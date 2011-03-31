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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IDC: 2015'te ilk iki sırayı Android ve Windows Phone 7 alacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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IDC: 2015'te ilk iki sırayı Android ve Windows Phone 7 alacak
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Cep telefonu sektörüne yönelik gerçekleştirdiği analiz ve yorumlarıyla gayet yakından tanıdığımız IDC (International Data Corporation) firması, 2011 ve 2015 yıllarında akıllı telefonlarda kullanılan mobil işletim sistemlerinin küresel pazar paylarına ilişkin çeşitli tahminlemelerde bulundu. IDC'nin tahminlemelerine göre 2011 yılında akıllı telefon pazarı %49.2 gibi ciddi bir büyüme sergileyecek ve dünya çapında 450 milyondan fazla akıllı telefon satışı yapılacak. Hatırlatmak gerekirse 2010 yılındaki satışların 303.4 milyon seviyesinde olduğu belirtiliyor. Peki akıllı telefonlardaki mobil işletim sistemlerinde durum nasıl?

IDC'ye göre 2011 yılında gün geçtikçe popülerliği artan Android işletim sistemi %39.5 payla ikincilikten birinciliğe yükselerek Symbian'ı tahtından edecek. Pastanın %20.9'luk dilimini elinde tutan Symbian'ı, iOS %15.7, BlackBerry OS %14.9, Windows Phone 7 - Windows Mobile %5.5 ve diğerleri (örneğin: webOS) %3.9'luk payla izleyecek.

2015 yılına dair tahminlemelere baktığımızda ise Android ile Windows Phone 7 - Windows Mobile dışındaki mobil işletim sistemlerinin payında düşüşler göze çarpıyor. iOS'da ciddi bir değişim gözlenmezken en büyük yükselişi Windows Phone 7 - Windows Mobile, en büyük düşüşü ise sadece %0.2 paya sahip Symbian göstermiş. Tabloya göre Symbian tarihin tozlu sayfalarında yerini almış.

IDC'nin yayınladığı 2011 ve 2015 yılına ilişkin tahminlerin ne kadar tutarlı olacağı bilinmez ama Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia ile Microsoft işbirliğinin Windows Phone 7'nin pazar payını etkileyeceğini söylemek mümkün diyor ve geriye kalan yorumu sizlere bırakıyoruz.

IDC: 2015'te ilk iki sırayı Android ve Windows Phone 7 alacak
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IDC: 2015'te ilk iki sırayı Android ve Windows Phone 7 alacak
Tam Boyutta Gör
IDC: 2015'te ilk iki sırayı Android ve Windows Phone 7 alacak
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http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS22762811 Yorum Yaz
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CodeMachine 8 yıl en beğenilen
@mertgraph1979 apple senin olsa bu kadar övmezdin sanırım. Ayrıca apple ürünlerinin işletim sisteminin bu kadar stabil ve sağlam olmasınn sebebi çok çeşitli olmayan sabit konfigürasyon sistemlere özel yazılmış olması. Microsoftta işletim sistemini kendi ürettiği makinalar ile kısıtlasaydı bu kadar uygun fiyatlı makinalar yerine apple makineler gibi fahiş fiyatlı sistemler alırdık. aslında milletin iyiliği için çalışan microsoft bencil olan apple ama herkes tam tersi zannediyor.
@mertgraph1979 apple senin olsa bu kadar övmezdin sanırım. Ayrıca apple ürünlerinin işletim sisteminin bu kadar stabil ve sağlam olmasınn sebebi çok çeşitli olm...
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velfecir 8 yıl
ios zaten çok büyük pazar paylarına hitap edecek bir işletim sistemi değil. apple bunun farkında zaten.
daha doğrusu , ios , pazar payına konu olabilecek bir işletim sistemi değil.

dolayısıyla yukarıda tahmini yapılan değer benim için ios pazar payını göstermekten daha çok , apple kullanıcısı gösteriyor.

androidin , artık ne yaparsa yapsın ömrünü doldurmuş symbian ve hiç güvenmediğim win. karşısında , pazarı açık ara ele geçirmesi zaten kaçınılmaz.
öyle de olsun zaten.

artık insanlar , adam gibi , düzgün şeyler kullansın.
verilen milyarlar , zırt pırt tıkanıp kalan telefonlara verilmesin.

ios zaten çok büyük pazar paylarına hitap edecek bir işletim sistemi değil. apple bunun farkında zaten.daha doğrusu , ios , pazar payına konu olabilecek ...
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Eric Cartman. 8 yıl
Android kullanıcısıyım. Android'de yer alan bazı özel uygulamalar(Adobe Flash Player 10.2, ...vb.) sâyesinde, Android'den oldukça memnunum. Windows Mobile, cep telefonunun kaynaklarını kısıtlamaktan başka bir iş yapmıyor. Onun payını, iOS işletim sistemi almalıydı. Aslında her ikisi de kısıtlıyor. Ancak, Windows Mobile'ı tercih edeceğime iOS'u tercih ederim.
Android kullanıcısıyım. Android'de yer alan bazı özel uygulamalar(Adobe Flash Player 10.2, ...vb.) sâyesinde, Android'den oldukça memnunum. Windows Mobile, ...
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DH Misafiri 8 yıl
Evet Bundan 2 Ay Öncesine Kadar Herkes Nokia Bu Kadar Salak Olamaz Diyorlardı.Symbian ı Bırakıp (Kısmen) Windows İşletim Sistemine Herkes Tabiri Caizse Gıcık Olmuştu. Ama Nokia nın Yaptığı Bu Radikal Değişim İlerleyen Zamanlarda Mobil Sistemler Konusunda Kendisine Büyük Bir Avantaj Sağlamış Durumda.Herkes Bilir Nokia nın Donanım Olarak Güçlü Olmayan Kullanımı Kolay ve İşlevsel Telefonlar Ürettiğini. Ancak Değişen Piyasa Koşullarında Nokianın Bu Şekilde Varolamayacağı Belliydi.Nokia a Mantıklı Yolu Seçti ve Bence Hiçbir Firmanın Kolay Kolay Gösteremeyeceği Bir Cesaret Örneği Göstererek Herşeyi Adeta Sil Baştan Yapmaya Karar Vermiş Görünüyor. Kutluyor ve Bu Cesaretin Devam Etmesini Diliyorum. Yakın Zamanda Ghz yada ION İşlemcilerle Donatılmış Donanım Olarak Çok Üst Seviye Mobil Cihazları Karşımda Bulacağımdan Hiç Şüphem Yok. Buda İlerleyen Yıllarda Nokia nın Hala Cep Telefonu ve Akıllı Telefon Deyince İlk Akla Gelen Firma Olmaya Devam Edeceğini Düşünüyorum..
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HaypurTiryading 8 yıl
Boşverin androidi, iosu. Alın bi 5800, çakın bi cfw mis gibi kullanin.
Dalga geçmek bir yana elmanın tadıyla armudun tadı farklıdır. Herkes sevdiğini yer.
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B-veritas 8 yıl
Bir suru yorum yapilmis yok mp3 atmak zor yok itunes bagimlisi diye, apple diger markalardan ayiran en onemli ozelligi kendine gore has ve siradisi kullanimiyla birlikte kimilerine gore sacma olarak tanimlandirilan kisitlamalari olmasidir. Apple apple yapan tum bu siradisilik zaten, bunlar sana uymuyursa gider ios yerine android os veya symbian al bluetooth kullan mp3 gonder, ben siradisiligimi ve sadeligi seviyorum kullaniyorum isterse piyasada pazar payi en geride kalsa bile beni ozel hissettirdigi surece Apple dan sasmam ki o pazar payi degil apple kullanan sayisidir ve sunu da unutmayin cok olan ve birbirinin aynisi olan seylerin degeri bir noktadan sonra surekli azalacaktir degeri degismeyen her zman kendine has ve orijinal olan seylerdir. İkincel iphone fiyatlari bunun kanitidir.
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LaNDeR 8 yıl
Tamam takao nesine iddiaya giriyoruz ? Her mesajimda belirttim her iki sistemide kullandım diye yinede inanmiyorsun. Gel iddiaya girelim tabi yerse ?
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YGA 8 yıl
iOS Windows Phone'un yerinde olur diye düşünüyorum.WP7'den çok şey bekleyen yok aramızda gördüğümüz gibi.
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phantom_coal 8 yıl
Dandik symbianlar yerine android kullanilirsa gecerler tabi,herkesin cebindeki telefonlar android wmo olur.
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LaNDeR 8 yıl
@fashionalty
IPhone 3g yi 2 seneden daha fazla kullandım. Aletin bütün sorunlarını biliyorum hala çökme yok diyip kendini kandiriyorsun. Ben hem ios hemde Android kullanarak bunları yaziyorum. Sen hayatında hiç adam aklli Android kullandinmiki hala konuşuyorsun ?
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Fashionality 8 yıl
LaNDeR

@fashionalty
IPhone 3g yi 2 seneden daha fazla kullandım. Aletin bütün sorunlarını biliyorum hala çökme yok diyip kendini kandiriyorsun. Ben hem ios hemde Android kullanarak bunları yaziyorum. Sen hayatında hiç adam aklli Android kullandinmiki hala konuşuyorsun ?


iPhone 3Gs i sattıktan sonra bir buçuk ay htc hero, 3 hafta se xperia mini ve 1 hafta kadar da galaxy s (kuzenimden ödünç aldığım bi cihaz) kullandım.. android çok kötü bi işletim sistemi demiyorum ama hala geliştirilmesi gerek ve bence iOS kadar stabil değil..
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HackAv 8 yıl
Apple bence en iyisini yapıp sadece ios u o kullanıp hiç kimseye vermemesi işte bu apple kullanocıları için bir ayrıcalık bence...
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Eddie The Head 8 yıl
2015 kadar daha farklı işletim sistemleri çıkabilir
Chrome OS mesela
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beyinsis 8 yıl
buna tahmin denmez sallamak denir. daha piyasaya çıkmamış bir işletim sisteminin pazar payını nasıl tahmin edersin?
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H.sD 8 yıl
Şu an Macosx kullanıcısıyım. MAcbook prom var. Apple iphone 2g kullandım ve bozuldugu için, daha dogrusu bozdugum için htc hero aldım ve hero ile halen daha devam ediyorum.
İlk olarak söze flash ile başlamak istiyorum.
Öncelikle flash bir işe yaramayan diyen arkadaşlar bence çok nankör.
Zamanında izlediginiz pokeimam dan tutunda nette oynadıgınız yüzlerce oyun şu an bile flash temellidir. Yavaş yavaş değişmekte olup html5 e uyum saglamaktadır.
Bu doğru bir süreçtir fakat apple ın yaptıgı yanlıştır. eger ios 2015 yılına kadar flasha destek saglıyacaktır dese apple benim gözümde daha dogru bir adım atmış olurdu.
Neden ?
Çünkü html5 ve yanında css3 ün tam manasıyla çıkış ve kullanımı ayrıca yaygınlaşması bu sene olucaktır yani 2015 te. W3C nin acıklamasıdır bu. html5 in ve css3 ün webkit le olan uyumuda 2015 e kdr tamamlanıcaktır.
AYrıca fark etmemiş olabilirsiniz ama Apple da Flash destegi olsa marketten ne kadar oyun indirirdiniz. Adobe sırf web tabanlı oyunları android cihazlara ceviren complier lar yayınladı. Aynısını flash ----- html5 için de yapıyor.
Kısaca flashın sadece pili cok tüketiyor( ki artık tüketmiyor ), eski bir teknoloji gibi söylemler sadece mazarettir. ASıl sebebleri gün gibi ortadadır.
Birde apple a uygulama geliştirdiginizi düşünelim.
Macosx olan bir bilgisayarınız olmadan geliştiremezsiniz. Yani ben bugun iphone a bir uygulama yazmak istesem her türlü bir mac almak zorundayım. Diger yazılan itunes vs vs vs de cabası.
Kısaca apple sadece kendi eko sistemini düşünüyor ve bunu yaparkende cok sert politikalar izliyor.
ayrıca şimdiden söyliyim iphone 5 in sadece 1 modeli olmıcak arkadaşlar en az 2 yada en fazla 3 modeli olucak. Öyle tek model tek fiyat gitmicek artık apple. Androide daha fazla pazar payı bırakma peşindede degil.
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muco555555 8 yıl
Android cokuyomu yapmayin ya nerde cokuyo birakin yaa isi bilmeyen adamin eline androidi versen coker ios da ayni isi bilmessen siyah ekranda sarj cihazi gozukur kulanamazsin sonra isi bilmeyen gider servise.birakin on yargilari android
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Volkanbaba 8 yıl
O kadar cihaz ile bırakında 1.olsun.
İOS'nin zaten 1.olmak gibi bir amacı yok belli bir kitleye hitap etmek amaçları.
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