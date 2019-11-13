Hyundai, Los Angeles'ta yeni hibrit SUV konseptini tanıtacak

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2019 Los Angeles Otomobil Fuarı’na sayılı günler kaldı. Birbirinden yeni model ve konsept çalışmalarının sahneye çıkacağı fuarda Hyundai’nin yeni SUV konseptini de göreceğiz. Fakat bunun öncesinde markanın paylaştığı kısa teaser videosuna bir göz atalım.

Hyundai’nin “çığır açan” ifadesiyle tanımladığı konsept, markanın Sensuous Sportiness isimli küresel tasarım dili baz alınarak Hyundai Design Center tarafından tasarlanan yedinci şov aracı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle ön yüzünde makyajlı Grandeur ve Le Fil Rouge’den izler taşıyan konsept, yeni nesil Tucson’un habercisi olabilir.

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PHEV yani şarj edilebilir hibrit motorlu olacağı açıklanan yeni Hyundai SUV konseptinin önünde Parametric Air Shutter adı verilen ızgara tasarımı dikkat çekiyor. İlk bakışta bir panelle kapatılmış gibi görünen bu alandaki tüm hücreler aslında hareketli. Araç sabitken kapalı halde duran bu kapaklar hareket edildiğinde açılıyor. Ayrıca, beş ayrı bölümden oluşan aydınlatmalar da kapalı olduğunda ızgaraya dahilmiş gibi görünüyor.

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Şimdilik kısa bir teaser videosundan izlemekle yetindiğimiz Hyundai SUV konseptinin dikkat çeken diğer tasarım unsurları arasında geniş çamurluklar, sert çizgiler, yan aynalar yerine kullanılan kameralar, gizli kapı kolları, devasa jantlar ve yeni nesil modellerin olmazsa olmaz özelliği haline gelen, bir LED şeritle birbirine bağlanan stop lambaları bulunuyor.

Henüz ismi belli olmayan Hyundai SUV konseptini 22 Kasım’da başlayacak 2019 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda diğer tüm detaylarıyla birlikte görme şansı elde edeceğiz. Özellikle ön tasarımı göz önüne aldığımızda, yeni Hyundai Tucson’un bu konseptten izler taşımasını bekleyebiliriz. Yeni Tucson’un 2020 yılın sonunda tanıtılıp, 2021 yılının ilk aylarında satışa sunulması bekleniyor.