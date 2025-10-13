Giriş
    Hyundai'nin ilk Çinli elektriklisi Elexio, bu ay ön satışa çıkıyor

    Hyundai Group'un E-GMP platformu üzerine inşa edilen Çinli elektrikli SUV Elexio EO, 722 km'ye varan sürüş menziliyle bu ay üretim hattından çıkıp ön satışa sunulacak.

    Hyundai'nin ilk Çinli elektriklisi Elexio bu ay ön satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Hyundai'nin Çin'deki ortak girişimi, merakla beklenen Elexio EO SUV’un 16 Ekim’de banttan çıkacağını ve ön satışların aynı gün başlayacağını duyurdu. E-GMP (Electric Global Modular Platform) temelli ilk Çinli SUV olan Elexio EO, CLTC'ye göre 722 km’ye kadar menzil sunuyor.

    Elexio EO’nun ön tasarımı, mors alfabesinde "H" anlamına gelen dört noktadan ilham alıyor. Bu tasarım anlayışı, 152 LED biriminden oluşan kare farlarda kendini gösteriyor. Farların hemen altında ise boydan boya uzunan ışık şeridi bulunuyor.

    Yan profilden bakıldığında, tavan çizgisi B sütunundan itibaren aşağı doğru süzülüyor. Gizli kapı kolları ve D sütunu tasarımı, araca modern bir hava katıyor. Elexio EO; 4615 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1675 mm yüksekliğe ve 2750 mm aks mesafesine sahip. Araç, mor, gümüş, inci beyazı, mavi, mat beyaz, siyah ve gri olmak üzere toplam yedi farklı renk seçeneğiyle sunulacak.

    Hyundai'nin ilk Çinli elektriklisi Elexio bu ay ön satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    İç mekânda 27 inçlik entegre bir ekran yer alıyor. Bu ekran, büyük bir merkezi kontrol ekranı ve yolcu eğlence ekranından oluşuyor. 4K çözünürlük ve 1000 nit parlaklık sunan sistem kapsamında head-up display de standart olarak sunuluyor. İç mekânda ayrıca 29 farklı saklama alanı bulunuyor.

    Önden çekişli versiyon, 160 kW (215 hp) maksimum güç üreten bir elektrik motoruna sahip. Çift motorlu versiyonda ise arka aksta 73 kW (98 hp) ek bir elektrik motoru bulunuyor. Daha önceki Çin MIIT açıklamalarına göre, Elexio EO 64.2 kWsa ve 88.1 kWsa batarya seçenekleri ile sunulacak. CLTC menzilleri ise 518 km ile 722 km arasında değişiyor. Hızlı şarj ile batarya, %30’dan %80’e 27 dakikada dolabiliyor.

    Yeni Elexio EO, Hyundai'nin "Çin'de, Çin için ve dünyaya" stratejisinin bir ürünü. Otomobilin fiyatı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

