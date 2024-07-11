BYD, Türkiye'de 8 ila 12 model üretecek: İşte yatırımın detayları

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Tam Boyutta Gör Hafta başında BYD ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yapılan anlaşma kapsamında Çinli otomobil devi Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı. BYD, yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kuracağını açıklamıştı. Şimdi ise BYD Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika Üst Yöneticisi Stella Li, yatırımın kritik detaylarını açıkladı. Görünüşe göre BYD, Türkiye'ye sadece üretim için gelmiyor.

"Türkiye'yi teknolojinin merkezi haline getirmek istiyoruz"

BYD Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika Üst Yöneticisi Stella Li, Türkiye'ye sadece bir üretim tesisi inşa etmeye gelmediklerini belirterek, "Türkiye'yi geleceğin teknolojisinin merkezi, ardından inovasyon merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunların hepsi tutku verici gelişmeler." dedi.

Stella Li, yaptığı açıklamada Türkiye'nin, AB ülkeleri içinde en büyük üçüncü otomobil üreticisi olduğunu ve bunun yanı sıra ülkede çok sayıda yüksek eğitimli AR-GE yeteneği bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin coğrafi konumuna da dikkat çeken Li, Türkiye'yi tercih etme nedenlerinin sadece Avrupa pazarına olan yakınlık olmadığını aynı zamanda buradaki üretimle çevredeki bölgeyi de kapsayacak şekilde otomobil ihraç etmeyi planladıklarını söyledi.

"Sadece bir tesis inşa etmeye gelmedik"

Tam Boyutta Gör BYD dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden birisi olsa esasında bir teknoloji şirketi. Firmanın dünya çapında 110 binden fazla AR-GE mühendisi bulunuyor ve günde 32 patent üretimi gerçekleştiriliyor. Stella Li, bu bağlamda Türkiye'ye sadece bir tesis inşa etmeye gelmediklerini, aynı zamanda elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerdeki en gelişmiş yüksek teknolojiyi Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi: "Biz bu tesisi, en ileri teknolojiyi buraya getirecek en büyük üretim yerlerinden biri olacak şekilde inşa etmek istiyoruz."

8 ila 12 farklı model üretilecek

BYD Türkiye CEO’su İsmail Ergun, Manisa’da inşa edilecek tesiste, elektrikli ve plug-in hibrit modellerinin üretiminin gerçekleştirileceğini açıklamıştı. BYD, 3 yıl içerisinde binek otomobil pazarında Türkiye’de en çok tercih edilen ilk 3 marka arasında olmayı hedefliyor.

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Tesisin inşası henüz başlamadı ancak ilk etapta 150 bin araç kapasitesine sahip bir üretim fabrikası kurulacak. Seçilen arazi ise genişlemeye müsait olarak planlandı, yani ihtiyaç haline kapasite artırılabilecek. Stella Li ise Ergun'un açıklamalarına bazı eklemelerde bulundu. Li, burada yerel bir Türk şirket gibi olacaklarını yaklaşık 8 ila 12 farklı model arasında bir üretimi hedeflediklerini belirtti. Henüz tesisin inşası başlamadı ancak yatırımın birinci fazında pil paket montajının Türkiye'de yapılacağını aktaran Li, önümüzdeki yaz aylarında fabrikanın inşaatına başlamayı planladıklarını söyledi. Tesisin 12 ay içerisinde ise üretime geçmesi hedefleniyor. Dolayısıyla 2026'nın ikinci yarısında BYD, Türkiye'de üretime başlayabilir. Bu arada yıl sonunda ATTO 3 ve SEAL U DM-i modeline ek olarak elektrikli bir modelin daha Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

BYD'nin araçları ucuzlayacak, ek vergiden kurtulacak

Türkiye, Çin menşeili tüm otomobil türlerine (elektrik, hibrit, içten yanmalı) yüzde 40 ek maliyet yükümlülüğü getirmişti. Resmi Gazete’de yayınlanan yeni bir karar ile Çin menşeili üreticilerin Türkiye’de yatırım yapması halinde ek maliyet yükümlülüğünden muaf olacakları belirtilmişti. BYD ile yapılan anlaşma sonucunda firma, Türkiye'nin uyguladığı yüzde 50 (%10+40) gümrük vergisi de ortadan kalkmış olacak.

BYD Türkiye CEO’su İsmal Ergun, “Yatırım teşvik belgesi, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra Kasım-Aralık aylarında araçlarımızı daha ulaşılabilir bir şekilde sunmaya başlayacağız." ifadelerini kullanmıştı. Dolayısıyla BYD'nin araçları 2024'ün sonundan itibaren daha ulaşılabilir olacak. Ergun'un açıklamalarına bakacak olursak henüz üretim başlamadan vergi muafiyeti sağlanmış olacak.

BYD'nin Türkiye'deki üretimi firmanın Avrupa satışlarını da kolaylaştıracak. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile imzaladığı gümrük birliği anlaşması sayesinde BYD, Avrupa’nın uygulama kararı aldığı yüzde 10 + yüzde 17,4 ek gümrük vergisinden de kurtulacak.

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BYD, Türkiye'de 8 ila 12 model üretecek: İşte yatırımın detayları