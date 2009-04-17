I-O Data iki yeni ExpressCard SSD hazırladı

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Geçtiğimiz gün 24x hızında kayıt yapabilen yeni DVD yazıcısını duyuran I-O Data, depolama pazarına yönelik olarak hazırladığı yeni ExpressCard SSD'lerini duyurdu. Firmanın EXC serisi dahilinde hazırladığı yeni depolama çözümleri 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip. 34 × 74 × 5 mm boyutlarında ve 21 gram ağırlığında olan NAND flash tabanlı depolama birimleri özellikle mobil kullanıcıları hedef alıyor. Bir yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilen ExpressCard SSD'lerin Japonya satış fiyatlarının 32GB'lık model için 170$, 64GB'lık versiyon içinse 64GB olacağı ifade ediliyor.