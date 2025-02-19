Kia PV5 ilk defa kameralara yakalandı: İşte tasarımı!

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Kia'nın yeni elektrikli ticari aracı PV5, ABD yollarında ilk kez kameralara yakalandı. Markanın ticari mobilite alanında devrim yaratma hedefiyle geliştirdiği bu model, Volkswagen ID.Buzz ile doğrudan rekabete girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ön tanıtım görselleri paylaşılan PV5, segmentinde dikkat çeken yenilikçi bir alternatif sunuyor.

Kia, PV5 modelini "Platform Beyond Vehicle" (PBV) adını verdiği yeni nesil elektrikli araç platformunun ilk temsilcisi olarak konumlandırıyor. Bu platform, geleneksel ticari araç anlayışını geride bırakarak farklı kullanım alanlarına uyarlanabilen modüler bir yapı sunuyor. CES 2024’te tanıtılan PV5, daha sonra Almanya’da düzenlenen IAA Transportation etkinliğinde Avrupa pazarına da göz kırpmıştı.

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Orta boy bir ticari araç olan PV5, sadece bir yolcu taşıma aracı olmanın ötesine geçerek taşınabilir bir atölye işlevi de görebiliyor. Kia, kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlar sunmayı planlıyor. Standart yolcu modeli, teslimat odaklı van seçeneği ve şasi kabin konfigürasyonu, bu modelin çok yönlülüğünü ortaya koyuyor. Böylece PV5, geniş bir müşteri kitlesine hitap edebilecek şekilde tasarlanmış durumda.

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Güney Kore'de daha önce test edilirken birkaç kez görüntülenen PV5, bu kez ABD'de, Indiana'daki bir şarj istasyonunda kamuflajlı olarak görüldü. Boyut olarak Volkswagen ID.Buzz’dan biraz daha büyük olduğu gözlemlenen araç, Ford E-Transit ile benzer ölçülerde olabilir. Bu da Kia’nın ticari elektrikli araç segmentinde daha fazla alan ve fonksiyonellik sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

Kia, 27 Şubat'ta düzenleyeceği global lansman etkinliğinde PV5 hakkında tüm detayları paylaşacak. Bu etkinlikte, markanın PBV stratejisi, modelin teknik özellikleri ve çıkış tarihi netleşecek. Aynı zamanda EV2 ve EV4 modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Kia'nın elektrikli ticari araç pazarında iddialı bir oyuncu haline gelmesini sağlayacak PV5’in, sektörde yeni bir dönemi başlatması hedefleniyor.

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Kia PV5 ilk defa kameralara yakalandı: İşte tasarımı!