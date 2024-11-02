Türk Telekom, Avrupa’da bir ilke imza attı

50G PON ve FTTR teknolojileri ilk kez bir arada denendi
Üç ayrı dalga boyunu tek bir fiber elyafta toplayabilen 50G PON + FTTR teknolojisi, kullanılan fiber optik altyapıyı bina içi lokasyon bazlı yayarak dijital ağ oluşturmayı hedefliyor. Bu çözüm, tek bir ağ üzerinden 50GE optik erişimi sağlarken, 10Gbps’e varan hızlarda kablosuz Wi-Fi kapsaması sunuyor.
Çok daha fazla sayıda kullanıcının aynı anda Wi-Fi ağına erişebildiği bu teknoloji, yüksek bant genişliği ihtiyacını karşılarken aynı zamanda akıllı üretim, sağlık ve eğitim sektörleri için de büyük önem taşıyor.
ZTE Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Peng Aiguang ise “Kurumsal müşteri pazarındaki gücümüzü, Türk Telekom ile birlikte yaptığımız 50G PON + FTTR çalışmalarıyla daha üst noktalara taşıyacağına inanıyoruz. Bu çözüm, işletmelere yüksek bant genişliği sağlarken, aynı zamanda bu platforma bağlı cihaz sayısında artış ve yüksek güvenlikli optik ağ kabiliyetleri sunuyor” ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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