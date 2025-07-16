SIX Mining, yatırımsız 10 günlük XRP madencilik etkinliği başlattı

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Tam Boyutta Gör Kripto para piyasasında XRP’ye (Ripple) için yükseliş beklentileri artarken, bulut madencilik platformu SIX Mining, yatırımcılara özel bir fırsat başlattı. Şirket, ön ödeme gerektirmeyen 10 günlük XRP madenciliği etkinliğini başlattığını duyurdu. Bu kampanya sayesinde kullanıcılar her gün otomatik olarak XRP ödülleri kazanabiliyor.

İlk Günden XRP Kazanmaya Başlayın

Yeni üyelere, 10 günlük madencilik sözleşmesini başlatmak için 12 dolarlık hoşgeldin bonusu dağıtılıyor. Bu sözleşme ile her gün 0,64 dolar değerinde XRP otomatik olarak kullanıcı hesabına yatırılıyor. Bu etkinlik, herhangi bir harcama yapmadan pasif gelir elde etme imkanı sunuyor.

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Her Yatırımcıya Uygun Sözleşmeler

SIX Mining, farklı yatırım tutarlarına ve sürelerine uygun XRP madencilik sözleşmeleri sunuyor. İşte bazı örnekler:

Yatırım Tutarı Süre Günlük XRP Kazancı $12 1 gün $0,64 $100 2 gün $3,60 $500 6 gün $6,30 $1.000 10 gün $13,20 $3.000 15 gün $44,40 $5.000 20 gün $77,00 $10.000 27 gün $164 $30,000 35 gün $528 Ve Daha Fazlası 50 güne kadar -

Tüm sözleşmelerde yatırım tutarı, sürenin sonunda kullanıcılara iade ediliyor. Böylece hem anlık XRP kazancı elde ediliyor hem de ana para riske atılmamış oluyor.

Kripto piyasasında XRP için geçmiş artışları geride bırakacak büyük bir ralli beklentisi var. SIX Mining’in yeni etkinliği şeffaf ve tarayıcı tabanlı bir arayüz aracılığıyla XRP kazançlarına düşük riskli, yüksek verimli erişim sunarak yatırımcıları XRP rallisine hazırlıyor. Akıllı bulut madenciliği (Smart Cloud Mining) teknolojisi sayesinde donanım ihtiyacınız yok, kurulum yok, gizli ücretler yok.

Kolay ve Sürdürülebilir Madencilik

SIX Mining, kullanıcılarına şu avantajları sunuyor:

SSL şifreleme ve DDoS’a dayanıklı sunucular aracılığıyla askeri düzeyde koruma

Tamamen sizin adınıza yürütülen 7/24 madencilik hizmeti

Çevre dostu enerjiyle çalışan veri merkezleri

Mobil ve masaüstüden erişilebilen gerçek zamanlı kazanç takibi

Minimum $100 olmak üzere sıfır komisyonla para çekme imkânı

2018 yılında kurulan SIX Mining, bugün 180’den fazla ülkedeki kullanıcılara hizmet veriyor. Kullanıcılara mobil uyumlu ve çok dilli arayüz sunuluyor, SIX Mining, güvenilirlik ölçümü yapan Trustpilot platformunda ortalama 4.8/5 puan almış durumda.

Nasıl Başlanır?

12 dolarlık bonusu almak için sixmining.com adresinden kayıt olun. 10 günlük XRP sözleşmesini etkinleştirin. 10 gün boyunca her her gün 0,64$ değerinde XRP kazanın. Kazançlarınızı çekin veya daha uzun vadeli sözleşmelere geçin.

Gelecekte Neler Var?

SIX Mining, önümüzdeki dönemde daha fazla kripto kripto varlıklara yönelik teklifler, yapay zeka destekli kâr optimizasyonu ve daha fazla yenilenebilir enerji entegrasyonu planlıyor.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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SIX Mining, yatırımsız 10 günlük XRP madencilik etkinliği başlatt

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