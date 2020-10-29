HyperX Pulsefire Haste oyuncu faresi hafifliğe odaklanıyor

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Oyuncu ekipmanları pazarındaki payını yeni ürünlerle arttırmaya gayret eden Kingston markası HyperX, hafifliği ile oyunculara hızlı hareket imkanı tanıyan Pulsefire Haste fare modelini tanıttı.

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HyperX Pulsefire Haste özellikleri ve fiyatı

HyperX Pulsefire Haste oyuncu faresi Pixart 3335 sensörü barındırıyor ve 16000DPI hassasiyet seviyesine kadar çıkabiliyor. Ayrıca 400, 800, 1600 ve 3200 DPI olarak kullanılabilen 4 profil yer alıyor.

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TTC Golden Micro Dustproof sağ ve sol tuşlar 60 milyon basışa kadar dayanıklı. Diğer 4 tuş ile birlikte tüm tuşlar HyperX NGENUITY yazılımı üzerinden programlanabiliyor ve dahili hafızasında saklanabiliyor.

Çok hafif bir malzemeden imal edilen gövde sadece 59 gram. Altıgen boşluklar daha iyi bir hava akımı sağlarken alt ayaklar sürtünmeyi en aza indiriyor. Elde daha iyi tutuş için 4 farklı kaydırmaz katman da kutuya dahil. HyperX Pulsefire Haste oyuncu faresi 50$ fiyat etiketi ile satılacak.

https://www.techpowerup.com/273925/hyperx-releases-pulsefire-haste-ultra-lightweight-gaming-mouse

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