I Am Legend 2 geliyor, yönetmen belli oldu

Tam Boyutta Gör Vizyona girmesinin üzerinden neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen Will Smith'in başrolünde olduğu I Am Legend filmi halen daha sosyal medya editlerinin ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle alternatif bir son olduğu ve hikâyenin aslında bambaşka bir olayı anlattığı bilgisi filme olan ilgiyi daha da arttırmıştı. Haliyle devam filmi kaçınılmaz oldu.

I Am Legend 2 geliyor

Yapılan duyuruya göre I Am Legend filminin devamı için çalışmalar başladı. Netflix'in Man on Fire yeniden yapımı tanıtımında konuşan yönetmen Steven Caple Jr., Warner Bros. için I Am Legend 2'yi geliştirdiğini doğruladı.

Caple, 2016 yapımı suç draması The Land ile yönetmenliğe adım attıktan sonra Creed serisinin yönetmenliğini üstlenmiş, 2018'de Creed II'yi yönetmişti. 2023'te ise Paramount için Transformers: Rise of the Beasts filmini çekmişti. Şimdi ise Netflix'te yayınlanacak Man on Fire dizisinin ilk iki bölümünü yönetiyor ve yapımcı olarak görev alıyor.

Richard Matheson'ın 1954 tarihli aynı adlı romanından esinlenen I Am Legend, 1964'te Vincent Price'lı The Last Man on Earth ve 1971'de Charlton Heston'lı The Omega Man olarak da sinemaya uyarlanmıştı. Filmde, dünya nüfusunun %90'ını öldüren ve kalanları et yiyen mutantlara dönüştüren bir virüsten kurtulduğunu düşünen virolog Robert Neville'i canlandıran Smith, 2024 yılında projeye geri döneceği haberleriyle gündeme gelmişti. Senaryoyu orijinal filmin yazarı Akiva Goldsman kaleme alıyor.

Elbette bugüne kadar en kritik konu olan alternatif son ise devam filminde yer almayacak. Aslında filmin sonunda Neville enfekte yaratıkları kaçırarak onların üzerinde deneyler yapan bir canavar gibi görünmesine rağmen test izleyicilerinin tepkileri sonrasında apar topar fedakâr bir kahraman sahnesi çekilerek filmin sonuna eklenmişti. Bu alternatif son daha sonra DVD ve Blu-ray sürümlerinde yer almıştı. Devam filminde Will Smith ile birlikte Michael B. Jordan da yer alıyor.

