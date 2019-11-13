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    McLaren, ön camın opsiyon olduğu yeni süper otomobilini tanıttı: Elva

    Ultimate Series modelleri arasına dahil olan yeni McLaren Elva'nın ön ve yan camları bulunmuyor. Bunun yerine araçta Aktif Hava Yönlendirme Sistemi kullanılıyor. Elva'nın üretimi 399 adetle sınırlı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    McLaren, ön camın opsiyon olduğu yeni süper otomobilini tanıttı: Elva
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    McLaren’ın yeni Ultimate Series modeli üzerindeki örtü tamamen kalktı. Mclaren Elva adı verilen üstü açık model, 1960’lı yıllardaki McLaren-Elva M1A’den hem isim hem de tasarım olarak esinlenmiş.

    McLaren Elva’nın tasarımına baktığımızda, tıpkı ilham aldığı klasik modelde olduğu gibi ön ve yan camlara sahip olmadığını görüyoruz. Zira McLaren, Active Air Management System’in (AAMS) ilk kez kullanıldığı araç olan Elva’da ön cama ihtiyaç olmadığını belirtiyor. Fakat dileyen müşteriler ön camı opsiyon olarak satın alabiliyor.

    Yüksek hızlarda otomatik devreye giren AAMS, aracın önündeki hava delikleri ve 15 cm’ye kadar yükselen bir karbon fiber deflektör yardımı ile havanın kabin üzerinden akıp gitmesini sağlıyor. Bu sayede sanal bir ön cam görevi gören sistem, McLaren Elva’nın kabinini adeta bir kalkan gibi koruyarak sürücü ve yolcunun hava akışından etkilenmemesini sağlıyor.

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    Çift turbolu 4.0 litre V8 üniteden güç alan McLaren Elva toplamda 804 beygir güç ve 800 Nm torka sahip. Üretilen gücü 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla yere ileten bu tavanı ve camları olmayan, karbon fiber şasili aracın 0-100 km/s hızlanması 3 saniye, 0-200 km/s hızlanması ise 6.7 saniye sürüyor. Bu da Elva’yı pist odaklı Senna’dan bile daha hızlı bir otomobil yapıyor.

    McLaren Elva, hava akışını yönlendirmek için arka difüzörün kenarlarına yerleştirilen dikey kanatçıklar ve bu kanatçıklarla iş birliği içerisinde çalışan aktif arka spoyler gibi pek çok aerodinamik özelliğe sahip. Üretimi yalnızca 399 adetle sınırlı olacak McLaren Elva’nın başlangıç fiyatı 1 milyon 690 bin dolar olarak belirlenmiş.



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    DoğanGörünümlüToros 1 hf. en beğenilen
    Vw duymasın.
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    Evil.Morty 1 hf. topalsolucan1905
    yeni bir ilişki mi doğuyor yoksa..awwwww
    Yanıtla +8
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    Dethagorf 1 hf.
    Silecek suyu masrafı ortadan kalktı yaşasın
    Yanıtla +6
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    cabriyo 1 hf.
    arabayı alana benden hediye:
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    DH Misafiri 1 hf.
    McLaren yine yapmış yapacağını. Yepyeni bir şaheser yaratmış
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    DH Misafiri 1 hf.
    mercedes mclaren slr stirling moss u hatırlatıyor
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    Biyturs_OnSr 1 hf.
    Tasarım olarak çok iyi ancak sadece pistte kullanılabilir muhtemelen. Şehir içi veya şehir dışı, bırakın taşı toprağı, ağaçtan düşen dal parçası veya tohum bile ciddi zarar verebilir araç içindekilere.
    Yanıtla +2
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    xbizx 1 hf.
    Peki ön veya yan taraftan taş sıçradı diyelim, hava perdeleri bu taşa engel olabiliyor mu?
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    MonacoDoom 1 hf.
    Yakında kapılarda opsiyon olur, derken bir bakmışsınız sadece şanzımana para veriyorsunuz boş pakette
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    bluerdem 1 hf.
    Bizim kullandıklarımızın ve bunların aynı isimle (araba/otomobil vs) anılması haksızlık bence 😑
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    deniz_sea 1 hf.
    Eskisi daha güzelmiş...
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    Ahmet DOĞAN 1 hf.
    Ön Cam Opsiyonunu Seçmeyenlere Cibinlik Vereceklermiş
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    Galatas4ray 1 hf.
    Bunu süren 5 dk da migren olur fena rüzgar yer camsız arabamı olur.
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    Galeri, mclaren elva ve
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