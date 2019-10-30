Fiat Chrysler ve PSA birleşme için masaya oturdu: 50 milyar dolarlık yeni bir şirket kurulabilir

Geçtiğimiz aylarda Renault’a yüzde 50/50 ortaklık teklifi götüren Fiat Chrysler, yapılan uzun görüşmeler sonucu Fransa’daki siyasi koşulları sebep göstererek teklifini geri çekmişti. Şimdi de Fiat Chrysler ve PSA ortaklığı gündemde.

Fransız otomotiv devi PSA’nın Fiat Chrysler ile yapılacak bir anlaşmaya sıcak baktığı bundan aylar önce konuşuluyordu. Bugün Reuters tarafından yapılan haberde iki dev şirketin birleşme görüşmelerine başladığı belirtildi. Fiat Chrysler ve PSA arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde yaklaşık 50 milyar dolar büyüklükte bir şirketin ortaya çıkacağı ifade edildi.

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Fiat Chrysler ve PSA’nın birleşmesi halinde PSA CEO’su Carlos Taraves’in görevini yeni firmada da devam ettireceği ifade edildi. Ayrıca Fiat Chrysler Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann da yeni firmada kendi görevine devam edecek. Tabii ki bunlar iki dev şirketin oturduğu masada değerlendirilen seçenekler. Henüz bir anlaşma sağlanmadığı için görüşmelerden daha farklı bir sonucun da çıkması mümkün.

İki şirketin de ortaklık görüşmelerini onaylamasının ardından Fiat Chrysler hisselerinde ciddi bir artış yaşandı. Eğer anlaşma sağlanırsa, elektrikli araç teknolojilerine geçişte ve emisyon standartlarına uymakta sorun yaşayan Fiat Chrysler için yeni bir soluk olacak. Zira şirket Avrupa’daki katı emisyon kurallarına uyum gösterebilmek için elektrikli araç üreticisi Tesla ile anlaşmak zorunda kalmıştı.

https://www.reuters.com/article/us-fiat-chrysler-m-a-psa/fiat-chrysler-and-psa-confirm-talks-over-potential-tie-up-idUSKBN1X90LF