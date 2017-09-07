Tek pedala sahip E-Pedal teknolojili, 2018 Nissan Leaf

Nissan aylardır konuşulan yeni otomobili Leaf'ı tanıttı. Nissan yapımcıları aracın sektörde yeni bir çığır açacağını söyledi. Yetkilileri aracın rakipleri Tesla Model 3 ve Chevy Bolt kadar hızlı olacağını iddia etti.

Yeni Nissan Leaf; 40 kWh pilin EPA testi altında 241 km, Japon JC08 döngüsü altında ise 400 km yol alabiliyor. Ancak Nissan Leaf, rakipleri Chevy Bolt ve Tesla Model 3'ün 354 km ve 383 km EPA derecelendirmelerinin gerisinde kalıyor. Nissan önümüzdeki yıllarda modelinin daha çok menzil alabilmesi için iyileştirmeler yapacak.

Yeni Leaf, E-Pedal teknolojisiyle otomotiv sektöründe yeni bir akım başlatacak. E-Pedal ile birlikte aracınızı yalnızca tek bir pedalla yönetebileceksiniz. Basit bir mantıkla çalışan E-Pedal; ayağınızı pedala bastırdığınız zaman otomobili hızlandırıyor, ayağınızı serbest bıraktığınız zaman ise sürtünme ve rejeneratif frenleri devreye sokarak yokuşlarda bile rahatlıkla aracı durdurabiliyor.

Nissan'ın yeni ProPilot otonom sürüş teknolojisi ilk defa yeni Leaf'de kullanılıyor. Ancak ProPilot otonom sürüş teknolojisi, rakipleri Tesla Model 3 ve Chevy Bolt kadar başarılı çalışmıyor.

https://www.theverge.com/2017/9/5/16254460/nissan-leaf-2018-electric-official-range-features-specs