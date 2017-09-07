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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tek pedala sahip E-Pedal teknolojili, 2018 Nissan Leaf

150 km menzil, fren pedalı gerekmiyor. Tek bir pedalla çalışan Nissan Leaf, E-Pedal teknolojisi sayesinde ayağınızı gaz pedalından çektiğiniz anda otomatik olarak fren sistemlerini devreye sokuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,1b
1
18
Otomobil Teknolojileri
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Nissan aylardır konuşulan yeni otomobili Leaf'ı tanıttı. Nissan yapımcıları aracın sektörde yeni bir çığır açacağını söyledi. Yetkilileri aracın rakipleri Tesla Model 3 ve Chevy Bolt kadar hızlı olacağını iddia etti.
Yeni Nissan Leaf; 40 kWh pilin EPA testi altında 241 km, Japon JC08 döngüsü altında ise 400 km yol alabiliyor. Ancak Nissan Leaf, rakipleri Chevy Bolt ve Tesla Model 3'ün 354 km ve 383 km EPA derecelendirmelerinin gerisinde kalıyor. Nissan önümüzdeki yıllarda modelinin daha çok menzil alabilmesi için iyileştirmeler yapacak.
 
Yeni Leaf, E-Pedal teknolojisiyle otomotiv sektöründe yeni bir akım başlatacak. E-Pedal ile birlikte aracınızı yalnızca tek bir pedalla yönetebileceksiniz. Basit bir mantıkla çalışan E-Pedal; ayağınızı pedala bastırdığınız zaman otomobili hızlandırıyor, ayağınızı serbest bıraktığınız zaman ise sürtünme ve rejeneratif frenleri devreye sokarak yokuşlarda bile rahatlıkla aracı durdurabiliyor.
Nissan'ın yeni ProPilot otonom sürüş teknolojisi ilk defa yeni Leaf'de kullanılıyor. Ancak ProPilot otonom sürüş teknolojisi, rakipleri Tesla Model 3 ve Chevy Bolt kadar başarılı çalışmıyor.
Nissan; yeni otomobilinde düşük profilli, keskin ve dinamik bir görüntü sunuyor. Nissan'ın klasik tasarım çizgileri ise korunuyor. Alışıldık bumerang şekilli far, açık mavi parlayan ızgara ve mavi arka tampon aracın Nissan'a ait olduğunu gösteriyor.
İç mekanda ise yeniden tasarlanan 7 inç boyutunda dokunmatik bir multimedya ekranına yer veriliyor.Kullanıcılar otomobile dair tüm detaylara bu ekrandan ulaşabiliyor.
Aracın ABD'deki fiyatlandırılması 29.990 dolardan başlıyor. Tesla Model 3 ve Chevy Bolt'tan daha ucuz olmasından dolayı kullanıcılar bu araca daha fazla ilgi gösteriyor. 

https://www.theverge.com/2017/9/5/16254460/nissan-leaf-2018-electric-official-range-features-specs Yorum Yaz
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Cosster 2 yıl en beğenilen
Hemen editör bey propilotu denemiş ve başarısız olduğuna karar vermiş bende diyorum haberi neden geç yaptıkar adam tesla 3, bold ve leaf 2018'in otonom sürüşlerini kıyaslıyormuş helal olsun...
Hemen editör bey propilotu denemiş ve başarısız olduğuna karar vermiş bende diyorum haberi neden geç yaptıkar adam tesla 3, bold ve leaf 2018'in otonom sürüşler...
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Ac1DBuRN 2 yıl
CEO ve Mühendis arkadaşların yorumlarını okumak ilginçti. Bu tip araçlarda ayağınızı gazdan çektiğinizde oluşacak tepkiyi modlarla ayarlayabiliyorsunuz. Geri dönüşüm çalışmasın-az çalışsın-çok çalışsın şeklinde ve bu fren etkisini direk etkileyen bir parametre oluyor. Evet hayatında clubcar tarzı golf aracı kullanmamış olanınız olması tabiki doğal ama inanın 5dk da alışıp, fren pedalını neredeyse hiç kullanmıyorsunuz. Kısacası kullanışlı ama yeni olmayan bir teknoloji. Her elektrikli araçta olupta Nissan nasıl kendi teknolojisiymiş gibi anlatıyor anlamadım (Apple geldi aklıma). Deseki diğerlerinden daha fazla fren etkisi uyguluyoruz, anlarım. Tamamen pazarlama hilesi...
CEO ve Mühendis arkadaşların yorumlarını okumak ilginçti. Bu tip araçlarda ayağınızı gazdan çektiğinizde oluşacak tepkiyi modlarla ayarlayabiliyorsunuz. Geri dö...
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hacı.basat 2 yıl
Piyasada 40 yıldır Hollywood fren olarak bilinen tek pedal sistemi değil mi bu? Arada fark göremedim, haberdeki anlatımda da bir fark yok.
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behram40 2 yıl
Yenibir çağın başlangıcına hoşgeldiniz.Uygun fiyattan gelmesi, şarj istasyonlarının artması, kısa vadede 2.0 ve üstü içten yanmalı motorların,uzun vadede de 1.6 ve hibridlerin sonunu getirir.Bu saatten sonra,sıfır 2.0 ve üstü motor alınmaz.
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stalker(1979) 2 yıl
Geleceğin araç teknolojisi oluşturuluyor. Bizim kullandığımız içten yanmalı motor, 3'lü pedal sistemi tarihe karışacak demek ki :)
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***Leopard*** 2 yıl
Ayrı bir pedal olmadan aracın kullanışlı olması imkansız.
Her yaptığın fren aynı şiddette değil ki , araç nasıl bilecek ani durması gerektiğini veya yavaş yavaş uygulaması gerektiğini.
Bence haberde hata var. Yani bu istenirse böyle kullanılabiliyordur ama o fren pedalını koymak zorundalar.
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Goqhan06 2 yıl ***Leopard***
***Leopard***

