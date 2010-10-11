Huzurlarınızda Samsung Omnia 7

Windows Phone 7 lansmanına sayılı saatler kala, dünya devi telefon üreticilerinin yeni nesil akıllı telefonları gün ışığına çıkmaya başladı. Apple iOS ve Google Android platformlarına karşı Windows Mobile 6.5 ile adeta hiç bir varlık gösteremeyen Microsoft, milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı Windows Phone 7 ile atağa kalkmaya hazırlanıyor.

Windows Vista sonrasında Windows 7 ile elde ettiği başarının bir benzerini Windows Phone 7 ile tekrarlamak isteyen Microsoft, iddialı geliyor. Yeni bir alt yapı, yeni görsel arabirim, Xbox Live entegrasyonu, gelişmiş çoklu ortam ve çevrimiiçi özelliklerle donatılan Windows Phone 7 için hazırlanan yeni nesil telefonlar da detaylanmaya başladı.

Son günlerde Android tabanlı Galaxy S modeliyle gündemde olan Samsung'un Omnia 7 modeline ait resmi detaylar ortaya çıktı. Dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi olan Samsung'un, Windows dünyasındaki yeni amiral gemisi olması beklenen Omnia 7, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4-inç boyutunda Super AMOLED ekrana sahip.

122.4 x 64.2 x 10.99 mm boyutlarında ve 138 gram ağırlığında olan Omnia 7, 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon QSD8250 işlemcisinden güç alıyor. Bu noktada dikkat çeken asıl detay ise, kendisi de bir işlemci geliştiricisi olan Samsung'un, sınıfının en hızlı işlemcisi olarak tanımladığı Hummingbird'ü Omnia 7'de kullanmamış olmaması.

Samsung Galaxy S ve tablet bilgisayar Galaxy Tab'e güç veren Hummingbird işlemcisi, PowerVR SGX 540 birimiyle grafik performansı en yüksek SoC çözümü olarak gösteriliyor. 8GB dahili bellek kapasitesine sahip olan Samsung Omnia 7'nın ön yüzünde Windows Phone 7'den beklendiği üzere üç buton (ana, geri ve arama) yer alıyor.

Üzerinde 5 Megapiksel çözünürlüğünde oto-fokus özellikli kamera bulunan Omnia 7, 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Aynı zamanda FM radyo özelliği de bulunan yeni nesil akıllı telefonun bağlantı yeteneklerine baktığımızda ise 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth 2.1'e yer verildiğini görüyoruz.

Üç bant UMTS/HSPA (900/1900/2100) ağları ile uyumlu olan Omnia 7'da konum belirleme için entegre A-GPS özelliğine yer verilirken, bilgisayar bağlantısı için USB 2.0 portunun da unutulmadığını görüyoruz. Standart arama motoru olarak Bing ile gelen telefon, 1,500mAh Li-Ion pil ile 3G üzerinden 370 saat konuşma süresi sunuyor.

Windows Phone 7 lansmanını takiben satışa sunulması beklenen Samsung Omnia 7'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.