Sinemada bu hafta: Ofis Aşkı, Korkunç Bir Film, Açlık Oyunları 2 (5 Haziran 2026)

Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

İlk çıktıkları dönemde epey ses getiren Açlık Oyunları 2 ve İkimizin Yerine. bu hafta yeniden sinemalara dönüyor. Onların yanı sıra drama, komedi ve korku gibi farklı türlerde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Aynalar No. 3 (Miroirs No. 3)

Tam Boyutta Gör Avrupa sinemasının önemli sinemacılarıdan Christian Petzold'un (Transit, Phoenix) son filmi, ülkemizde epey gecikmeli de olsa vizyona giriyor.

Tür : Drama, Gizem

: Drama, Gizem Yönetmen : Christian Petzold

: Christian Petzold Oyuncular: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt, Enno Trebs

Hafta sonu için gittiği kırsalda geçirdiği bir araba kazasından mucize eseri kurtulan Laura, fiziksel olarak yara almamış olsa da derinden sarsılır. Kazaya tanık olan ve ona anne şefkatiyle yaklaşan yerel bir kadının evine kabul edilir. Kadının kocası ve yetişkin oğlu da baştaki mesafelerini zamanla bir kenara bırakınca, dördü yavaş yavaş aileyi andıran bir düzen kurar ve birlikte birkaç mutlu gün geçirir. Ancak geçmişleriyle yüzleşme zamanı geldiğinde, Laura da kendi hayatıyla hesaplaşmak zorunda kalır.

2️⃣ Korkunç Bir Film (Scary Movie)

Tam Boyutta Gör Bir dönem epey popüler olan Korkunç Bir Film serisi yıllar sonra yeni bir filmle sinemalara dönüyor. Ancak ilk yorumların hiç iyi olmadığını söylememiz gerekiyor.

Tür : Komedi, Korku

: Komedi, Korku Yönetmen : Michael Tiddes

: Michael Tiddes Oyuncular: Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans

Scary Movie, hem serinin yaratıcıları olan Wayans Kardeşleri, hem de serinin orijinal yıldızlarını yıllar sonra yeniden bir araya getiriyor. Korku filmlerinin parodisini yaparak kendi markasını oluşturan Korkunç Bir Film, bu yeni filmde son dönemde çıkan korku filmlerini hedef alıyor. Scream VI, M3GAN, Smile, Longlegs, Wednesday, The Substance, The Backrooms yeni filmin kurbanları arasında.

3️⃣ Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak (The Hunger Games: Catching Fire)

Tam Boyutta Gör Bir dönemin en popüler serilerinden olan Açlık Oyunları, yıllar sonra yeniden beyaz perdede. Bu hafta sıra serinin 2. filminde.

Tür : Bilim-Kurgu, Macera, Aksiyon

: Bilim-Kurgu, Macera, Aksiyon Yönetmen : Francis Lawrence

: Francis Lawrence Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Philip Seymour Hoffman, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Donald Sutherland, Stanley Tucci

74. Açlık Oyunları'nı sıra dışı bir şekilde kazanarak evlerine dönen Katniss Everdeen ve Peeta Mellark, Capitol'ün zorunlu kıldığı "Zafer Turu"na çıkarlar; ancak Katniss’in oyunlardaki başkaldırısı, mıntıkalarda büyük bir isyan kıvılcımını ateşlemiştir. Halkın umudu hâline gelen Katniss'in bu etkisini yok etmek ve otoritesini yeniden kurmak isteyen acımasız Başkan Snow, 75. Yıl Açlık Oyunları (Çeyrek Asır Oyunları) için kuralları değiştirir ve bu yılki yarışmacıların sadece eski kazananlar arasından seçileceğini ilan eder. Kendilerini yeniden ölümcül bir arenada, bu kez çok daha deneyimli ve tehlikeli rakiplere karşı hayatta kalma mücadelesinin içinde bulan Katniss ve Peeta, hem birbirlerini korumak hem de arkalarında büyüyen devrim dalgasına yön vermek zorunda kalırlar.

4️⃣ İkimizin Yerine

Tam Boyutta Gör Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 2016 yapımı aşk filmi İkimizin Yerine, çıkışından 10 yıl sonra sinemalara geri dönüyor.

Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Yönetmen : Umur Turagay

: Umur Turagay Oyuncular: Nejat İşler, Serenay Sarıkaya, Zerrin Tekindor,İştar Gökseven

Bir taşra kasabasında, ailesinin dayattığı hayata sıkışıp kalmış genç Çiçek (Serenay Sarıkaya), kasabaya yeni gelen gizemli edebiyat öğretmeni Doğan'a (Nejat İşler) aşık olur. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de, Çiçek'ten uzak duramaz. Gencecik bir kalbe ne kadar büyük bir aşk sığar? Peki o aşk yaralı bir adamın kalbini iyileştirebilir mi? Doğan ve Çiçek cevapları birbirlerinde ararlar. Oysa bu aşk sadece onların değil, bir ailenin de kaderini sonsuza kadar değiştirecektir.

5️⃣ Cesur Kedi Moxy (Miss Moxy)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın vizyon programında iki film öne çıkıyor; Bunlardan ilki animasyon türündeki Cesur Kedi Moxy.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen: Vincent Bal, Wip Vernooij

8 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesi ve çok sevdiği kedisi Moxy ile birlikte Fransa’da bir çiftliğe tatile gider. Ancak Moxy, sıradan bir evcil hayvan değildir... Meraklı, cesur ve biraz da yaramaz olan bu sevimli kedi, aynı zamanda piyano çalmadaki olağanüstü yeteneğiyle herkesi şaşırtır. Moxy’nin bu özel yeteneğini fark eden çiftlik sahibi, onu ailesinden gizlice saklar. Aile, Moxy’yi kaybettiklerini düşünerek onsuz evlerine dönmek zorunda kalır. Ama Moxy pes etmez. Cesareti ve zekasıyla çiftlikten kaçmayı başaran Moxy, ailesine kavuşmak için uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkar. Önünde yüzlerce kilometre, aşılması gereken sayısız engel ve yol boyunca karşılaşacağı beklenmedik dostluklar vardır.

