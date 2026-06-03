Netflix'in en çok izlenen filmleri arasına giren War Machine'in devam filmi geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl Netflix'te yayınlanan dikkat çekici yapımlardan biri de War Machine (Katil Makine) oldu. Reacher dizisiyle çıkış yapan Alan Richtson'ın başrolünü üstlendiği film öyle övgülere boğulmadı belki ama bir şekilde izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. 27 Mart'ta yayınlanan film, şu ana kadar 139 milyon izlenmeye ulaştı ki bu da War Machine'i Netflix tarihinin en çok izlenen 10 orijinal filminden biri yapıyor.

Netflix, War Machine 2'ye Yeşil Işık Yaktı

War Machine'in yakaladığı bu sürpriz başarı, bir devam filminin de önünü açtı. Nitekim Netflix, War Machine 2 için yeşil ışık yaktı. Böylece devam filmi için hazırlıklara da başlandı. İlk filmin yönetmeni olan Patrick Hughes, ikinci filmde de yönetmen koltuğuna oturacak.

Proje henüz yolun başında olduğu için şimdilik konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar netlik kazanmış değil.

Haziran ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 4 sa. önce eklendi

War Machine, ABD'nin en elit askeri birliklerinden birine katılmak için son derece zorlu bir seçme sürecine alınan bir grup askere odaklanıyor. Ne var ki sıradan bir askeri talim gibi başlayan bu süreç, beklenmedik bir düşmanla karşılaşılmasıyla birlikte çok daha kanlı bir hâl alıyor. Artık askerlerin amacı seçilmek değil, hayatta kalmaktır.

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War Machine 2 geliyor; Netflix yeşil ışık yaktı

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