 güne kadar
|-
Tüm sözleşmelerde yatırım tutarı, sürenin sonunda kullanıcılara iade ediliyor. Böylece hem anlık XRP kazancı elde ediliyor hem de ana para riske atılmamış oluyor.
Kripto piyasasında XRP için geçmiş artışları geride bırakacak büyük bir ralli beklentisi var. SIX Mining’in yeni etkinliği şeffaf ve tarayıcı tabanlı bir arayüz aracılığıyla XRP kazançlarına düşük riskli, yüksek verimli erişim sunarak yatırımcıları XRP rallisine hazırlıyor. Akıllı bulut madenciliği (Smart Cloud Mining) teknolojisi sayesinde donanım ihtiyacınız yok, kurulum yok, gizli ücretler yok.
Kolay ve Sürdürülebilir Madencilik
SIX Mining, kullanıcılarına şu avantajları sunuyor:
- SSL şifreleme ve DDoS’a dayanıklı sunucular aracılığıyla askeri düzeyde koruma
- Tamamen sizin adınıza yürütülen 7/24 madencilik hizmeti
- Çevre dostu enerjiyle çalışan veri merkezleri
- Mobil ve masaüstüden erişilebilen gerçek zamanlı kazanç takibi
- Minimum $100 olmak üzere sıfır komisyonla para çekme imkânı
2018 yılında kurulan SIX Mining, bugün 180’den fazla ülkedeki kullanıcılara hizmet veriyor. Kullanıcılara mobil uyumlu ve çok dilli arayüz sunuluyor, SIX Mining, güvenilirlik ölçümü yapan Trustpilot platformunda ortalama 4.8/5 puan almış durumda.
Nasıl Başlanır?
- 12 dolarlık bonusu almak için sixmining.com adresinden kayıt olun.
- 10 günlük XRP sözleşmesini etkinleştirin.
- 10 gün boyunca her her gün 0,64$ değerinde XRP kazanın.
- Kazançlarınızı çekin veya daha uzun vadeli sözleşmelere geçin.
Gelecekte Neler Var?
SIX Mining, önümüzdeki dönemde daha fazla kripto kripto varlıklara yönelik teklifler, yapay zeka destekli kâr optimizasyonu ve daha fazla yenilenebilir enerji entegrasyonu planlıyor.
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: