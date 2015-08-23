iBackPack teknoloji adına ihtiyaç duyduğunuz herşeyi barındırıyor

Günden günde teknolojiye daha çok bağlanan insanların buna paralel olarak ihtiyaç duyduğu cihazların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Örneğin akıllı telefonu olanların taşınabilir şarj istasyonu, bilgisayarı olanların 3G modem, tableti olanların GPS aygıtı ihtiyacı ortaya çıkabiliyor. iBackPack projesi tüm bunlara bir çözüm sunmayı amaçlıyor.





Indiegogo üzerinde büyük ilgi gören iBackPack projesi, pek çok aygıtı bir araya getirerek sırtınıza takmanızı ve yolunuza devam etmenizi sağlıyor. İçerisine bir dizüstü ve tablet koyduktan sonra kişisel eşyalarınızı da koyabileceğiniz alan sağlayan sırt çantası şarj ve bağlantıya yönelik aygıtlar da barındırıyor.





Çantanın içerisinde iki adet 8000mAh gücünde batarya mevcut. 4 adet USB portundan mobil cihazlarınızı şarj edebilirken, uzatmalı USB kablosu ile bu bataryaları şarj edebiliyorsunuz. Çantanın 40000mAh gücüne kadar batarya seçenekleri sunacağı belirtiliyor.





Çantada bir 3G/4G modem yer alıyor. SIM kartınızı taktıktan sonra WiFi üzerinden interneti dağıtan modem ile gittiğiniz heryerde kablosuz ağınız hazır oluyor. Ayrıca GPS yongası ile herhangi bir kaybolma veya çalınma durumunda çantanızı akıllı telefonlar üzerinden takip edebiliyorsunuz.





Bunun haricinde çantada bir de Bluetooth hoparlör yer alıyor. Kaliteli ses seviyesine sahip olduğu ifade edilen hoparlör ile kablosuz müziğin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Ayrıca GPS ile birlikte Bluetooth bağlantısı da yakınlık kontrolünde kullanılabiliyor. Tüm bu özellikler çantanın mevcut bataryasından yararlandığı için daha güçlü batarya seçenekleri daha uzun kullanım süresi sunacaktır.





Kampanyada en ucuz çantanın fiyatı 99$ ancak içerisinde 3G/4G kablosuz modem yer almıyor ve batarya da 10000mAh gücünde. 249$ karşılığında tam fonksiyonel versiyon sizin oluyor. Çantanın normalde başlangıç satış fiyatı 249$ olarak belirlenmiş. İhtiyaç olan 50 000$ bağış seviyesini 4'e katlayan proje daha ilk günlerinde ve büyük bir bağış rekoru kıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Çantanın dağıtımına ise Mart 2016 tarihi itibariyle başlanacak.

https://www.indiegogo.com/projects/ibackpack-revolutionary-wearable-technology--2#/story