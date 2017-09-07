Tek pedala sahip E-Pedal teknolojili, 2018 Nissan Leaf

Teknoloji Editörü
Nissan aylardır konuşulan yeni otomobili Leaf'ı tanıttı. Nissan yapımcıları aracın sektörde yeni bir çığır açacağını söyledi. Yetkilileri aracın rakipleri Tesla Model 3 ve Chevy Bolt kadar hızlı olacağını iddia etti.
Yeni Nissan Leaf; 40 kWh pilin EPA testi altında 241 km, Japon JC08 döngüsü altında ise 400 km yol alabiliyor. Ancak Nissan Leaf, rakipleri Chevy Bolt ve Tesla Model 3'ün 354 km ve 383 km EPA derecelendirmelerinin gerisinde kalıyor. Nissan önümüzdeki yıllarda modelinin daha çok menzil alabilmesi için iyileştirmeler yapacak.
Yeni Leaf, E-Pedal teknolojisiyle otomotiv sektöründe yeni bir akım başlatacak. E-Pedal ile birlikte aracınızı yalnızca tek bir pedalla yönetebileceksiniz. Basit bir mantıkla çalışan E-Pedal; ayağınızı pedala bastırdığınız zaman otomobili hızlandırıyor, ayağınızı serbest bıraktığınız zaman ise sürtünme ve rejeneratif frenleri devreye sokarak yokuşlarda bile rahatlıkla aracı durdurabiliyor.
Nissan'ın yeni ProPilot otonom sürüş teknolojisi ilk defa yeni Leaf'de kullanılıyor. Ancak ProPilot otonom sürüş teknolojisi, rakipleri Tesla Model 3 ve Chevy Bolt kadar başarılı çalışmıyor.
Nissan; yeni otomobilinde düşük profilli, keskin ve dinamik bir görüntü sunuyor. Nissan'ın klasik tasarım çizgileri ise korunuyor. Alışıldık bumerang şekilli far, açık mavi parlayan ızgara ve mavi arka tampon aracın Nissan'a ait olduğunu gösteriyor.
İç mekanda ise yeniden tasarlanan 7 inç boyutunda dokunmatik bir multimedya ekranına yer veriliyor.Kullanıcılar otomobile dair tüm detaylara bu ekrandan ulaşabiliyor.
Aracın ABD'deki fiyatlandırılması 29.990 dolardan başlıyor. Tesla Model 3 ve Chevy Bolt'tan daha ucuz olmasından dolayı kullanıcılar bu araca daha fazla ilgi gösteriyor.
https://www.theverge.com/2017/9/5/16254460/nissan-leaf-2018-electric-official-range-features-specs Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her yaptığın fren aynı şiddette değil ki , araç nasıl bilecek ani durması gerektiğini veya yavaş yavaş uygulaması gerektiğini.
Bence haberde hata var. Yani bu istenirse böyle kullanılabiliyordur ama o fren pedalını koymak zorundalar.
Video nun 29.saniyesinde e-pedal seçenek düğmesi var.
Dolar 3.5 ama 2 değil
Denememiş görmemiş saçmalık diyor.
Haberde anlatım bozukluğu dolu okurken daraldım.
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