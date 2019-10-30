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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai'den hidrojen yakıtlı çekici konsepti: HDC-6 Neptune

    ABD ticari araç pazarında yeni bir arayış içerisinde olan Hyundai, Atlanta'da düzenlenen bir fuarda HDC-6 Neptune adını verdiği hidrojen yakıtlı çekici konseptini görücüye çıkardı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai'den hidrojen yakıtlı çekici konsepti: HDC-6 Neptune
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    Hidrojen yakıtlı araç teknolojilerine yönelik önemli çalışmalara imza atan Hyundai, projelerine bir yenisini ekledi. Koreli otomotiv devi, Atlanta’da düzenlenen ticari araç fuarında HDC-6 Neptune’ü tanıttı.

    Hyundai’nin ABD ticari araç pazarında fırsat arayışı içerisinde olduğunu gösteren HDC-6 Neptune, ülkedeki kurallara göre “Class 8” isimli sınıfa giren, hidrojen yakıtlı bir çekicinin nö gösterimi olarak karşımızda duruyor. Sahip olduğu teknoloji sayesinde çevre dostu bir araç olan HDC-6 Neptune, fütüristik tasarımıyla da son derece dikkat çekici görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Fiat Chrysler ve PSA birleşme için masaya oturdu: 50 milyar dolarlık yeni bir şirket kurulabilir"

    Hyundai, hidrojen yakıt hücreli HDC-6 Neptune konseptini tasarlarken Art Deco adı verilen bir tasarım dili kullanmış. Şirketin verdiği bilgiye göre bu tasarım dili 1930’ların ‘streamliner’ adı verilen aerodinamik trenlerinden esintiler taşıyor. Zira şirketin paylaştığı görsellerden birinde de bu benzerliği rahatlıkla görebiliyoruz. Henüz teknik detayları açıklanmayan HDC-6 Neptune konseptinin bir de ‘Cargo’ adı verilen kamyon versiyonu mevcut.

    Koreli üretici, HDC-6 Neptune konseptiyle birlikte Nitro ThermoTech adı verilen bir dorseyi de sahneye çıkardı. Air Liqiuide iş birliğiyle geliştirilen dorse, kriyojenik nitrojen soğutma sistemi kullanan frigorifik dorse olarak karşımıza çıkıyor. Hyundai, ThermoTech’in geleneksel soğutma ünitelerine göre çok daha hızlı soğuttuğunu ve son derece sessiz çalıştığını iddia ediyor. Çevre dostu olacak şekilde tasarlandığı söylenen dorsenin sağlamlık ve termal verimlilik açısından daha iyi ve daha hafif olduğu da verilen bilgiler arasında.



    https://www.hyundai.news/eu/brand/hyundai-reveals-commercial-truck-mobility-vision-at-nacv-show/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    selahattın ısık 41 dk.
    hiç çekici değil..
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    quenloth 1 sa.
    önden tiguan, yandan 508, öbür yandan megane. yok yok 3008-egea-golf.
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    infom@n 4 sa.
    Arka tekerdeki takoz yanında hediye mi?
    Yenilik yok, mevcut icatları sağlıklı çalıştırmaya uğraşıyor.
    Mevcut arabaların şekli artık değişmeli. Yeni yakıt türüne göre şekillenmeli.
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