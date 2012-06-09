IDC: 2016 yılında Windows Phone'un pazar payı iOS'u geçecek

Mobil iletişim alanında gerçekleştirdiği araştırma ve analizlerle yakından tanıdığımız IDC firması, Android, Windows Phone, iOS ve BlackBerry OS gibi en popüler dört mobil işletim sisteminin 2016 yılı pazar payı beklentilerini bizlerle paylaştı.



IDC'ye göre pazar payı bakımından 2012 yılında ilk üç sırayı Android, iOS ve diğer mobil işletim sistemleri oluşturuyor. Dünya çapında Android %61, iOS %20.5, Windows Phone / Windows Mobile %5.2, BlackBerry OS %6 ve diğerleri %7.2 paya sahip. 2016 yılına gelindiğinde ise Windows Phone dışındaki tüm mobil işletim sistemlerinin pazar payında düşüş göze çarpacak. En fazla kayıp Android cephesinde yaşansa da Android liderliği devam edecek. Windows Phone ise küçük bir farkla iOS'un önüne geçecek.



2011 yılının mart ayında yayımladığı araştırmasında IDC, 2015 yılında Android'in %45.4, Windows Phone'un %20.9, iOS'un %15.3 pazar payına sahip olacağını tahmin ediyordu. Görünüşe göre beklentiler değişmiş. Bakalım IDC'nin tahmini ne kadar doğru çıkacak?

