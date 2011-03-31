IDC: 2015'te ilk iki sırayı Android ve Windows Phone 7 alacak

Cep telefonu sektörüne yönelik gerçekleştirdiği analiz ve yorumlarıyla gayet yakından tanıdığımız IDC (International Data Corporation) firması, 2011 ve 2015 yıllarında akıllı telefonlarda kullanılan mobil işletim sistemlerinin küresel pazar paylarına ilişkin çeşitli tahminlemelerde bulundu. IDC'nin tahminlemelerine göre 2011 yılında akıllı telefon pazarı %49.2 gibi ciddi bir büyüme sergileyecek ve dünya çapında 450 milyondan fazla akıllı telefon satışı yapılacak. Hatırlatmak gerekirse 2010 yılındaki satışların 303.4 milyon seviyesinde olduğu belirtiliyor. Peki akıllı telefonlardaki mobil işletim sistemlerinde durum nasıl?

IDC'ye göre 2011 yılında gün geçtikçe popülerliği artan Android işletim sistemi %39.5 payla ikincilikten birinciliğe yükselerek Symbian'ı tahtından edecek. Pastanın %20.9'luk dilimini elinde tutan Symbian'ı, iOS %15.7, BlackBerry OS %14.9, Windows Phone 7 - Windows Mobile %5.5 ve diğerleri (örneğin: webOS) %3.9'luk payla izleyecek.

2015 yılına dair tahminlemelere baktığımızda ise Android ile Windows Phone 7 - Windows Mobile dışındaki mobil işletim sistemlerinin payında düşüşler göze çarpıyor. iOS'da ciddi bir değişim gözlenmezken en büyük yükselişi Windows Phone 7 - Windows Mobile, en büyük düşüşü ise sadece %0.2 paya sahip Symbian göstermiş. Tabloya göre Symbian tarihin tozlu sayfalarında yerini almış.

IDC'nin yayınladığı 2011 ve 2015 yılına ilişkin tahminlerin ne kadar tutarlı olacağı bilinmez ama Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia ile Microsoft işbirliğinin Windows Phone 7'nin pazar payını etkileyeceğini söylemek mümkün diyor ve geriye kalan yorumu sizlere bırakıyoruz.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS22762811