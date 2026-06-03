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    Netflix'in en çok izlenen filmleri arasına giren War Machine'in devam filmi geliyor

    Bilim-kurgu ve aksiyon türlerini harmanlayan War Machine filminin izlenme rakamları, devam filminin önünü açtı. Netflix cephesinden War Machine 2 için beklenen haber geldi.

    Netflix'in en çok izlenen filmleri arasına giren War Machine'in devam filmi geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Netflix'te yayınlanan dikkat çekici yapımlardan biri de War Machine (Katil Makine) oldu. Reacher dizisiyle çıkış yapan Alan Richtson'ın başrolünü üstlendiği film öyle övgülere boğulmadı belki ama bir şekilde izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. 27 Mart'ta yayınlanan film, şu ana kadar 139 milyon izlenmeye ulaştı ki bu da War Machine'i Netflix tarihinin en çok izlenen 10 orijinal filminden biri yapıyor.

    Netflix, War Machine 2'ye Yeşil Işık Yaktı

    War Machine'in yakaladığı bu sürpriz başarı, bir devam filminin de önünü açtı. Nitekim Netflix, War Machine 2 için yeşil ışık yaktı. Böylece devam filmi için hazırlıklara da başlandı. İlk filmin yönetmeni olan Patrick Hughes, ikinci filmde de yönetmen koltuğuna oturacak.

    Proje henüz yolun başında olduğu için şimdilik konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar netlik kazanmış değil.

    War Machine, ABD'nin en elit askeri birliklerinden birine katılmak için son derece zorlu bir seçme sürecine alınan bir grup askere odaklanıyor. Ne var ki sıradan bir askeri talim gibi başlayan bu süreç, beklenmedik bir düşmanla karşılaşılmasıyla birlikte çok daha kanlı bir hâl alıyor. Artık askerlerin amacı seçilmek değil, hayatta kalmaktır.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 5 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 9 saat önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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