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Huzurlarınızda Samsung Omnia 7

Samsung'un Windows Phone 7 tabanlı yeni nesil akıllı telefonu Omnia 7, resmi detaylarıyla boy gösterdi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows Phone 7 lansmanına sayılı saatler kala, dünya devi telefon üreticilerinin yeni nesil akıllı telefonları gün ışığına çıkmaya başladı. Apple iOS ve Google Android platformlarına karşı Windows Mobile 6.5 ile adeta hiç bir varlık gösteremeyen Microsoft, milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı Windows Phone 7 ile atağa kalkmaya hazırlanıyor.

Windows Vista sonrasında Windows 7 ile elde ettiği başarının bir benzerini Windows Phone 7 ile tekrarlamak isteyen Microsoft, iddialı geliyor. Yeni bir alt yapı, yeni görsel arabirim, Xbox Live entegrasyonu, gelişmiş çoklu ortam ve çevrimiiçi özelliklerle donatılan Windows Phone 7 için hazırlanan yeni nesil telefonlar da detaylanmaya başladı.

Huzurlarınızda Samsung Omnia 7
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Son günlerde Android tabanlı Galaxy S modeliyle gündemde olan Samsung'un Omnia 7 modeline ait resmi detaylar ortaya çıktı. Dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi olan Samsung'un, Windows dünyasındaki yeni amiral gemisi olması beklenen Omnia 7, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4-inç boyutunda Super AMOLED ekrana sahip.

122.4 x 64.2 x 10.99 mm boyutlarında ve 138 gram ağırlığında olan Omnia 7, 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon QSD8250 işlemcisinden güç alıyor. Bu noktada dikkat çeken asıl detay ise, kendisi de bir işlemci geliştiricisi olan Samsung'un, sınıfının en hızlı işlemcisi olarak tanımladığı Hummingbird'ü Omnia 7'de kullanmamış olmaması.

Huzurlarınızda Samsung Omnia 7
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Samsung Galaxy S ve tablet bilgisayar Galaxy Tab'e güç veren Hummingbird işlemcisi, PowerVR SGX 540 birimiyle grafik performansı en yüksek SoC çözümü olarak gösteriliyor. 8GB dahili bellek kapasitesine sahip olan Samsung Omnia 7'nın ön yüzünde Windows Phone 7'den beklendiği üzere üç buton (ana, geri ve arama) yer alıyor.

Üzerinde 5 Megapiksel çözünürlüğünde oto-fokus özellikli kamera bulunan Omnia 7, 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Aynı zamanda FM radyo özelliği de bulunan yeni nesil akıllı telefonun bağlantı yeteneklerine baktığımızda ise 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth 2.1'e yer verildiğini görüyoruz.

Huzurlarınızda Samsung Omnia 7
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Üç bant UMTS/HSPA (900/1900/2100) ağları ile uyumlu olan Omnia 7'da konum belirleme için entegre A-GPS özelliğine yer verilirken, bilgisayar bağlantısı için USB 2.0 portunun da unutulmadığını görüyoruz. Standart arama motoru olarak Bing ile gelen telefon, 1,500mAh Li-Ion pil ile 3G üzerinden 370 saat konuşma süresi sunuyor.

Windows Phone 7 lansmanını takiben satışa sunulması beklenen Samsung Omnia 7'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Master-Fİ 8 yıl
Bu cihazi bende bir suredir kullaniyorum.mango guncellemesinden sonra cihaz bariz sinif atliyor.
Onun disinda,wp7 androide gore cok hizli bir isletim sistemi.arkadasin dedigi gibi,turkce dil destegi olmamasi dezavantaj.market uygulamalari ozellikle oyunlar oldukca kaliteli.market kapsam olarak yaklasik 50.000 uygulama barindiriyor su anda.
Ekran ve kamera galaxy s ten bariz ustun,ama s2ile direkt kiyaslayamadim henuz.ozellikle video performansi gercekten takdire sayan.cihazin akiciligi,cok cok iyi,en ufak bir takilma vs olmadi daha.flash destegi yok lakin html5 sitelerde gezinmek oldukca keyifli,facebook taki videolarin cogunu aciyor.arayuzu de oldukca basarili,sanki organik bir sistem gibi.dokunmatigi iphonedan daha basarili.ses kalitesi cok cok iyi.bu telefon tr ye resmi olarak ne zaman gelir bilmiyorum ama,1500 den asagi girecegini sanmiyorum.

