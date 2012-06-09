IDC: 2016 yılında Windows Phone'un pazar payı iOS'u geçecek

Haber Editörü
Mobil iletişim alanında gerçekleştirdiği araştırma ve analizlerle yakından tanıdığımız IDC firması, Android, Windows Phone, iOS ve BlackBerry OS gibi en popüler dört mobil işletim sisteminin 2016 yılı pazar payı beklentilerini bizlerle paylaştı.
IDC'ye göre pazar payı bakımından 2012 yılında ilk üç sırayı Android, iOS ve diğer mobil işletim sistemleri oluşturuyor. Dünya çapında Android %61, iOS %20.5, Windows Phone / Windows Mobile %5.2, BlackBerry OS %6 ve diğerleri %7.2 paya sahip. 2016 yılına gelindiğinde ise Windows Phone dışındaki tüm mobil işletim sistemlerinin pazar payında düşüş göze çarpacak. En fazla kayıp Android cephesinde yaşansa da Android liderliği devam edecek. Windows Phone ise küçük bir farkla iOS'un önüne geçecek.
2011 yılının mart ayında yayımladığı araştırmasında IDC, 2015 yılında Android'in %45.4, Windows Phone'un %20.9, iOS'un %15.3 pazar payına sahip olacağını tahmin ediyordu. Görünüşe göre beklentiler değişmiş. Bakalım IDC'nin tahmini ne kadar doğru çıkacak?
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
adam belli ki sonunun imzamdaki gibi olmasından korktu ve misafir olarak yazdı
1-Apple belli bir kalitesi olan,bunu bozmayacağı düşünülen ve bu kaliteyi takip eden daimi müşterileri olan bir şirket bu yüzden pazardaki payını kaybetmesi mümkün gözükmüyor.
2-Android ne yazıkki sanal olarak çalışan bir işletim sistemi.Yani android çalışmak için başka bir işletim sistemine ihtiyaç duyuyor.Kendisi işlemciyle iletişime geçemiyor.Bu yüzdende optimasyonu çok zor olan,güçlü olmayan sistemlerde stabil çalışamayan bir işletim sistemi.Ancak android pahalı sistemler istesede çok tercih edilmesinin sebebi tam anlamıyla bir uygulama canavarı olması.Popüler olması sebebiyle android için oldukça iyi bir market var.Üstelik bu markete tek alternatifin pahalı/kullanıcıyı sınırlayan apple'nın olması.
3-İşte buna karşı yeni yeni ayağı sağlam basan bir işletim sistemi geliyor.Bir tekelin piyasayı çok iyi analiz etmesi sonucu oluşturulan bir sistem.İnsanlar pahalı olmayan ama stabil çalışan bir telefon arıyordu.Hem düşük sistem olacak hem stabil olacak hemde uygulama pazarı geniş olacak.Şu an için tek eksik mükemmel bir uygulama pazarı.Ancan windows 4 sene içerisinde o pazarı çok rahat bir şekilde istenilen forma sokabilir.4 sene içerisinde zaten telefonlar bilgisayarlarla neredeyse aynı performansı gösterecekler(en azından bugünki performansa erişecekler)
Sonuç:Bu olayların sonucunda piyasada aynı fiyata satılan WP ile Android cihazlardan WP olanı daha yüksek performans vaad edecek ve daha çok rağbet görecek/yada pahalı android telefon yerine ucuz WP'lu telefon alınacak diyim.Buna rağmen android daha esnek bir işletim sistemi kullandığı için root ile cihazı tam anlamıyla kontrol etmeyi seven profesyoneller yada Android marketi sevenler yada eski cihazını kullananlar Androidde kalacak.Ios'u zaten söylemiştim.WP ise ne kadar koparırsa kar olacak.Umarım anlatabilmişimdir.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
14174 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, ios ve