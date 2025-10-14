Xiaomi YU9 görüntülendi: Şirketin üçüncü modeli test aşamasında
Xiaomi’nin yeni modeli YU9, Çin’in Xinjiang bölgesinde yüksek rakım testlerinde görüntülendi. Şirket, aracın dayanıklılık ve performansını Pamir Platosu’nda zorlu koşullarda değerlendiriyor.
CEO Lei Jun, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımlarda, test ekibinin Panlong Antik Yolu’na ulaştığını duyurdu. Yaklaşık 30 kilometrelik bu dağ yolu, 600’ün üzerinde keskin viraj barındırıyor ve 3.500 metrenin üzerinde bir rakımda bulunuyor. Lei Jun, burayı “zorlu ama büyüleyici bir rota” olarak tanımlıyor. 20’den fazla Xiaomi mühendisi, bu aşamada aracın dayanıklılığını ve şarj performansını değerlendiriyor.
YU9'un boyut olarak 5,2 metreyi aşan uzunluğu ve 1,8 metre civarındaki yüksekliği ile D segmentinde konumlanması bekleniyor. YU9’un LiDAR sensörüyle donatılacağı düşünülüyor. Ancak test sırasında bazı prototiplerde bu donanımın yer almadığı da görüldü, bu da farklı donanım seviyelerinin test edildiğini gösteriyor.