bu sistem kesinlikle tutacak bu kesinde,android kadar yayginlasmayacagi kesin.zira 100 tl lik telefonda bile android var artik.windows bu sistemi kullanacak firmalara,donanim konusunda dayatmalar koymus durumda.yani,ulkemizde wp7li cihazlar en ucuz 1000tl den girer.1yil sonra wp7 zirveyi sallamaya baslar.bundan emin olabilirsiniz
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6Clas 8 yıl
Samsung Nokiya yıda geçmiş Iphonu da geçmiş daha kıyaslamaları var araştırın videolarını bakın.
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DH Misafiri 8 yıl
ikinci kameranın olmaması ve görüntülü görüşmenin bu sebepten mümkün olmaması benim için hayalkırıklığı oldu
bunun haricinde son derece iyi bir telefon.
son yorumlar üzerinden yıl geçti ve mango update ile yakınılan bir çok özellikle mümkün oldu.ne olurdu görüntülü konuşma sıkıntısı sadece yazılımda kalsaydı donanımda olmasaydı ühü
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Gordon Freedos 8 yıl
fiyatı ne olacak çok merak ediyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
ben aldım ve kullanıyorum harika bir şey ama tek eksik türkçesi yok galiba gelmez türkiyeye almanyadan getiettirdim..
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DH Misafiri 9 yıl
bir arkadaş iphone 4 de muadil olacak bir cihaz yok gibi bir söz söylemiş.
herşeyi çözünürlüğe bağlamış komik olmayın. samsung galaxy s i bir inceleyin.
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murderer93 9 yıl
tasarım berbat kutu gibi
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eXenic 9 yıl
bir arkadaş iphone 4 de muadil olacak bir cihaz yok gibi bir söz söylemiş.
herşeyi çözünürlüğe bağlamış komik olmayın. samsung galaxy s i bir inceleyin.
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` Kağan 9 yıl
Fena değil yine de.
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DH Misafiri 9 yıl
daha küçük ekranda 640x960 pxl çözünürlük veren ip4 , 4" lik ekranda 400x800 çözünürlük veren s.amoled omnia7. çok büyük bi fark. belki ekran canlılığı üst seviyelerde olabilir ama iş çözünürlüğe gelince tercihi yine ip4 e kaydırıyor. zaten işlemci olarak ip4 hızlı (yinede yavaş kaldığı yerleri var) 256ram le rakip olabileceğini sanmam. evet ip4 de eksikliği hissedilen özellikler olsada güvenlik açısından işletim sistemi çok daha tutarlı.. sonuçta bunlar artık multimedia telefonlar ve kişisel kullanımda insanın aklına güvenlikle ilgili sorular takılıyor. aynı teknik özellikler itouch 4g de var. belki çoğu özelliği göz ardı edilebilir ancak win sistem güvenli gelmiyor bana. artık sitelerin sadece tıklanmasıyla kişisel bilgiler tehdit oluşturabiliyor. ip4 almak istemiyorum ama gel gör ki muadili olacak bir cihaz bile yok. bir de teknolojiye nimet derler.. beklemek lazım..
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DH Misafiri 9 yıl
microsoft win7 telefonlarda snapdragon işlemci kullanılmasını zorunluluk olarak koydu platform uyumu için sanırım o yüzden kendi işlemcisini kullanmıyor samsung
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gok426 9 yıl

DH Misafiri

microsoft win7 telefonlarda snapdragon işlemci kullanılmasını zorunluluk olarak koydu platform uyumu için sanırım o yüzden kendi işlemcisini kullanmıyor samsung


kardeş emin misin? kaynağın var mı yani?
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lj94 9 yıl
xperia bekliyorum ben win 7 li
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lastingend 9 yıl
özellikleri iyi hoşta işlemci olmamış. hemde hiç olmamış. Hummingbird işlemcisi, PowerVR SGX 540 içeriyor ki bu da inanılmaz hoş grafikler demek. snapdragon ile üç boyutlu oyunlar çok keyif vermiyor.
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wreith 9 yıl
ne zaman çıkıyor bu bilen varmı acaba?

win 7 li tel olsa alıp denemek istiyorum açıkçası , android vs bana karışık geliyor
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northernlights 9 yıl
Güzel görünüyor da lansman bugün müydü?
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Prоwler 9 yıl
ekranını ve sadeliğini çok beğendim alınası bir telefon
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FinaL_İmPacT 9 yıl
kendisi de bir işlemci geliştiricisi olan Samsung'un, sınıfının en hızlı işlemcisi olarak tanımladığı Hummingbird'ü Omnia 7'de kullanmamış olmaması.


Anlamadım kullandı mı kullanmadı mı ?
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