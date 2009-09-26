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Hyundai Full HD destekli iki yeni 21.5-inç LCD monitör hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,5b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hyundai Full HD destekli iki yeni 21.5-inç LCD monitör hazırladı
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Hyundai yaptığı açıklama ile ürün gamına iki yeni geniş ekran LCD monitör eklediğini duyurdu. Firmanın her ikisi de 21.5-inç boyutunda olan V226Wa ve V236Wd kod adlı LCD monitörlerinde 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunuluyor. Full HD formunda olan yeni monitörlerde tepki süresinin 5ms, parlaklık seviyesinin 300cd/m2 ve dinamik karşıtlık oranın da 20,000:1 olarak belirlendiği açıklandı.

Hyundai'nin Full HD destekli monitörleri arasındaki farka baktığımızda ise V226Wa modelinin her biri 1 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör ve D-Sub konnektörü ile geldiği belirtilirken, V236Wd modelinde ise 1.5 Watt gücündeki hoparlörlere ve D-Sub bağlantısına ek olarak DVI konnektörüne yer verildiği de açıklandı. Yeni monitörler sırasıyla 125 Avro ve 150 Avro seviyesinden satışa sunuluyorlar.


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