6️⃣ Emma Sevimli Köpek

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren çocuklara yönelik bir diğer film ise yerli bir yapım olan Emma: Sevimli Köpek.

Tür : Komedi, Aile

: Komedi, Aile Yönetmen : Mohsen Rabiei

: Mohsen Rabiei Oyuncular: Abdül Süsler, Bihter Yaman, Pınar Aydın

Barınakta yaşayan sevimli bir köpek olan Emma, Eda ve babası tarafından sahiplenilerek yeni bir yuvaya kavuşur. Sevgi dolu ailesiyle kısa sürede güçlü bir bağ kuran Emma, sosyal medyada ün kazanarak herkesin sevgisini kazanan ünlü bir köpek haline gelir. Zengin bir kız olan Alisa, babasını evliliğe ikna etmek için Emma’yı eve getirmelerini ister. Bu sırada Abdül, Emma’yı kaçırmak amacıyla iki sakar hırsızı tutar. Ancak beceriksiz hırsızların planları sürekli ters gider ve ortaya komik ve macera dolu olaylar çıkar. Hırsızların başarısız girişimleri ve yaşanan eğlenceli kovalamacalar eşliğinde film; çocukların hayvan sevgisini, dostluğun önemini ve aile bağlarının gücünü sıcak ve eğlenceli bir dille anlatır.

7️⃣ Define: Cinler Uyandı

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz cinli korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Bülent Orçin

: Bülent Orçin Oyuncular: Mustafa Zeren, Ertan Deniz Tatlı, Emirhan Uyanık

Film, Kırk Dereli Köyü'ne yüzey araştırması için gelen arkeolog Hazal ve arkadaşlarının, kendilerini 25 yıl önce köyde yaşanmış cin lanetinin içerisinde bulmalarını anlatıyor.

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Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Ofis Aşkı (Office Romance)

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşan filmlerin başında Jennifer Lopez'in başrolünü üstlendiği romantik komedi filmi Office Romance geliyor.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yönetmen : Ol Parker

: Ol Parker Oyuncular : Jennifer Lopez, Brett Goldstein, Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford, Edward James Olmos

: Jennifer Lopez, Brett Goldstein, Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford, Edward James Olmos Yayın Tarihi : 5 Haziran

: 5 Haziran Platform: Netflix

Gizli bir ofis aşkına dair bu cesur romantik komedide Jennifer Lopez ve Brett Goldstein, kalpleriyle düşünmeye başlayınca başları belaya giren iki işkoliği canlandırıyor.

2️⃣ México 86

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te yayınlanacak bir diğer dikkat çekici yapım da Diego Luna'nın (Andor, Narcos: Mexico) başrolünü üstlendiği Mexico '86.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Gabriel Ripstein

: Gabriel Ripstein Oyuncular : Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho

: Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho Yayın Tarihi : 5 Haziran

: 5 Haziran Platform: Netflix

México '86, Meksika'nın 1986 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için son dakika yarışa girip, türlü dalavereyle istediğini almasını eğlenceli ve eleştirel bir dille ele alıyor. Gabriel Ripstein'ın yönettiği film, Kolombiya'nın çekilmesiyle doğan krizi fırsat bilip, sıfır bütçe ve bolca kurnazlıkla FIFA'yı kandırarak turnuvayı ülkesine getirmeye çalışan hırslı bürokrat Martín de la Torre'nin (Diego Luna) gerçek olaylardan esinlenen absürt hikayesini odağına alıyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Mortal Kombat 2

Tür : Dövüş, Fantastik, Aksiyon

: Dövüş, Fantastik, Aksiyon Yönetmen : Simon McQuoid

: Simon McQuoid Oyuncular : Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Lewis Tan, Tadanobu Asano

: Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Lewis Tan, Tadanobu Asano Yayın Tarihi: 9 Haziran

İlk filmin ana ekibinin geri döndüğü devam filminde ekibe bu kez The Boys dizisinin yıldızı Karl Urban da katılıyor. Urban, oyunlardan tanıdığımız Johnny Cage karakterine hayat veriyor. Film, Johnny Cage’in de aralarına katılmasıyla bu kez Dünya Âlemi’nin, varlığını tehdit eden Shao Kahn ile kuralsız ve kanlı bir savaşta karşı karşıya gelmesini konu alıyor.

2️⃣ Michael

Tam Boyutta Gör Ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın hayatını anlatan Michael, büyük başarı yakaladığı gişe yolculuğunu tamamladıktan sonra öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : Antoine Fuqua

: Antoine Fuqua Oyuncular :Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller

:Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller Yayın Tarihi: 9 Haziran

Michael biyofilminin yönetmen koltuğunda Training Day ve The Equalizer gibi filmlerle tanınan Antoine Fuqua oturuyor. Michael Jackson'a ise ünlü şarkıcının yeğeni olan Jaafar Jackson hayat veriyor. Ünlü şarkıcının son yıllarda hakkında çıkan istismar suçlamaları yüzünden itibar kaybetmiş olması, Michael'ı da tartışmalı bir filme dönüştürüyor. Nitekim ABD'den gelen ilk yorumlar da filmin bu konuyu tamamen görmezden gelmesini eleştiriyor.

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