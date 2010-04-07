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I-O Data'dan 2TB kapasiteli ve USB 3.0 destekli harici sürücü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,9b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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USB Uygulayıcıları Birliği, Tayvan'da düzenlenen bir etkinlik kapsamında şimdiye kadar 75 civarında donanımın USB 3.0 sertifikası aldığını açıklamıştı. Özellikle USB 3.0 destekli anakartların sayısı hızla artarken, sıkıntılı tarafın sürücülerde yaşandığını zira farklı segmentlere hitap eden USB 3.0 destekli çözümlerin şu an için oldukça sınırlı sayıda olduklarını görüyoruz. USB 2.0 ile kıyaslandığında 10 kata kadar daha yüksek transfer hızı vaad eden USB 3.0 teknolojisinden yararlanan sürücülere bir yenisi de I-O Data tarafından eklendi ve firma HDJ-UT2.0 kod adını taşıyan yeni sürücüsünü çıkardı.
46 x 223 x 155 mm boyutlarında ve 1.6 Kg ağırlığında olan sürücü, haberimizin başlığında da belirttiğimiz gibi 2TB depolama kapasitesi sunuyor. USB 3.0 standardıyla birlikte geriye dönük olarak USB 2.0 ve USB 1.1 desteği de sunuyor.  USB 3.0 üzerinde 139MB/saniyelik veri transfer hızına ulaştığı açıklanan yeni sürücünün, Japonya pazarında 315 dolar seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

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yc#1 9 yıl
@hrnayn
Azami 139 MB/sn çünkü içindeki disk USB 3.0'ın sağladığı bant genişliğinin tamamını kullanamıyor.
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sertacaygun 9 yıl
Fiyatı biraz daha düşük olabilirdi. Tam bir "yedekleme" makinası olmuş. Koyacaksın masana, kur SyncBack'i, bak keyfine, için de rahat eder hem.
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Batuist 9 yıl
@peacelick USB2 ile USB3 ün teoride hızları arasındaki fark.. bunda anlamıcak ne var??? şöyle söyliyim USB2 480Mbps destekli iken USB3 4.7Gbps... yani 10 kat.. şimdi oldu mu???
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@rd@ 9 yıl
hız konusu insanın iştahını kabartıyor fakat biz kaç yıl sonra görebiliriz allah bilir :)
...
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pea. 9 yıl

Batuist

@peacelick USB2 ile USB3 ün teoride hızları arasındaki fark.. bunda anlamıcak ne var??? şöyle söyliyim USB2 480Mbps destekli iken USB3 4.7Gbps... yani 10 kat.. şimdi oldu mu???


ah olmaz mı.sen bunu dedin ya her şey çözüldü.sözde teorik hızları üzerinden karşılaştırma yapmanın saçmalığını dile getirmiştim."teorik" olarak 10 katı hızlı olsun istediği kadar.şu an 4 5 kat anca hızlı farkındaysan.insanları sözde değerlerle kazıklamaya çalışmalarına laf ediyorum.sen hala 4.7gbps'ı 0.48gbps'a böl kendince
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pea. 9 yıl
kaliteli hoş bir şey olmuş ama biraz pahalı mı ne?
ayrıca şu 10 kata kadar daha yüksek transfer hızı geyiğine de hastayım
1mb/snye oranla 100 kat daha hızlı o zaman.neye göre kıyaslıyorlar anlamıyorum
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