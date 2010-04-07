I-O Data'dan 2TB kapasiteli ve USB 3.0 destekli harici sürücü

USB Uygulayıcıları Birliği, Tayvan'da düzenlenen bir etkinlik kapsamında şimdiye kadar 75 civarında donanımın USB 3.0 sertifikası aldığını açıklamıştı. Özellikle USB 3.0 destekli anakartların sayısı hızla artarken, sıkıntılı tarafın sürücülerde yaşandığını zira farklı segmentlere hitap eden USB 3.0 destekli çözümlerin şu an için oldukça sınırlı sayıda olduklarını görüyoruz. USB 2.0 ile kıyaslandığında 10 kata kadar daha yüksek transfer hızı vaad eden USB 3.0 teknolojisinden yararlanan sürücülere bir yenisi de I-O Data tarafından eklendi ve firma HDJ-UT2.0 kod adını taşıyan yeni sürücüsünü çıkardı.