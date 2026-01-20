Hyundai'den elektrikli ve güneş panelli mini karavan: Staria Camper

Staria Camper EV Concept, Staria Electric ile aynı altyapıyı paylaşıyor ve WLTP standartlarına göre yaklaşık 400 km menzil sunuyor. Hyundai’ye göre bu menzil, elektrikli MPV’ler arasında oldukça iddialı ve premium bir elektrikli karavan için sağlam bir temel oluşturuyor.
Motor tarafında, Staria EV’de bulunan 160 kW (215 beygir) gücündeki önden çekişli elektrik motoru koruyor. Ancak Hyundai, sürüş konforunu artırmak için süspansiyon sistemini yeniden ayarlamış ve kabine ekstra ses yalıtımı eklemiş.
Her ne kadar konsept oldukça iddialı olsa da Hyundai, Staria Electric Camper Concept’in şu anda değerlendirme aşamasında olduğunu belirtiyor. 2026 CMT sürecinde ilgi görmesi halinde üretimle ilgili daha fazla detay paylaşılacak.