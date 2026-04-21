Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    I Am Legend 2 geliyor, yönetmen belli oldu

    Sinema tarihinin belki de en çok konuşulan yapımları arasında yer alan I Am Legend nihayet devam filmin kavuşuyor. Will Smith ve Michael B. Jordan devam filminde başrol oynayacaklar. 

    I Am Legend 2 Tam Boyutta Gör
    Vizyona girmesinin üzerinden neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen Will Smith'in başrolünde olduğu I Am Legend filmi halen daha sosyal medya editlerinin ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle alternatif bir son olduğu ve hikâyenin aslında bambaşka bir olayı anlattığı bilgisi filme olan ilgiyi daha da arttırmıştı. Haliyle devam filmi kaçınılmaz oldu.

    I Am Legend 2 geliyor

    Yapılan duyuruya göre I Am Legend filminin devamı için çalışmalar başladı. Netflix'in Man on Fire yeniden yapımı tanıtımında konuşan yönetmen Steven Caple Jr., Warner Bros. için I Am Legend 2'yi geliştirdiğini doğruladı.

    Caple, 2016 yapımı suç draması The Land ile yönetmenliğe adım attıktan sonra Creed serisinin yönetmenliğini üstlenmiş, 2018'de Creed II'yi yönetmişti. 2023'te ise Paramount için Transformers: Rise of the Beasts filmini çekmişti. Şimdi ise Netflix'te yayınlanacak Man on Fire dizisinin ilk iki bölümünü yönetiyor ve yapımcı olarak görev alıyor.

    Richard Matheson'ın 1954 tarihli aynı adlı romanından esinlenen I Am Legend, 1964'te Vincent Price'lı The Last Man on Earth ve 1971'de Charlton Heston'lı The Omega Man olarak da sinemaya uyarlanmıştı. Filmde, dünya nüfusunun %90'ını öldüren ve kalanları et yiyen mutantlara dönüştüren bir virüsten kurtulduğunu düşünen virolog Robert Neville'i canlandıran Smith, 2024 yılında projeye geri döneceği haberleriyle gündeme gelmişti. Senaryoyu orijinal filmin yazarı Akiva Goldsman kaleme alıyor.

    Elbette bugüne kadar en kritik konu olan alternatif son ise devam filminde yer almayacak. Aslında filmin sonunda Neville enfekte yaratıkları kaçırarak onların üzerinde deneyler yapan bir canavar gibi görünmesine rağmen test izleyicilerinin tepkileri sonrasında apar topar fedakâr bir kahraman sahnesi çekilerek filmin sonuna eklenmişti. Bu alternatif son daha sonra DVD ve Blu-ray sürümlerinde yer almıştı. Devam filminde Will Smith ile birlikte Michael B. Jordan da yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    DGrayMan +64 Last Troll Bender +34 Fatih KARAHAN +32 kreat +31 Nat Alianovna +28 -Apeiron- +24 masterap +22 justmark +20 DraGonS +20 Source +20
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 2 Masaüstü 1 Mobil GENEL İSTATİSTİKLER
    2937 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    I am legend 2, Teknoloji Haberleri ve Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    30 yıllık şarap fiyatları kapı otomatiği çalışmıyorsa arıza nerededir hiç arkadaşım yok nasıl arkadaş edinebilirim bankkart genç kredi kartı kapatma torrent eşlere bağlanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook S14
    ASUS Vivobook S14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum