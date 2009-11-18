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Hyundai 3D LCD monitörlerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,7b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hyundai 3D LCD monitörlerini duyurdu
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Nvidia'nın 3DVision teknolojisiyle 3D gözlük kullanımını yeniden gündeme getirmesi, monitör üreticileri arasındaki rekabete yeni bir boyut kazandırmış oldu. Kimi analistler 3D monitör pazarının büyüyeceğini öngörürken, Sony gibi sektör devi bazı isimler 3D akımının giderek hız kazanacağını dolayısıyla bu alandaki yatırımlarını arttıracaklarını ifade ediyorlar. Viewsonic ve Samsung gibi isimlerden sonra 3D monitörlerini pazara sunan bir diğer üretici de Güney Kore merkezli Hyundai oldu ve firma biri 22-inç (W220S), diğeri ise 24-inç (W240S) boyutundaki iki yeni geniş ekran LCD monitörünü tanıttı.

22-inç boyutundaki modeli 1680 x 1050 piksel çözünürlüğünü ve 5ms tepki süresini, 24-inç boyutundaki modeli ise 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünü ve 6ms tepki süresini destekleyen Hyundai, yeni monitörleriyle birlikte kullanıcılara 3D gözlük te sunuyor. Karşıtlık oranları 1,000:1 olarak açıklanan ve her biri 3 Watt gücünde iki adet hoparlöre sahip olan yeni monitörlerde görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışları kullanılıyor. Hyundai'nin üç yıllık garanti ile satışa sunacağı monitörlerden 22-inç boyutundaki model 500 Avro, 24-inç boyutundaki modelin ise 1400 Avro'luk etiket fiyatına sahip olacak.

Hyundai 3D LCD monitörlerini duyurdu
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ULYSES 10 yıl
İyide nvidianın 3dvision teknolojisi de polarize sisteme dayanıyor. Yani anaglyp gözlüklerle (mavi-kırmızı) izlenenlerden değil.
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Quad_core2 10 yıl
Hyundai monitörleride güzel arkadaşlar lg görüntü ktralitesi güzel en agzından herneyse 6 ms çok 1001 kontras olması daha kötü biraz beklenmeli bence bunları alcağınıza samsung 24 inç full hd lcd tv sini alın hem televizyon hemde lcd monitör full hd aynı zamanda
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StreamRolleR 10 yıl
6 ms cok fazla ve marka güven verici deil
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killnOd 10 yıl
6ms cok fazla hele birde belirtilmemis ama 60hz ise ise yaramaz ne 2d nede 3d olarak.
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gtoprak 10 yıl
daha ucuza viewsonic alabilirsiniz.
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airea 10 yıl
Ne olursa olsun, 3d işi belli bir süre sonra baş ağrısı vs yapıyor...
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Mars Portakalı 10 yıl
1400 avro :)
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Python 10 yıl
bence fiyatları cok yüksek şuan için 3d monitör almak bana göre hayal
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ULYSES 10 yıl
Şimdi bu monitörler nvidianın 3d özelliğiyle uyumlu mu, yoksa ayrı bir teknoloji mi kullanıyor? Yanında verdikleri gözlük 3d vision için de kullanılabilecek mi? Biraz daha detay verilse iyi olur.
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Alish 10 yıl
ULYSES

Şimdi bu monitörler nvidianın 3d özelliğiyle uyumlu mu, yoksa ayrı bir teknoloji mi kullanıyor? Yanında verdikleri gözlük 3d vision için de kullanılabilecek mi? Biraz daha detay verilse iyi olur.


Hayır. Bu, fiyatından da anlaşılacağı gibi farklı bir teknoloji. 3d gözlükle izlediğimiz filmleri tüplü televizyonda bile izleyebiliyoruz. polarize faklı bir teknoloji. 3d filmleri izlediğimiz sinemadaki gibi bir teknoloji yani.
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