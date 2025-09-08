Volkswagen, elektrikli ID Cross konseptini Münih'te tanıttı

Volkswagen, IAA Mobility 2025'te yeni ID Cross konseptini görücüye çıkardı. Önümüzdeki yaz T-Cross'un elektrikli versiyonu olarak yollara çıkacak olan model, Alman markanın en ucuz elektrikli SUV'u olacak.
Volkswagen ID Cross, özellikleriyle neler sunuyor❓
VW, bu ismin ID Cross’u T-Cross’un elektrikli muadili olarak konumlandırmak için seçildiğini belirtiyor. Bu adlandırma, 2018’de ID. 3 ile başlayan sayısal sistemin yerine, bilinen model isimlerinin elektrikli araçlarda kullanılmaya başlanmasının bir parçası.
4161 mm uzunluğa, 1839 mm genişliğe ve 1588 mm yüksekliğe sahip olan model, 2601 mm’lik aks mesafesiyle boyut olarak benzinli T-Cross’a çok yakın. ID Polo’dan ise 108 mm daha uzun, 23 mm daha geniş ve 53 mm daha yüksek.
İç mekân ise ID Polo ile neredeyse aynı. Mevcut ID modellerinde kullanılan parlak plastiklerin yerini açık tonlu kumaş kaplamalar almış. Bu sayede kabin daha ferah bir his uyandırıyor. Konsolda iki ekran bulunuyor. Sürücünün önünde 11 inçlik dijital gösterge paneli, ortada ise 13 inçlik dokunmatik ekran mevcut. Fiziksel kontroller ise minimum seviyede tutulmuş.
MEB Entry platformunu kullanan ID Cross, önde konumlandırılmış 208 beygirlik elektrik motoruyla geliyor ve gücü ön tekerleklere aktarıyor. Maksimum hızı 175 km/s olarak açıklanan SUV, tek şarjla 420 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.
ID Cross’un üretim versiyonu önümüzdeki yaz tanıtılacak. Elektrikli SUV'un 30 bin euronun altında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Araç, Skoda Epiq ile birlikte Volkswagen'in İspanya Pamplona fabrikasında üretilecek.