Ayrı bir pedal olmadan aracın kullanışlı olması imkansız.



Her yaptığın fren aynı şiddette değil ki , araç nasıl bilecek ani durması gerektiğini veya yavaş yavaş uygulaması gerektiğini.



Bence haberde hata var. Yani bu istenirse böyle kullanılabiliyordur ama o fren pedalını koymak zorundalar.

Video nun 29.saniyesinde e-pedal seçenek düğmesi var.
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Ac1DBuRN 2 yıl
CEO ve Mühendis arkadaşların yorumlarını okumak ilginçti. Bu tip araçlarda ayağınızı gazdan çektiğinizde oluşacak tepkiyi modlarla ayarlayabiliyorsunuz. Geri dönüşüm çalışmasın-az çalışsın-çok çalışsın şeklinde ve bu fren etkisini direk etkileyen bir parametre oluyor. Evet hayatında clubcar tarzı golf aracı kullanmamış olanınız olması tabiki doğal ama inanın 5dk da alışıp, fren pedalını neredeyse hiç kullanmıyorsunuz. Kısacası kullanışlı ama yeni olmayan bir teknoloji. Her elektrikli araçta olupta Nissan nasıl kendi teknolojisiymiş gibi anlatıyor anlamadım (Apple geldi aklıma). Deseki diğerlerinden daha fazla fren etkisi uyguluyoruz, anlarım. Tamamen pazarlama hilesi...
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axesis 2 yıl
30 bin çarpı 2 = 60 bin tr en düşük genede iyi fiyat. otomatik vitesi duydukta freni ilk defa duyuyoz
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saasc 2 yıl axesis
axesis
30 bin çarpı 2 = 60 bin tr en düşük genede iyi fiyat. otomatik vitesi duydukta freni ilk defa duyuyoz

Dolar 3.5 ama 2 değil
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Xtrud 2 yıl
Amma yeniliklere kapalı millet beğenmediysen kapatacan ayarlardan basacan normal frene...
Denememiş görmemiş saçmalık diyor.
Haberde anlatım bozukluğu dolu okurken daraldım.
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Cosster 2 yıl en beğenilen
Hemen editör bey propilotu denemiş ve başarısız olduğuna karar vermiş bende diyorum haberi neden geç yaptıkar adam tesla 3, bold ve leaf 2018'in otonom sürüşlerini kıyaslıyormuş helal olsun...
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StByErdeM 2 yıl
Açıkçası pedal sistemi ile ilgili net bir yorum yapamıyorum. Daha detaylı bilgilere ihtiyaç var ama tahminimce ayağını pedaldan aniden çekersen araçta ani fren yapacak ve gaza basma miktarına göre ivmelenmede bulunacak. Benim gibi ayağını gazdan çekerek motor freni ile yokuş inen veya hızını ona göre ayarlayan insanlar için pek tercih sebebi olmaz bence.
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Nightmare70 2 yıl
Kullanımı çok zor ve saçma olacaktır. Yine bir Japon saçmalığı..
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nissan, otonom ve
10 etiket daha elektrikli otomobil nissan leaf 2018 e pedal teknolojisi tek pedal Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Anıl Burak Karadede Popüler MPopüler
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