Hyundai'den yeni elektrikli araç: Elektrikli Staria mı geliyor?

Ioniq 9'un uzunluğu zaten 5 metrenin üzerinde. Haliyle "Daha ne kadar büyük olabilir?" sorusu akıllara geliyor. Şirket, yeni modelle ilgili detayları gizli tutsa da "Inster'dan Ioniq 9'a kadar olan ürün gamını tamamlayacağını" belirtiyor. Bu da yeni modelin tıpkı Ioniq 9 gibi dev bir SUV olmayacağını düşündürüyor.
Hyundai’nin doğruladığı 800V elektrik mimarisi ve “son teknoloji elektrikli sistemler” de gizemi tam olarak çözmüyor. Ancak bu aracın bir konsept değil, seri üretime hazır bir model olarak tanımlanması, tanıtımın çok uzak olmadığını gösteriyor. Paylaşılan tek teaser görselinde ise boydan boya uzanan LED ışık imzası dikkat çekiyor.
Hyundai'nin kardeş markası Kia, halihazırda PV5 modeliyle elektrikli MPV pazarına giriş yapmıştı. Söz konusu model, grubun E-GMP.S platformu üzerine inşa edildi. Elektrikli Staria'nın ise aynı platformu kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil. Gelen haberlere göre elektrikli Staria, mevcut K3 platformunun farklı bir versiyonu üzerine inşa edilebilir.
Koreli üretici, Avrupa'nın 2035 yasağı konusunda geri adım atmasına rağmen elektrikli araç yatırımlarını sürdürüyor. Ağustos 2026'dan itibaren Türkiye'de Ioniq 3 modelinin üretimi başlayacak. Avrupa'da E-GMP platformunun üretime girdiği ilk pazar Türkiye olacak. İlerleyen süreçte farklı modellerin devreye alınması da muhtemel.