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Hyundai'ın saat telefonu MB-910'un İngiltere'de satışına başlanacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,1b
1
9
Diğer
knight
Haber Editörü
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Hyundai'ın saat telefonu MB-910'un İngiltere'de satışına başlanacak
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Otomotiv endüstrisinde olduğu kadar cep telefonu sektöründe de adını duyurmaya çalışan Hyundai, MB-910 kod adlı saat telefonunun İngiltere'de satışına başlayacak.

900, 1800 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarını destekleyen MB-910'da 132x176 piksel dokunmatik ekrana yer verilmiş ve ekran 65.536 rengi görüntüleyebiliyor. 58 x 44 x 16 mm ebatlara sahip saatin ağırlığı ise bataryasıyla beraber sadece 58 gram. MB-910'un 400 mAh kapasiteli bataryası 70 saate varan bekleme ve 3 saate varan konuşma süresi vaadediyor. Saatle bilgisayar arasındaki veri aktarımını Bluetooth veya USB aracılığıyla sağlayabiliyoruz. Son olarak SMS / MMS gönderebilen saatte medya oynatıcı da bulunmakta.

Hyundai MB-910'nun 2009'un 2. çeyreğinden itibaren 277$ civarında satışa sunulacağı belirtiliyor.


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leventalpsal 10 yıl
İyi de en basiti: konuşma nasıl yapılacak? Saatin neresini kulağımıza getireceğiz, neresini ağzımıza yakın tutacağız? Hoparlör nerede mikrofon nerede? Yoksa konuşma yapmak için kablolu veya kablosuz bir kulaklık takmak şart mı?
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Batuist 10 yıl
Saat telefon dedin mi hep aklıma "Karaşimşek" filmi gelir.. "Kit hemen gel.."
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max975 10 yıl
fiyatı ne kadar olur bakalım ülkemize gelirse..
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Vuze 10 yıl
boyutu fena digil böle olacaksa tabiki fiyat bence fazla
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yc#1 10 yıl
Sesli komut verme, mesaj yazma bu tür saat-telefonlarda standart olmalı.
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N-0NE 10 yıl
"Son olarak SMS / MMS gönderebilen saatte medya oynatıcı da bulunmakta" Nasıl sms gönderiyosun acaba çok zor olur herhalde.
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..Knight.. 10 yıl
Orjinalden alıntı: N-0NE

"Son olarak SMS / MMS gönderebilen saatte medya oynatıcı da bulunmakta" Nasıl sms gönderiyosun acaba çok zor olur herhalde.


Tüm işlemler ekran üzerinden gerçekleştiriliyor. Mesaj yazmanın zor olacağına katılıyorum.
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alito 10 yıl
bu saat telefonlara bir türlü ısınamadım hala anlamsız geliyor bana :)
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SupermanPrime 10 yıl
medya oynatıcı güzel olmuş
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