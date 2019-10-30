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    Fiat Chrysler ve PSA birleşme için masaya oturdu: 50 milyar dolarlık yeni bir şirket kurulabilir

    Otomotiv sektörünün iki dev temsilcisi birleşme görüşmeleri için masaya oturduğunu onayladı. FCA ve PSA'nın masadan anlaşarak kalkması halinde 50 milyar dolarlık yeni bir şirket ortaya çıkacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Fiat Chrysler ve PSA birleşme için masaya oturdu: 50 milyar dolarlık yeni bir şirket kurulabilir

    Geçtiğimiz aylarda Renault’a yüzde 50/50 ortaklık teklifi götüren Fiat Chrysler, yapılan uzun görüşmeler sonucu Fransa’daki siyasi koşulları sebep göstererek teklifini geri çekmişti. Şimdi de Fiat Chrysler ve PSA ortaklığı gündemde.

    Fransız otomotiv devi PSA’nın Fiat Chrysler ile yapılacak bir anlaşmaya sıcak baktığı bundan aylar önce konuşuluyordu. Bugün Reuters tarafından yapılan haberde iki dev şirketin birleşme görüşmelerine başladığı belirtildi. Fiat Chrysler ve PSA arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde yaklaşık 50 milyar dolar büyüklükte bir şirketin ortaya çıkacağı ifade edildi.

    Ayrıca Bkz. "Tesla'nın ABD satışları yüzde 39 oranında düştü"

    Fiat Chrysler ve PSA’nın birleşmesi halinde PSA CEO’su Carlos Taraves’in görevini yeni firmada da devam ettireceği ifade edildi. Ayrıca Fiat Chrysler Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann da yeni firmada kendi görevine devam edecek. Tabii ki bunlar iki dev şirketin oturduğu masada değerlendirilen seçenekler. Henüz bir anlaşma sağlanmadığı için görüşmelerden daha farklı bir sonucun da çıkması mümkün.

    İki şirketin de ortaklık görüşmelerini onaylamasının ardından Fiat Chrysler hisselerinde ciddi bir artış yaşandı. Eğer anlaşma sağlanırsa, elektrikli araç teknolojilerine geçişte ve emisyon standartlarına uymakta sorun yaşayan Fiat Chrysler için yeni bir soluk olacak. Zira şirket Avrupa’daki katı emisyon kurallarına uyum gösterebilmek için elektrikli araç üreticisi Tesla ile anlaşmak zorunda kalmıştı.



    https://www.reuters.com/article/us-fiat-chrysler-m-a-psa/fiat-chrysler-and-psa-confirm-talks-over-potential-tie-up-idUSKBN1X90LF Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    orcnd 1 sa.
    yetmez. yanlarına gm ve renoyu da alırlarsa anca kurtulabilirler.

    vw ve toyotanın ar-ge harcamalarını düşünürsek hızla değişen piyasada bu kadar çok otomobil firmasının ayakta kalması mümkün değil.
    5-6 yıl sonra insanlar arabama düzenli güvenlik güncellemesi gelmiyor diye şikayet edecekler.
    fakat otomobil firmalarının çoğu adaptif cruise control'ü bile çözebilmiş değil.


    daha net anlamak için 2005 yılında grande punto tanıtıldığındaki golf ile arasındaki teknolojik farkı düşününün.
    şimdi egea ile golf arasındaki teknolojik farkı düşünün.
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    AsiretinMarjinalCocugu 2 sa.
    Şaka maka olmaz olmayacak diyorduk da, 2025'den sonra 0km otomobillerde dizel motor kalmayacak herhalde.



    Dizel motoru sadece iş makinaları ve ağır tonajli araçlar da görürüz artık.
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    WarSaw 3 sa.
    fiat grubunu ncap lerde karalamanın meyveleri tuttu demek
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    masterap 2 sa. WarSaw
    15 sene punto satmaya calisirsan 0 yildizi yapistirirlar tabi ki, neyin karalamasi bu ? Yerine baska model bile koyamadilar
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