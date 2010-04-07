I-O Data'dan 2TB kapasiteli ve USB 3.0 destekli harici sürücü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
USB Uygulayıcıları Birliği, Tayvan'da düzenlenen bir etkinlik kapsamında şimdiye kadar 75 civarında donanımın USB 3.0 sertifikası aldığını açıklamıştı. Özellikle USB 3.0 destekli anakartların sayısı hızla artarken, sıkıntılı tarafın sürücülerde yaşandığını zira farklı segmentlere hitap eden USB 3.0 destekli çözümlerin şu an için oldukça sınırlı sayıda olduklarını görüyoruz. USB 2.0 ile kıyaslandığında 10 kata kadar daha yüksek transfer hızı vaad eden USB 3.0 teknolojisinden yararlanan sürücülere bir yenisi de I-O Data tarafından eklendi ve firma HDJ-UT2.0 kod adını taşıyan yeni sürücüsünü çıkardı.
46 x 223 x 155 mm boyutlarında ve 1.6 Kg ağırlığında olan sürücü, haberimizin başlığında da belirttiğimiz gibi 2TB depolama kapasitesi sunuyor. USB 3.0 standardıyla birlikte geriye dönük olarak USB 2.0 ve USB 1.1 desteği de sunuyor. USB 3.0 üzerinde 139MB/saniyelik veri transfer hızına ulaştığı açıklanan yeni sürücünün, Japonya pazarında 315 dolar seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.
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Azami 139 MB/sn çünkü içindeki disk USB 3.0'ın sağladığı bant genişliğinin tamamını kullanamıyor.
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ah olmaz mı.sen bunu dedin ya her şey çözüldü.sözde teorik hızları üzerinden karşılaştırma yapmanın saçmalığını dile getirmiştim."teorik" olarak 10 katı hızlı olsun istediği kadar.şu an 4 5 kat anca hızlı farkındaysan.insanları sözde değerlerle kazıklamaya çalışmalarına laf ediyorum.sen hala 4.7gbps'ı 0.48gbps'a böl kendince
ayrıca şu 10 kata kadar daha yüksek transfer hızı geyiğine de hastayım 1mb/snye oranla 100 kat daha hızlı o zaman.neye göre kıyaslıyorlar anlamıyorum