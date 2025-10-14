Xiaomi YU9 görüntülendi: Şirketin üçüncü modeli test aşamasında

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin üçüncü otomobil model olarak piyasaya süreceği YU9 isimli SUV, Çin’in Xinjiang bölgesinde yapılan yol testleri sırasında görüntülendi. Şirketin üst düzey yöneticileri tarafından yapılan paylaşımlarda, yüksek irtifa testlerinin Pamir Platosu'nda devam ettiği belirtildi.

CEO Lei Jun, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımlarda, test ekibinin Panlong Antik Yolu’na ulaştığını duyurdu. Yaklaşık 30 kilometrelik bu dağ yolu, 600’ün üzerinde keskin viraj barındırıyor ve 3.500 metrenin üzerinde bir rakımda bulunuyor. Lei Jun, burayı “zorlu ama büyüleyici bir rota” olarak tanımlıyor. 20’den fazla Xiaomi mühendisi, bu aşamada aracın dayanıklılığını ve şarj performansını değerlendiriyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi YU9'un teknik detayları henüz netleşmiş değil ancak yerel medyadan gelen haberler uzatılmış menzilli elektrikli araç (EREV) sistemine sahip olabileceğini gösteriyor. Bazı kaynaklar, aracın 80 kWsa batarya kapasitesi ile 400 km’nin üzerinde saf elektrikli menzil sunabileceğini iddia ediyor. Toplam menzil ise henüz belli değil.

YU9'un boyut olarak 5,2 metreyi aşan uzunluğu ve 1,8 metre civarındaki yüksekliği ile D segmentinde konumlanması bekleniyor. YU9’un LiDAR sensörüyle donatılacağı düşünülüyor. Ancak test sırasında bazı prototiplerde bu donanımın yer almadığı da görüldü, bu da farklı donanım seviyelerinin test edildiğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Xinjiang’da süren testler, Xiaomi’nin üçüncü modelinin geliştirme sürecinde son aşamalara geldiğini işaret ediyor. 2026 yılında tanıtılması beklenen modelle ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

