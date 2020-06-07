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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla'nın başı Model 3'teki boya sorunlarıyla dertte

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model 3'te baş gösteren boya problemiyle konuşuluyor. Kanadalı bir Tesla müşterisinin aracında, soğuk kış şartları nedeniyle boya sorunları meydana geldi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Tesla'nın başı Model 3'teki boya sorunlarıyla dertte
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    COVID-19 salgınının neden olduğu tüm hasardan kurtulmaya çalışan Tesla, can sıkıcı bir sorunla tekrar gündemde. Tesla Model 3'ün kalitesinin sorgulanmasına neden olan sorun ise otomobilin boyası ile ilgili.

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    Tesla garantiyi reddetti

    Jean-François Bellerose adlı Kanadalı Tesla müşterisi, sahip olduğu Model 3'ün sadece bir kışı bile atlatamadan boya sorunları gösterdiğini iddia ediyor. Aracın alt kısmındaki boya deformasyonunu gören Bellerose soluğu Tesla'da aldığını ancak şirketin garantiyi reddederek, resmi olmayan bir serviste 4 bin euro karşılığında problemin giderilebileceğini söylediklerini ifade ediyor.

    Tesla'nın başı Model 3'teki boya sorunlarıyla dertte

    Görünüşe göre Tesla Model 3 zorlu kış şartları yaşanan ülkelere göre tasarlanmamış. Zira kışı çok sert yaşayan ülkelerde kar ve buzlanmayı önlemek için yollara tuz, kum ve çakıl seriliyor, bu da Tesla otomobillerin boyasına zarar veriyor. Jean-François, aynı sorunları yaşayan diğer Tesla müşterileri ile birlik olup Tesla'nın bu sorunları ücretsiz bir şekilde çözmesi için çaba sarfediyor ancak Tesla'nın şimdilik bu duruma sıcak bakmadığını söyleyebiliriz.



    https://4gnews.pt/tesla-esta-em-apuros-pintura-do-tesla-model-3-nao-aguenta-invernos-rigorosos/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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