Hyundai'den hidrojen yakıtlı çekici konsepti: HDC-6 Neptune

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Hidrojen yakıtlı araç teknolojilerine yönelik önemli çalışmalara imza atan Hyundai, projelerine bir yenisini ekledi. Koreli otomotiv devi, Atlanta’da düzenlenen ticari araç fuarında HDC-6 Neptune’ü tanıttı.

Hyundai’nin ABD ticari araç pazarında fırsat arayışı içerisinde olduğunu gösteren HDC-6 Neptune, ülkedeki kurallara göre “Class 8” isimli sınıfa giren, hidrojen yakıtlı bir çekicinin nö gösterimi olarak karşımızda duruyor. Sahip olduğu teknoloji sayesinde çevre dostu bir araç olan HDC-6 Neptune, fütüristik tasarımıyla da son derece dikkat çekici görünüyor.

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Hyundai, hidrojen yakıt hücreli HDC-6 Neptune konseptini tasarlarken Art Deco adı verilen bir tasarım dili kullanmış. Şirketin verdiği bilgiye göre bu tasarım dili 1930’ların ‘streamliner’ adı verilen aerodinamik trenlerinden esintiler taşıyor. Zira şirketin paylaştığı görsellerden birinde de bu benzerliği rahatlıkla görebiliyoruz. Henüz teknik detayları açıklanmayan HDC-6 Neptune konseptinin bir de ‘Cargo’ adı verilen kamyon versiyonu mevcut.

Koreli üretici, HDC-6 Neptune konseptiyle birlikte Nitro ThermoTech adı verilen bir dorseyi de sahneye çıkardı. Air Liqiuide iş birliğiyle geliştirilen dorse, kriyojenik nitrojen soğutma sistemi kullanan frigorifik dorse olarak karşımıza çıkıyor. Hyundai, ThermoTech’in geleneksel soğutma ünitelerine göre çok daha hızlı soğuttuğunu ve son derece sessiz çalıştığını iddia ediyor. Çevre dostu olacak şekilde tasarlandığı söylenen dorsenin sağlamlık ve termal verimlilik açısından daha iyi ve daha hafif olduğu da verilen bilgiler arasında.

https://www.hyundai.news/eu/brand/hyundai-reveals-commercial-truck-mobility-vision-at-nacv-show/