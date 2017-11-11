Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

IBM dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarını geliştirdi

IBM 50 kubit(quantum bit) işleme kapasitesine sahip yeni kuantum bilgisayarını başarıyla test etti. Bilgisayarda kuantum durumu 90 mikrosaniye boyunca muhafaza edilebiliyor.
1 yıl
6,1b
1
21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Normal bilgisayarların aksine hesaplamaları yapmak için 1 ve 0 olmak üzere iki duruma sahip olmayıp; aynı anda birden fazla durumda olabilen(hem 0 hem de 1 durumunda) kuantum bilgisayarlar uzmanlar tarafından gelişmiş bilgisayarların geleceği olarak görülüyor. Bu sektörün öncülerinden olan ve daha önce 17 kubit işleme kapasitesine sahip bir kuantum bilgisayarı geliştirmiş olan IBM, yeni kuantum bilgisayarı ile önemli bir mesafe kaydettiğini gösterdi. Washington'da gerçekleşen IEEE Endüstri Zirvesi'nde yeni ürünlerini tanıtan şirket 20 kubit ve 50 kubit işleme kapasitesine sahip iki yeni kuantum bilgisayarı geliştirdiğini ve test ettiğini açıkladı.


 

Şu ana kadar geliştirilen en güçlü kuantum bilgisayarı unvanının sahibi olan 50 kubitlik kuantum bilgisayarı kuantum bilgisayarlar tarihinde büyük bir dönüm noktası anlamına geliyor zira şimdiye kadar oluşturulan kuantum bilgisayarlar sınırlı yetenekleriyle geleneksel bilgisayarların da yapabildiği şeyleri yapabiliyorlardı. 50 kubitlik kuantum bilgisayarının yaptığı şeylerin ise kuantum teknolojisi olmadan taklit edilmesi mümkün olmayan şeyler olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte hem 50 kubitlik hem de 20 kubitlik kuantum bilgisayarı 90 mikrosaniye boyunca kuantum durumunu muhafaza edebiliyor. Bu süre çok kısa olsa da endüstri için bir rekor değeri taşıyor.


Ticari Olarak Faydalanacak  

Geçtiğimiz eylül ayında Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 51 kubitlik bir kuantum bilgisayarı geliştirdiklerini açıklamışlardı ancak o bilgisayar kuantum durumunu muhafaza edemediği için IBM şu an için en güçlü kuantum bilgisayarı olarak değerlendiriliyor. Tabi 50 kubitlik bilgisayar test edilmiş olsa da sadece prototip aşamasında bu nedenle geliştirilen teknoloji yakın zamanda son kullanıcıyla buluşmayacak ancak IBM 20 kubitlik kuantum bilgisayarının yeteneklerinden ticari olarak faydalanmayı planlıyor. Şirket bulut konusunda IBM'den destek alan müşteriler için sınırlı da olsa 20 kubitlik bilgisayarı bilgi işlem platformu aracılığıyla erişebilir hale getirmeye ve 2017 sonuna kadar bu teknolojiyi müşterilerine sunmayı hedefliyor.


Tabi IBM kuantum bilgisayarları konusunda tecrübeli ve önemli gelişmeler kaydetmiş bir şirket ancak bu alanda yalnız değil. Kendi kuantum bilgisayarlarını geliştiren Google ve Intel gibi büyük şirketlerin yanı sıra bu alanda devrim yaratmak isteyen San Francisco merkezli Rigetti gibi şirketler de IBM'nin rakibi. Bu şirketlerle birlikte Kanadalı kuantum bilgisayar şirketi D-Wave de halihazırda Google ve NASA tarafından kullanılan iki adet kuantum bilgisayarı geliştirmiş durumda. Bu alanda faaliyet gösteren şirket sayısının ve faaliyetlerin yoğunluğunun artmasıyla birlikte kuantum bilgisayar hayallerinin tahmin edilenden daha kısa bir süre içinde gerçeğe dönüşmesi bekleniyor.      


https://www.technologyreview.com/s/609451/ibm-raises-the-bar-with-a-50-qubit-quantum-computer/?utm_campaign=Technology+Review&utm_source=facebook.com&utm_medium=social Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ardicli2000 1 yıl en beğenilen Jon SNOW 37
Jon SNOW 37

