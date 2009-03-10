Hyundai'ın saat telefonu MB-910'un İngiltere'de satışına başlanacak

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Otomotiv endüstrisinde olduğu kadar cep telefonu sektöründe de adını duyurmaya çalışan Hyundai, MB-910 kod adlı saat telefonunun İngiltere'de satışına başlayacak.

900, 1800 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarını destekleyen MB-910'da 132x176 piksel dokunmatik ekrana yer verilmiş ve ekran 65.536 rengi görüntüleyebiliyor. 58 x 44 x 16 mm ebatlara sahip saatin ağırlığı ise bataryasıyla beraber sadece 58 gram. MB-910'un 400 mAh kapasiteli bataryası 70 saate varan bekleme ve 3 saate varan konuşma süresi vaadediyor. Saatle bilgisayar arasındaki veri aktarımını Bluetooth veya USB aracılığıyla sağlayabiliyoruz. Son olarak SMS / MMS gönderebilen saatte medya oynatıcı da bulunmakta.

Hyundai MB-910'nun 2009'un 2. çeyreğinden itibaren 277$ civarında satışa sunulacağı belirtiliyor.