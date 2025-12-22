Hyundai'den yeni elektrikli araç: Elektrikli Staria mı geliyor?

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai, üç sıra koltuk düzenine sahip elektrikli Ioniq 9'u tanıttığında birçok kişi Koreli marka için üst sınırın bu olduğunu düşündü. Ancak şirket, paylaştığı resmi ipuçlarıyla daha büyüğünün yolda olduğunu duyurdu. Hyundai, ocak ayında düzenlenecek Brüksel Otomobil Fuarı'nda "şimdiye kadarki en büyük elektrikli aracını" tanıtacak.

Ioniq 9'un uzunluğu zaten 5 metrenin üzerinde. Haliyle "Daha ne kadar büyük olabilir?" sorusu akıllara geliyor. Şirket, yeni modelle ilgili detayları gizli tutsa da "Inster'dan Ioniq 9'a kadar olan ürün gamını tamamlayacağını" belirtiyor. Bu da yeni modelin tıpkı Ioniq 9 gibi dev bir SUV olmayacağını düşündürüyor.

Hyundai’nin doğruladığı 800V elektrik mimarisi ve “son teknoloji elektrikli sistemler” de gizemi tam olarak çözmüyor. Ancak bu aracın bir konsept değil, seri üretime hazır bir model olarak tanımlanması, tanıtımın çok uzak olmadığını gösteriyor. Paylaşılan tek teaser görselinde ise boydan boya uzanan LED ışık imzası dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Ortaya çıkan işaretler, Hyundai’nin futuristik tasarıma sahip Staria modelini tamamen elektrikli hale getirmeye hazırlandığını düşündürüyor. Bu senaryo oldukça mantıklı çünkü Staria, 5,25 metreyi bulan uzunluğu ile Ioniq 9’dan bile büyük. Tamamen elektrikli Staria iddiaları ilk kez 2024 ortasında gündeme gelmiş, Kore Ekonomi Daily, modelin 2026 yılında piyasaya çıkacağını öne sürmüştü.

Hyundai'nin kardeş markası Kia, halihazırda PV5 modeliyle elektrikli MPV pazarına giriş yapmıştı. Söz konusu model, grubun E-GMP.S platformu üzerine inşa edildi. Elektrikli Staria'nın ise aynı platformu kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil. Gelen haberlere göre elektrikli Staria, mevcut K3 platformunun farklı bir versiyonu üzerine inşa edilebilir.

Koreli üretici, Avrupa'nın 2035 yasağı konusunda geri adım atmasına rağmen elektrikli araç yatırımlarını sürdürüyor. Ağustos 2026'dan itibaren Türkiye'de Ioniq 3 modelinin üretimi başlayacak. Avrupa'da E-GMP platformunun üretime girdiği ilk pazar Türkiye olacak. İlerleyen süreçte farklı modellerin devreye alınması da muhtemel.

