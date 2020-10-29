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    HyperX Pulsefire Haste oyuncu faresi hafifliğe odaklanıyor

    HyperX Pulsefire Haste oyuncu faresi hafif bir malzemeden imal edilmiş ve 59 gram. Yüksek hassasiyet seviyesine ulaşabilen HyperX Pulsefire Haste fiyatı haberimizde.
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    Çevre Birimleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HyperX Pulsefire Haste oyuncu faresi hafifliğe odaklanıyor
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    Oyuncu ekipmanları pazarındaki payını yeni ürünlerle arttırmaya gayret eden Kingston markası HyperX, hafifliği ile oyunculara hızlı hareket imkanı tanıyan Pulsefire Haste fare modelini tanıttı.

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    HyperX Pulsefire Haste özellikleri ve fiyatı

    HyperX Pulsefire Haste oyuncu faresi Pixart 3335 sensörü barındırıyor ve 16000DPI hassasiyet seviyesine kadar çıkabiliyor. Ayrıca 400, 800, 1600 ve 3200 DPI olarak kullanılabilen 4 profil yer alıyor.

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    TTC Golden Micro Dustproof sağ ve sol tuşlar 60 milyon basışa kadar dayanıklı. Diğer 4 tuş ile birlikte tüm tuşlar HyperX NGENUITY yazılımı üzerinden programlanabiliyor ve dahili hafızasında saklanabiliyor.

    Çok hafif bir malzemeden imal edilen gövde sadece 59 gram. Altıgen boşluklar daha iyi bir hava akımı sağlarken alt ayaklar sürtünmeyi en aza indiriyor. Elde daha iyi tutuş için 4 farklı kaydırmaz katman da kutuya dahil. HyperX Pulsefire Haste oyuncu faresi 50$ fiyat etiketi ile satılacak.



    https://www.techpowerup.com/273925/hyperx-releases-pulsefire-haste-ultra-lightweight-gaming-mouse Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    5 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mugetsuga 55 dk.
    Tripofobisi olanlar sunucudan ayrıldı
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