Kuantum pc yerine 10 tb lık ssdler 50 dolar olsa Bulut Sistem kurmak ucuzlaşacak

İyi de yüz binlerce ssd den talep edilen bilgilerin milyonlarca kişiye kontrollü gönderilmesi, yazılıp silinmesi işlemini hangi bilgisayarlar üstlenecek???
Jon SNOW 37Kuantum pc yerine 10 tb lık ssdler 50 dolar olsa Bulut Sistem kurmak ucuzlaşacakİyi de yüz binlerce ssd den ...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 1 yıl
Klasik bilgisayarlarda 1 bit sadece 1 veya 0 değeri taşıyabilir ama kuantum bilgisayarlarında 1 qubit 1 veya 0'ın yanında hem 1 hem 0 (süperposzisyon) değerini de taşıyabilir, hatta yanılmıyorsam ikisin de olmadığı bir değer daha alabiliyor. Klasik bit ile kuantum bitini karşılaştırmamız gerekirse formül şöyle:
N qubit = 2 üzeri N bit yani haberdeki bilgisayarı karşılaştırmamız gerekirse 52 qubit = 2 üzeri 52 bit = 4.503.599.627.370.496 bit
Klasik bilgisayarlarda 1 bit sadece 1 veya 0 değeri taşıyabilir ama kuantum bilgisayarlarında 1 qubit 1 veya 0'ın yanında hem 1 hem 0 (süperposzisyon) değerini...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
evandevan5a1 6 ay
bu bilgisayarları amerika kullanmaya başlıyacak
yakında amerikan filmlerinde görürüz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Skynet yolda geliyor.Amerikalılar filmleri boşa yapmamış olabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
os_lnx 1 yıl
Kuantum' yeterince ilginç. Birde bununla bilgisayar yapmak ! Kuantumda' sonuçlar gözlenip gözlemlenmemesine göre değişiklik gösteriyor peki o bilgisayar nasıl çalışıyor ?
Normalde bir anahtar 1 veya 0 konumundadır. Kuantum'da ise aynı anda hem 1 hem 0 konumunda olabilir. Çok ilginç doğrusu. Bu bilgisayarın çalışmasını acaba forumda açıklayabilecek var mıdır ? İnanıyorum ki vardır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forumlarabak 1 yıl
"hem 50 kubitlik hem de 20 kubitlik kuantum bilgisayarı 90 mikrosaniye boyunca kuantum durumunu muhafaza edebiliyor. " Denmiş; peki bu 90 mikrosaniyede (90 mikrosaniye yanlış bilmiyor ve hesaplamıyorsam saniyenin neredeyse 10.000 de 1'i ne denk geliyor) kuantum bilgisayar neler yapabilir yada yapılabilmiş editör veya bilen birileri açıklayabilirse seviniriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forumlarabak 1 yıl

forumlarabak
"hem 50 kubitlik hem de 20 kubitlik kuantum bilgisayarı 90 mikrosaniye boyunca kuantum durumunu muhafaza edebiliyor. " Denmiş; peki bu 90 mikrosaniyede (90 mikrosaniye yanlış bilmiyor ve hesaplamıyorsam saniyenin neredeyse 10.000 de 1'i ne denk geliyor) kuantum bilgisayar neler yapabilir yada yapılabilmiş editör veya bilen birileri açıklayabilirse seviniriz.

Soru 2: "hem 50 kubitlik hem de 20 kubitlik kuantum bilgisayarı 90 mikrosaniye boyunca kuantum durumunu muhafaza edebiliyor. " Denmiş; Peki 90 mikrosaniye geçtikten sonra tekrar 90 mikrosaniye çalışması için aradan ne kadar zaman geçmesi gerekiyor..?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 yıl
"D-Wave de halihazırda Google ve NASA tarafından kullanılan iki adet kuantum bilgisayarı geliştirmiş durumda."
Yalnız D-Wave in Quantum bilgisayarlarının gerçek Quantum olup olmadığı halen tartışılıyor. Oysa bu gerçek. O yüzden de daha halen 90 mikrosaniye Qua sntum durumunu koruyabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesin09 1 yıl
bu pc madencilere çıkarsa coinlerin bir değeri kalmaz üretim kolaylaşır piyasa batar yakın gelecektede büyük tehdit dijital paranın sonu olabilir quantum pc ler
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 1 yıl
Klasik bilgisayarlarda 1 bit sadece 1 veya 0 değeri taşıyabilir ama kuantum bilgisayarlarında 1 qubit 1 veya 0'ın yanında hem 1 hem 0 (süperposzisyon) değerini de taşıyabilir, hatta yanılmıyorsam ikisin de olmadığı bir değer daha alabiliyor. Klasik bit ile kuantum bitini karşılaştırmamız gerekirse formül şöyle:
N qubit = 2 üzeri N bit yani haberdeki bilgisayarı karşılaştırmamız gerekirse 52 qubit = 2 üzeri 52 bit = 4.503.599.627.370.496 bit
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Draqonn 1 yıl
Bu bilgisayarların işlem gücü geleneksel bilgisayarlara göre ne oranda acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
os_lnx 1 yıl
İlk kuantum bilgisayar denemelerinde sonuca ulaşılmış ve bilgisayar 2+2 = 4 demişti. Şimdi bu bilgisayar 4+4 = 8 mi diyebilmiş oluyor ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 1 yıl
Kişisel olmasına izin verilmeyecek teknoloji. Tıpkı lityum pil yerine uranyum reaktörün izin verilmeyeceği gibi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volcano2K 1 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

Kişisel olmasına izin verilmeyecek teknoloji. Tıpkı lityum pil yerine uranyum reaktörün izin verilmeyeceği gibi.

