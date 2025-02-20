Hyundai, IONIQ 5’in 2025 modelinde neleri değiştirdi, neleri geliştirdi?

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Hyundai, elektrikli otomobil dünyasında iddiasını sürdürerek popüler modellerinden biri olan IONIQ 5’i 2025 model yılı için güncelledi. Büyük çaplı bir değişim olmasa da, yapılan dokunuşlar hem kullanıcı deneyimini iyileştiriyor hem de müşteri geri bildirimlerini dikkate aldığını gösteriyor.

2021 yılında tanıtıldığında 800V mimarisiyle dikkat çeken IONIQ 5, Hyundai’nin elektrikli dönüşümünün en önemli adımlarından biri olmuştu. O dönemde bu teknoloji henüz yaygın bir şekilde desteklenmiyordu, ancak Hyundai'nin ileri görüşlü yatırımı zamanla büyük bir avantaj sağladı. 2024 yılı itibarıyla markanın ABD’de 742.000 araç satışı gerçekleştirdiği ve elektrikli araç pazarında Tesla’dan sonra ikinci sırada yer aldığı görülüyor. IONIQ 5’in başarısı ise bu büyümede önemli bir paya sahip; 2024 yılında 44.000 adet satış rakamına ulaştı.

2025 model yılı için Hyundai, tasarımda radikal değişikliklere gitmek yerine aracın estetik ve işlevselliğini artırmaya yönelik küçük ama etkili dokunuşlar yaptı. Ön ve arka tamponlar yeniden şekillendirilerek daha güçlü bir görünüm kazandırıldı. Kullanıcıların uzun zamandır talep ettiği arka cam sileceği artık tüm modellerde standart hale geldi. Bunun yanı sıra, Hyundai’nin bu modelde Kuzey Amerika Şarj Standardı’na (NACS) geçiş yapması önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor. Artık IONIQ 5 sahipleri Tesla’nın geniş süper şarj ağına erişim sağlayabilecek. Şarj seçeneklerini genişletmek adına Hyundai, müşterilerine ücretsiz CCS adaptörü de sunuyor.

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Kabinde ise kullanıcı dostu bir deneyim sunmak için bazı değişiklikler yapıldı. Orta konsola eklenen yeni fiziksel düğmeler sayesinde klima kontrolü ve ısıtmalı koltuk gibi işlevlere erişim daha pratik hale getirildi. Yenilenen bilgi-eğlence sistemi, daha hızlı işlemci ve geliştirilmiş GPS hassasiyetiyle desteklenirken, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi modern bağlantı seçenekleri de artık mevcut. Hyundai Pay entegrasyonu sayesinde sürücüler, otopark veya şarj ödemelerini doğrudan araç içinden gerçekleştirebilecek.

Güvenlik tarafında ise, gelişmiş sürücü destek sistemlerine (ADAS) yeni özellikler eklendi. Haptic geri bildirim, sürücü dikkat uyarıları ve isteğe bağlı ek güvenlik uyarıları sürüş güvenliğini artırıyor. Ancak, belki de en önemli yenilik batarya kapasitesindeki artış. Hyundai, 2025 model yılı ile birlikte batarya boyutlarını büyüterek menzil konusunda ciddi iyileştirmeler yaptı. Standart menzilli versiyonun bataryası 58 kWh’den 63 kWh’ye, uzun menzilli versiyonun bataryası ise 77.4 kWh’den 84 kWh’ye yükseltildi. Bu güncellemelerle birlikte menzilde de önemli artışlar sağlandı. Örneğin, arkadan çekişli SE Standard Range versiyonunun menzili 220 milden 245 mile çıktı. SE/SEL/Limited arkadan çekişli modeller artık 318 mile kadar yol alabiliyor. Dört çeker versiyonlarda ise SE/SEL modelleri 290 mil menzil sunuyor.

Şarj performansı açısından da iyileştirmeler mevcut. Hyundai’nin yeni batarya kimyası sayesinde, 2025 IONIQ 5, 350 kW’lık hızlı şarj istasyonlarında önceki maksimum 233 kW şarj hızını 257 kW’a çıkarabiliyor. Bu sayede bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar dolum süresi daha da kısalıyor. Tesla’nın süper şarj ağına erişim sağlansa da, mevcut V3 süper şarj cihazlarının 135 kW ile sınırlı olması nedeniyle ilk aşamada şarj hızları nispeten daha düşük olabilir. Ancak V4 süper şarj cihazları devreye girdikçe bu durumun iyileşmesi bekleniyor.

Hyundai, 2025 model yılı için yaptığı güncellemelerle kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanıyor. Daha güçlü batarya, gelişmiş iç mekan teknolojileri ve genişletilmiş şarj olanaklarıyla IONIQ 5, elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü korumaya devam ediyor.

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