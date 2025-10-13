Hyundai'nin ilk Çinli elektriklisi Elexio, bu ay ön satışa çıkıyor

Elexio EO’nun ön tasarımı, mors alfabesinde "H" anlamına gelen dört noktadan ilham alıyor. Bu tasarım anlayışı, 152 LED biriminden oluşan kare farlarda kendini gösteriyor. Farların hemen altında ise boydan boya uzunan ışık şeridi bulunuyor.
Yan profilden bakıldığında, tavan çizgisi B sütunundan itibaren aşağı doğru süzülüyor. Gizli kapı kolları ve D sütunu tasarımı, araca modern bir hava katıyor. Elexio EO; 4615 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1675 mm yüksekliğe ve 2750 mm aks mesafesine sahip. Araç, mor, gümüş, inci beyazı, mavi, mat beyaz, siyah ve gri olmak üzere toplam yedi farklı renk seçeneğiyle sunulacak.
Önden çekişli versiyon, 160 kW (215 hp) maksimum güç üreten bir elektrik motoruna sahip. Çift motorlu versiyonda ise arka aksta 73 kW (98 hp) ek bir elektrik motoru bulunuyor. Daha önceki Çin MIIT açıklamalarına göre, Elexio EO 64.2 kWsa ve 88.1 kWsa batarya seçenekleri ile sunulacak. CLTC menzilleri ise 518 km ile 722 km arasında değişiyor. Hızlı şarj ile batarya, %30’dan %80’e 27 dakikada dolabiliyor.
Yeni Elexio EO, Hyundai'nin "Çin'de, Çin için ve dünyaya" stratejisinin bir ürünü. Otomobilin fiyatı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
