Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hyundai'den yeni elektrikli araç: Elektrikli Staria mı geliyor?

    Hyundai, AB’nin 2035 kararına rağmen Avrupa’daki elektrikli hamlesini sürdürüyor. Marka, bugüne kadarki en büyük elektrikli modelini ocak ayında tanıtmaya hazırlanıyor.

    Hyundai'den yeni elektrikli araç: Elektrikli Staria mı geliyor? Tam Boyutta Gör
    Hyundai, üç sıra koltuk düzenine sahip elektrikli Ioniq 9'u tanıttığında birçok kişi Koreli marka için üst sınırın bu olduğunu düşündü. Ancak şirket, paylaştığı resmi ipuçlarıyla daha büyüğünün yolda olduğunu duyurdu. Hyundai, ocak ayında düzenlenecek Brüksel Otomobil Fuarı'nda "şimdiye kadarki en büyük elektrikli aracını" tanıtacak.

    Ioniq 9'un uzunluğu zaten 5 metrenin üzerinde. Haliyle "Daha ne kadar büyük olabilir?" sorusu akıllara geliyor. Şirket, yeni modelle ilgili detayları gizli tutsa da "Inster'dan Ioniq 9'a kadar olan ürün gamını tamamlayacağını" belirtiyor. Bu da yeni modelin tıpkı Ioniq 9 gibi dev bir SUV olmayacağını düşündürüyor.

    Hyundai’nin doğruladığı 800V elektrik mimarisi ve “son teknoloji elektrikli sistemler” de gizemi tam olarak çözmüyor. Ancak bu aracın bir konsept değil, seri üretime hazır bir model olarak tanımlanması, tanıtımın çok uzak olmadığını gösteriyor. Paylaşılan tek teaser görselinde ise boydan boya uzanan LED ışık imzası dikkat çekiyor.

    Hyundai'den yeni elektrikli araç: Elektrikli Staria mı geliyor? Tam Boyutta Gör
    Ortaya çıkan işaretler, Hyundai’nin futuristik tasarıma sahip Staria modelini tamamen elektrikli hale getirmeye hazırlandığını düşündürüyor. Bu senaryo oldukça mantıklı çünkü Staria, 5,25 metreyi bulan uzunluğu ile Ioniq 9’dan bile büyük. Tamamen elektrikli Staria iddiaları ilk kez 2024 ortasında gündeme gelmiş, Kore Ekonomi Daily, modelin 2026 yılında piyasaya çıkacağını öne sürmüştü.

    Hyundai'nin kardeş markası Kia, halihazırda PV5 modeliyle elektrikli MPV pazarına giriş yapmıştı. Söz konusu model, grubun E-GMP.S platformu üzerine inşa edildi. Elektrikli Staria'nın ise aynı platformu kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil. Gelen haberlere göre elektrikli Staria, mevcut K3 platformunun farklı bir versiyonu üzerine inşa edilebilir.

    Koreli üretici, Avrupa'nın 2035 yasağı konusunda geri adım atmasına rağmen elektrikli araç yatırımlarını sürdürüyor. Ağustos 2026'dan itibaren Türkiye'de Ioniq 3 modelinin üretimi başlayacak. Avrupa'da E-GMP platformunun üretime girdiği ilk pazar Türkiye olacak. İlerleyen süreçte farklı modellerin devreye alınması da muhtemel.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    adana şehir hastanesi wifi şifresi oto ses sistemi tavsiye su kaplumbağası öldü mü kış uykusunda mı casper laptop alınır mı clio 4 arka koltuk yatırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF GAMING F16
    ASUS TUF GAMING F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum