Hyundai'den elektrikli ve güneş panelli mini karavan: Staria Camper

Tam Boyutta Gör Hyundai, güneş panelleriyle donatılmış tamamen elektrikli mini karavanını tanıttı. Şirket, ilk tamamen elektrikli MPV modeli olan Staria Electric’i tanıtmasından yalnızca bir hafta sonra, Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen CMT fuarında bu aracın kampçı versiyonunu sergiledi.

Hyundai Staria Camper neler sunuyor?

Staria Camper EV Concept, Staria Electric ile aynı altyapıyı paylaşıyor ve WLTP standartlarına göre yaklaşık 400 km menzil sunuyor. Hyundai’ye göre bu menzil, elektrikli MPV’ler arasında oldukça iddialı ve premium bir elektrikli karavan için sağlam bir temel oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Araç, IONIQ 5, IONIQ 6 ve IONIQ 9 modellerinde de kullanılan 800 voltluk elektrik mimarisine sahip. Bu sayede DC hızlı şarj ile batarya seviyesi yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 20 dakikada çıkarılabiliyor.

Motor tarafında, Staria EV’de bulunan 160 kW (215 beygir) gücündeki önden çekişli elektrik motoru koruyor. Ancak Hyundai, sürüş konforunu artırmak için süspansiyon sistemini yeniden ayarlamış ve kabine ekstra ses yalıtımı eklemiş.

Tam Boyutta Gör Tek bir tuşa basıldığında açılan tavan, iç mekanı genişletiyor ve mutfak bölümüne erişim sağlıyor. Bu tavanın üzerine entegre edilen 520 W’lık güneş paneli, aracı klasik kamp alanlarının ötesine taşımayı amaçlıyor. Hyundai’nin verdiği bilgiye göre, günde ortalama 5 saat güneş ışığıyla sistem yaklaşık 2,6 kWh elektrik üretebiliyor. Bu enerji hem menzili artırmak için hem de kamp sırasında elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılabiliyor. Uzun süreli seyahatler düşünülerek araçta 36 litrelik buzdolabı, taşınabilir duş başlığı ve kabin iklimlendirme sistemi de yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Staria Camper’da arka bölümde yer alan akıllı camlar, özel bir dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilebiliyor. Camların şeffaflığı ve gölgelendirme seviyesi ayarlanarak içeri giren ışık ve UV miktarı kontrol altına alınabiliyor.

Her ne kadar konsept oldukça iddialı olsa da Hyundai, Staria Electric Camper Concept’in şu anda değerlendirme aşamasında olduğunu belirtiyor. 2026 CMT sürecinde ilgi görmesi halinde üretimle ilgili daha fazla detay paylaşılacak.

