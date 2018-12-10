ICO projeleri bir değer üretmekten yoksun

Kripto para sözlüğünde bir kripto para projesinin piyasaya çıkmadan önce ön satışa sunulmasını ifade eden ICO kavramı, son dönemin en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. Rekor yatırımlardan başarısızlığa veya dolandırıcılığa kadar pek çok olayı barındıran ICO projeleri bununla birlikte amacına hizmet etmiyor.

Sözler tutulmuyor

Analizler ICO projelerinin başlangıcından bu yana 20 milyon dolar üzerinde bir yatırım topladığı tahmin ediliyor. Ortaya çıkan dev pasta adeta yağmur gibi ICO projelerinin gelmesine neden oldu. Hemen hepsi bir konuda merkezi olmayan çözümler sunmayı vadederken gerçek hayatta bunun tam tersi oluyor.

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Uzmanlara göre emeklilikten sağlığa ve emlağa kadar pek çok alanda merkezi olmayan sayısız çözüm vaadinde bulunan ICO projelerinden çok azı bunları gerçekleştirebiliyor. Son dönemde kripto para piyasasındaki çöküşün de etkisiyle ortada bir ürün olmamasına rağmen çoğu projenin topladığı yatırım azalmış durumda.

Geçen yıl ICO projelerinin yaklaşık 4 milyar dolar yatırım topladığı tahmin ediliyor. Bunlardan IDEX ve ForkDelta gibi birkaç uygulama haricinde hemen hepsi bir kullanıcı tabanı oluşturmakta yetersiz kaldı. Augur, 0x, Decentraland, ICON, Wanchain ve Polymath başarılı olmasına rağmen hali hazırda kullanıcı sayısı azalmış durumda. En iyi 100 proje sıralamasındaki ERC20 jetonlarının büyük kısmında bir ürün ortaya konabilmiş değil.

Uzmanlar kripto para piyasasındaki düşüşün yetersiz ICO’lara karşı bir uyanış sağlayacağını düşünüyor. Projelere büyük paralar yatıran yatırımcıların gelecek yıl daha dikkatli olacağı ve seçici davranacağı tahmin ediliyor. Bu da ortaya bir şey koyamayan projelerin yatırım bulmakta sıkıntı çekeceği anlamına geliyor. Haliyle yakın dönemde ürün ortaya çıkarma potansiyeli olan ICO’lar daha başarılı olacak.