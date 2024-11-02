Türk Telekom, Avrupa’da bir ilke imza attı

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Tam Boyutta Gör Türk Telekom, ZTE ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Avrupa’nın ilk 50 Gbps genişbant erişimine sahip FTTR (Odaya kadar fiber) pilot uygulamasını Türkiye’de test etti. Bu projede kullanılan 50G PON teknolojisi, aynı anda üç dalga boyunu tek bir fiber elyaf üzerinde taşıyarak evlerde ve işletmelerde yüksek hızda internet bağlantısı sağlıyor.

50G PON ve FTTR teknolojileri ilk kez bir arada denendi

Üç ayrı dalga boyunu tek bir fiber elyafta toplayabilen 50G PON + FTTR teknolojisi, kullanılan fiber optik altyapıyı bina içi lokasyon bazlı yayarak dijital ağ oluşturmayı hedefliyor. Bu çözüm, tek bir ağ üzerinden 50GE optik erişimi sağlarken, 10Gbps’e varan hızlarda kablosuz Wi-Fi kapsaması sunuyor.

Çok daha fazla sayıda kullanıcının aynı anda Wi-Fi ağına erişebildiği bu teknoloji, yüksek bant genişliği ihtiyacını karşılarken aynı zamanda akıllı üretim, sağlık ve eğitim sektörleri için de büyük önem taşıyor.

Tam Boyutta Gör Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, yaptığı açıklamada “ZTE ile gerçekleştirdiğimiz bu değerli iş birliği sayesinde Avrupa’nın ilk 50G PON + FTTR çözümünü başarılı bir pilot uygulamayla gerçekleştirdik. Wi-Fi çözümlerinin daha geniş bir alanda ve daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bu teknolojinin, önümüzdeki dönemde, birçok sektörün dijitalleşmesinde önemli rol oynayacağını düşünüyoruz” dedi.

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ZTE Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Peng Aiguang ise “Kurumsal müşteri pazarındaki gücümüzü, Türk Telekom ile birlikte yaptığımız 50G PON + FTTR çalışmalarıyla daha üst noktalara taşıyacağına inanıyoruz. Bu çözüm, işletmelere yüksek bant genişliği sağlarken, aynı zamanda bu platforma bağlı cihaz sayısında artış ve yüksek güvenlikli optik ağ kabiliyetleri sunuyor” ifadelerini kullandı.

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