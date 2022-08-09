Makyajlı 2022 BMW 3 Serisi Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılan makyajlı 2022 BMW 3 Serisi Türkiye'de satışa sunuldu. Yenilenen BMW 320i Sedan fiyatı M Sport tasarım paketi ile birlikte 1.745.700 TL'den başlıyor. Yeni BMW 320i Sedan Ağustos ayı itibarıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları showroom’larında test sürüşü imkanı ile deneyimlenebiliyor.

Makyajlı 2022 BMW 3 Serisi Türkiye fiyatı Versiyon Fiyat Yeni BMW 320i Sedan M Sport 1.745.700 TL Yeni BMW 320d xDrive Touring M Sport 2.341.000 TL

2022 BMW 3 Serisi özellikleriyle neler sunuyor?

Head-Up Display, Stop&Go Fonksiyonlu Aktif Cruise Control ve anahtarsız giriş sağlayan Konfor Erişim Sistemi donanımlarını standart olarak sunan 2022 BMW 320i Sedan, hem şehir içi hem de şehirlerarası seyahatlerde konfor ile performansı bir araya getiren 1.6 litre hacminde turbo beslemeli motor ve M Sport Tasarım paketiyle satın alınabiliyor.

BMW modellerinin tasarımlarında imza niteliğinde olan BMW böbrek ızgaraları, yenilenen BMW 320i’de en güncel haliyle yer alıyor. Çift krom çıtalarla yeniden yorumlanan BMW böbrek ızgaraları, inceltilmiş tasarıma sahip ön far grubu, önceki versiyonun aksine ters L formundaki gündüz aydınlatmalarıyla farklılaşan yeni BMW 320i Sedan, ön tamponda yer alan büyük hava girişi ve dikey olarak tasarlanmış hava perdeleriyle de otomobilin rüzgâr direncini daha da iyileştiriyor.

Yenilenen BMW 3 Serisi’nin arka tasarımı, M Sport tasarımıyla birlikte genişleyen arka çamurluk yapısı ve yeniden tasarlanan dikey formlu difüzörle otomobilin kaslı duruşunu tamamlıyor.

Fiziksel düğmelerden arındırılan iç mekan

Yeni BMW 320i’nin iç mekanını modernize ederek daha sade hâle getiren en büyük detay olan BMW Kavisli Ekran, 12.3 inç boyutunda Bilgi Ekranı ve 14.9 inç boyutunda Kontrol Ekranıyla D Premium segmentinde sunulan en büyük ekran olma özelliği taşıyor. Alt konsolda yer alan geleneksel vites kolu ise yerini minimalist tasarımı destekleyen yeni vites seçiciye bırakıyor. Yeni BMW 320i’de standart olarak sunulan akustik camlar sayesinde uzun yolculuklarda bile kabin içi son derece sessiz bir sürüş vadediyor.

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BMW Operating System 8 yeni yazılımıyla desteklenen BMW iDrive teknolojisi, yenilenen BMW 320i Sedan ile otomobil tutkunlarıyla buluşuyor. Sürücü ile otomobil arasında maksimum bağ kurmayı sağlayan BMW Intelligent Personal Assistant, gelişmiş yetenekleriyle bu teknolojiyi destekliyor.

Güçlü ve tutumlu yönleriyle öne çıkan 1.6 litrelik, 4 silindirli, turbo beslemeli motor, 170 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilmiş bu ünite, gücünü arka tekerleklere lineer biçimde aktarırken, yeni BMW 320i Sedan’ı 0’dan 100 km/s hıza sadece 8.1 saniyede ulaştırıyor.

Yeni BMW 320d xDrive Touring'de ise 190 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo dizel motor görev yapıyor. Söz konusu motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlamasına imkan verirken son hız da 225 km/s olarak karşımıza çıkıyor. Sedana kıyasla daha pratik kullanım için tasarlanan model 500 litre bagaj hacmi sunarken arka koltuklar katlandığında bu değer 1510 litreye kadar çıkıyor.

Yeni BMW 320i Sedan modelindeki yenilikler sadece tasarım detaylarıyla sınırlı kalmıyor. BMW Kavisli Ekran, Adaptif LED Farlar ile Şerit Değiştirme Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Çapraz Trafik Uyarısı, Şehir İçi Fren Asistanı’nı kapsayan Sürüş Asistanı, otomatik park fonksiyonu içeren Park Asistanı ve HiFi Ses Sistemi dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. BMW Head-Up Display, Stop&Go Fonksiyonlu Aktif Cruise Control ve Konfor Erişim Sistemi ise Yeni BMW 320i Sedan modelinde ilk defa standart olarak sunduğu donanımlar arasında bulunuyor.

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Makyajlı 2022 BMW 3 Serisi Türkiye'de işte fiyatı ve özellikleri