Zaten kişisel olmasının anlamıda pek yok. Standart işlemlerde exel dir, film izlemektir , Oyun oynamaktır kuantum bilgisayarlar standart bilgisayarlardan çok daha yavaştır. yani 2+2= 4 çözümü ni klasik bir bilgisayar kuantum dan daha hızlı verir. ama komplex algoritma hesaplarında bu durum tam tersine döner.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6123 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ibm, kuantum bilgisayar ve
6 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur İşlemci Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Words With Friends 2 karşınızda 1 yıl App Store'da "Hafta sonu fırsatları" başladı 1 yıl Çinli JD.com, Alibaba'ya yaklaştı 1 yıl TrueDepth benzeri kamera sistemleri çoğalıyor 1 yıl Parity'nin dijital cüzdanı hacklenmiş olabilir 1 yıl Alibaba’nın 11.11 satışları 25 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı 1 yıl iPhone X ekranının soğukta tepkisiz kalması sorunu gideriliyor 1 yıl SwiftKey yeni fotoğraf temasını duyurdu 1 yıl Samsung GDDR6 bellekleriyle CES 2018 inovasyon ödülünü aldı 1 yıl Vodafone İstanbul Maratonu Pazar günü 39'uncu kez koşulacak 1 yıl Disney animasyon olmayan ilk Star Wars dizisini duyurdu 1 yıl İkinci el araçların kilometre bilgileri PTT mobil uygulamasından görüntülenebilecek 1 yıl Bill Gates dünyaya damga vuran Windows'u tam 34 yıl önce tanıttı 1 yıl Monster'dan mekanik klavyeli iki yeni notebook 1 yıl Çin'in Shenzhen şehrindeki bütün otobüsler elektrikle çalışacak 1 yıl Elon Musk neden geldi? Yeni Superman mi? | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Snap Inc., elde kalan Spectacles gözlükleri satmaya çalışacak 1 yıl Nvidia mali rekorlara doymuyor 1 yıl Apple, iPhone'ların kamera kalitesini yükseltecek bir şirket satın aldı 1 yıl Yüzde yüz eğitim bursu hediyeli e-Spor turnuvası başlıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN IBM dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarını geliştirdi Sonraki SteelSeries’den Arctis 3 Bluetooth kulaklık 1 yıl Alibaba 11.11'e rekorla başladı: 15 dakikada 5 milyar dolarlık satış 1 yıl Tıklama tabanlı aksiyon oyunu Tap Busters indirmeye sunuldu 1 yıl Tesla Model S 100D artık 0'dan 60 mph hıza 3,6 saniyede çıkıyor 1 yıl Apple, ABD'deki en ucuz enerji anlaşmalarından birine imza attı 1 yıl Kuantum bilgisayarları bitcoinin güvenliğini tehdit ediyor 1 yıl Ford fabrika işçilerine Iron Man tarzı dış iskelet giydirmeye başladı 1 yıl Daire başına birer otopark gösterme zorunluğu geliyor 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Murat Şen 1 yıl ABD’den F-35 savaş uçakları için kritik hamle 1 yıl İnce belli çay bardağı emojisi için #TEAmojiNOW kampanyası başladı 1 yıl Tesla, kullanıcı arayüzü operasyonlarının başına Microsoft'tan bir mühendis getirdi 1 yıl South Park’ın mobil oyunu South Park: Phone Destroyer çıktı 1 yıl Star Wars evreninde geçen yepyeni bir üçleme için hazırlıklar başladı 1 yıl Cryorig’den ilginç kasa tasarımı 1 yıl Samsung Galaxy S9 amiral gemisinin yonga seti duyuruldu 1 yıl God of War oyunu Türkçe altyazı seçeneğine sahip olacak 1 yıl Tablet pazarı son üç yıldır sürekli geriliyor 1 yıl 2500’den fazla web sitesi gizli kripto madencilik yapıyor 1 yıl sKan ile cilt kanserini kolayca tespit etmek mümkün Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim