Huzurlarınızda Samsung Omnia 7

Windows Phone 7 lansmanına sayılı saatler kala, dünya devi telefon üreticilerinin yeni nesil akıllı telefonları gün ışığına çıkmaya başladı. Apple iOS ve Google Android platformlarına karşı Windows Mobile 6.5 ile adeta hiç bir varlık gösteremeyen Microsoft, milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı Windows Phone 7 ile atağa kalkmaya hazırlanıyor.
Windows Vista sonrasında Windows 7 ile elde ettiği başarının bir benzerini Windows Phone 7 ile tekrarlamak isteyen Microsoft, iddialı geliyor. Yeni bir alt yapı, yeni görsel arabirim, Xbox Live entegrasyonu, gelişmiş çoklu ortam ve çevrimiiçi özelliklerle donatılan Windows Phone 7 için hazırlanan yeni nesil telefonlar da detaylanmaya başladı.
Son günlerde Android tabanlı Galaxy S modeliyle gündemde olan Samsung'un Omnia 7 modeline ait resmi detaylar ortaya çıktı. Dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi olan Samsung'un, Windows dünyasındaki yeni amiral gemisi olması beklenen Omnia 7, 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4-inç boyutunda Super AMOLED ekrana sahip.
122.4 x 64.2 x 10.99 mm boyutlarında ve 138 gram ağırlığında olan Omnia 7, 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon QSD8250 işlemcisinden güç alıyor. Bu noktada dikkat çeken asıl detay ise, kendisi de bir işlemci geliştiricisi olan Samsung'un, sınıfının en hızlı işlemcisi olarak tanımladığı Hummingbird'ü Omnia 7'de kullanmamış olmaması.
Samsung Galaxy S ve tablet bilgisayar Galaxy Tab'e güç veren Hummingbird işlemcisi, PowerVR SGX 540 birimiyle grafik performansı en yüksek SoC çözümü olarak gösteriliyor. 8GB dahili bellek kapasitesine sahip olan Samsung Omnia 7'nın ön yüzünde Windows Phone 7'den beklendiği üzere üç buton (ana, geri ve arama) yer alıyor.
Üzerinde 5 Megapiksel çözünürlüğünde oto-fokus özellikli kamera bulunan Omnia 7, 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Aynı zamanda FM radyo özelliği de bulunan yeni nesil akıllı telefonun bağlantı yeteneklerine baktığımızda ise 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth 2.1'e yer verildiğini görüyoruz.
Üç bant UMTS/HSPA (900/1900/2100) ağları ile uyumlu olan Omnia 7'da konum belirleme için entegre A-GPS özelliğine yer verilirken, bilgisayar bağlantısı için USB 2.0 portunun da unutulmadığını görüyoruz. Standart arama motoru olarak Bing ile gelen telefon, 1,500mAh Li-Ion pil ile 3G üzerinden 370 saat konuşma süresi sunuyor.
Windows Phone 7 lansmanını takiben satışa sunulması beklenen Samsung Omnia 7'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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Onun disinda,wp7 androide gore cok hizli bir isletim sistemi.arkadasin dedigi gibi,turkce dil destegi olmamasi dezavantaj.market uygulamalari ozellikle oyunlar oldukca kaliteli.market kapsam olarak yaklasik 50.000 uygulama barindiriyor su anda.
Ekran ve kamera galaxy s ten bariz ustun,ama s2ile direkt kiyaslayamadim henuz.ozellikle video performansi gercekten takdire sayan.cihazin akiciligi,cok cok iyi,en ufak bir takilma vs olmadi daha.flash destegi yok lakin html5 sitelerde gezinmek oldukca keyifli,facebook taki videolarin cogunu aciyor.arayuzu de oldukca basarili,sanki organik bir sistem gibi.dokunmatigi iphonedan daha basarili.ses kalitesi cok cok iyi.bu telefon tr ye resmi olarak ne zaman gelir bilmiyorum ama,1500 den asagi girecegini sanmiyorum.
bu sistem kesinlikle tutacak bu kesinde,android kadar yayginlasmayacagi kesin.zira 100 tl lik telefonda bile android var artik.windows bu sistemi kullanacak firmalara,donanim konusunda dayatmalar koymus durumda.yani,ulkemizde wp7li cihazlar en ucuz 1000tl den girer.1yil sonra wp7 zirveyi sallamaya baslar.bundan emin olabilirsiniz
bunun haricinde son derece iyi bir telefon.
son yorumlar üzerinden yıl geçti ve mango update ile yakınılan bir çok özellikle mümkün oldu.ne olurdu görüntülü konuşma sıkıntısı sadece yazılımda kalsaydı donanımda olmasaydı ühü
herşeyi çözünürlüğe bağlamış komik olmayın. samsung galaxy s i bir inceleyin.
herşeyi çözünürlüğe bağlamış komik olmayın. samsung galaxy s i bir inceleyin.
kardeş emin misin? kaynağın var mı yani?
win 7 li tel olsa alıp denemek istiyorum açıkçası , android vs bana karışık geliyor
Anlamadım kullandı mı kullanmadı mı ?