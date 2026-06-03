Netflix'in en çok izlenen filmleri arasına giren War Machine'in devam filmi geliyor

Netflix, War Machine 2'ye Yeşil Işık Yaktı
War Machine'in yakaladığı bu sürpriz başarı, bir devam filminin de önünü açtı. Nitekim Netflix, War Machine 2 için yeşil ışık yaktı. Böylece devam filmi için hazırlıklara da başlandı. İlk filmin yönetmeni olan Patrick Hughes, ikinci filmde de yönetmen koltuğuna oturacak.
Proje henüz yolun başında olduğu için şimdilik konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar netlik kazanmış değil.
War Machine, ABD'nin en elit askeri birliklerinden birine katılmak için son derece zorlu bir seçme sürecine alınan bir grup askere odaklanıyor. Ne var ki sıradan bir askeri talim gibi başlayan bu süreç, beklenmedik bir düşmanla karşılaşılmasıyla birlikte çok daha kanlı bir hâl alıyor. Artık askerlerin amacı seçilmek değil, hayatta kalmaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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