Hyundai 3D LCD monitörlerini duyurdu

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Nvidia'nın 3DVision teknolojisiyle 3D gözlük kullanımını yeniden gündeme getirmesi, monitör üreticileri arasındaki rekabete yeni bir boyut kazandırmış oldu. Kimi analistler 3D monitör pazarının büyüyeceğini öngörürken, Sony gibi sektör devi bazı isimler 3D akımının giderek hız kazanacağını dolayısıyla bu alandaki yatırımlarını arttıracaklarını ifade ediyorlar. Viewsonic ve Samsung gibi isimlerden sonra 3D monitörlerini pazara sunan bir diğer üretici de Güney Kore merkezli Hyundai oldu ve firma biri 22-inç (W220S), diğeri ise 24-inç (W240S) boyutundaki iki yeni geniş ekran LCD monitörünü tanıttı.

22-inç boyutundaki modeli 1680 x 1050 piksel çözünürlüğünü ve 5ms tepki süresini, 24-inç boyutundaki modeli ise 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünü ve 6ms tepki süresini destekleyen Hyundai, yeni monitörleriyle birlikte kullanıcılara 3D gözlük te sunuyor. Karşıtlık oranları 1,000:1 olarak açıklanan ve her biri 3 Watt gücünde iki adet hoparlöre sahip olan yeni monitörlerde görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışları kullanılıyor. Hyundai'nin üç yıllık garanti ile satışa sunacağı monitörlerden 22-inç boyutundaki model 500 Avro, 24-inç boyutundaki modelin ise 1400 Avro'luk etiket fiyatına sahip olacak.

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