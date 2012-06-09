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IDC: 2016 yılında Windows Phone'un pazar payı iOS'u geçecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,2b
1
50
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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IDC: 2016 yılında Windows Phone'un pazar payı iOS'u geçecek
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Mobil iletişim alanında gerçekleştirdiği araştırma ve analizlerle yakından tanıdığımız IDC firması, Android, Windows Phone, iOS ve BlackBerry OS gibi en popüler dört mobil işletim sisteminin 2016 yılı pazar payı beklentilerini bizlerle paylaştı.
IDC'ye göre pazar payı bakımından 2012 yılında ilk üç sırayı Android, iOS ve diğer mobil işletim sistemleri oluşturuyor. Dünya çapında Android %61, iOS %20.5, Windows Phone / Windows Mobile %5.2, BlackBerry OS %6 ve diğerleri %7.2 paya sahip. 2016 yılına gelindiğinde ise Windows Phone dışındaki tüm mobil işletim sistemlerinin pazar payında düşüş göze çarpacak. En fazla kayıp Android cephesinde yaşansa da Android liderliği devam edecek. Windows Phone ise küçük bir farkla iOS'un önüne geçecek.
2011 yılının mart ayında yayımladığı araştırmasında IDC, 2015 yılında Android'in %45.4, Windows Phone'un %20.9, iOS'un %15.3 pazar payına sahip olacağını tahmin ediyordu. Görünüşe göre beklentiler değişmiş. Bakalım IDC'nin tahmini ne kadar doğru çıkacak?
IDC: 2016 yılında Windows Phone'un pazar payı iOS'u geçecek
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dost1984 7 yıl en beğenilen
mp3 den zil sesi yapılmayan ios nin ayakta hala mucize
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.TRinTY. 7 yıl
Tabloya gerçekleşemeyeceğini söylemek doğru değil.Burda wp yi niye bu kadar eleştiriyorlar anlamış değilim.Ben wp yi kullanıpta beğenmiyen birine rastlamadım.Ayrıca bazıları Nokia nın telefon modellerini eleştirmiş.Akıllı telefonlar arasında taklit olmayan tek tasarım bence lumia800-900 dür.Diğer telefonların neredeyse tamamı ilk iphone den izler taşır.Henüz tam olarak dünya pazarına bile girememiş bir telefon %5 pazar payı yapmış.Tüm dünyada kolay erişilebilen modelleri olduğunda bu değere ulaşması çok da zor değil.
Tabloya gerçekleşemeyeceğini söylemek doğru değil.Burda wp yi niye bu kadar eleştiriyorlar anlamış değilim.Ben wp yi kullanıpta beğenmiyen birine rastlamadım.Ay...
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1 Avatar
nejat_80 7 yıl
önce 2015 ti şimdi 2016 olmuş, seneye 2020 ye çekerler, o zamanda kim öle kim kala. neyse İOS 6 acıklanıyor, asıl onemli olan haber o bence.
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Orod-Dain 7 yıl
Burada tablonun tersi yorum yapanların çok büyük kısmı wp7 hiç kullanmadılar bence. Ben kısa bir süre kullandım ve gördüm ki pastadan bundan daha fazla bir pay alması bile mümkün. Android bu sıkıntılı versiyonlara devam ederse er ya da geç insanlar diğer ürünlere yönelmeye başlayacaktır.
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DH Misafiri 7 yıl
Devir Apple devri, ya kabul edersiniz ya da yok olup gidersiniz!
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SystemApps 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Devir Apple devri, ya kabul edersiniz ya da yok olup gidersiniz!

adam belli ki sonunun imzamdaki gibi olmasından korktu ve misafir olarak yazdı






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Recharged 7 yıl
Bu öngürüleri boşa çıkacak diye düşünüyorum.
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setcikard 7 yıl
Burda bahsedilen olay aslında şudur.
1-Apple belli bir kalitesi olan,bunu bozmayacağı düşünülen ve bu kaliteyi takip eden daimi müşterileri olan bir şirket bu yüzden pazardaki payını kaybetmesi mümkün gözükmüyor.
2-Android ne yazıkki sanal olarak çalışan bir işletim sistemi.Yani android çalışmak için başka bir işletim sistemine ihtiyaç duyuyor.Kendisi işlemciyle iletişime geçemiyor.Bu yüzdende optimasyonu çok zor olan,güçlü olmayan sistemlerde stabil çalışamayan bir işletim sistemi.Ancak android pahalı sistemler istesede çok tercih edilmesinin sebebi tam anlamıyla bir uygulama canavarı olması.Popüler olması sebebiyle android için oldukça iyi bir market var.Üstelik bu markete tek alternatifin pahalı/kullanıcıyı sınırlayan apple'nın olması.
3-İşte buna karşı yeni yeni ayağı sağlam basan bir işletim sistemi geliyor.Bir tekelin piyasayı çok iyi analiz etmesi sonucu oluşturulan bir sistem.İnsanlar pahalı olmayan ama stabil çalışan bir telefon arıyordu.Hem düşük sistem olacak hem stabil olacak hemde uygulama pazarı geniş olacak.Şu an için tek eksik mükemmel bir uygulama pazarı.Ancan windows 4 sene içerisinde o pazarı çok rahat bir şekilde istenilen forma sokabilir.4 sene içerisinde zaten telefonlar bilgisayarlarla neredeyse aynı performansı gösterecekler(en azından bugünki performansa erişecekler)
Sonuç:Bu olayların sonucunda piyasada aynı fiyata satılan WP ile Android cihazlardan WP olanı daha yüksek performans vaad edecek ve daha çok rağbet görecek/yada pahalı android telefon yerine ucuz WP'lu telefon alınacak diyim.Buna rağmen android daha esnek bir işletim sistemi kullandığı için root ile cihazı tam anlamıyla kontrol etmeyi seven profesyoneller yada Android marketi sevenler yada eski cihazını kullananlar Androidde kalacak.Ios'u zaten söylemiştim.WP ise ne kadar koparırsa kar olacak.Umarım anlatabilmişimdir.
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DarkEnergy 7 yıl
WP cihaz almak için sadece HD ekran desteği gelmesini bekliyorum. WP'un Android'den iyi bir sistem olduğunu görmeyenleri anlamıyorum. Android dediğiniz sistem hala kararsız, hala kasıntı hala donup kalan bir sistem. Apple şu an fiyatı daha makul bir iPhone çıkarsın örn. 750 TL Android kullanan sayısını birde o zaman görelim bakalım. Apple'ın yapmadğını Microsoft yapacak her keseye iOS kadar stabil bir sistem olan WP kullanma şansı verecek. Pc tablet telefon kombinasyonuda sağlanacak ki bu tablo 2016dan da önce gerçekleşebilir.
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FFadeleSS 7 yıl
bir arayüzü bile olmayan ios nin ayakta hala mucize
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|M|N|Ç| 7 yıl
Her TİZEN diyene trollün biri eksiyi basıp geçmiş..Bu arada samsung tizeni de badaya benzetirse işi zorr
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king1403 7 yıl
herkes bilge herkes kahin vazgeçin şu zihniyetten herşey olabilir. ayrıca tizen yok demişler de şu an çıkacağının garantisini kim verebilir ki.
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haymatloshan 7 yıl
Bazıları da Macler ile Windowsluları karşılaştırmış,mac'in sunduğu özellikleri başka firmalarda neredeyse yarı fiyatına alabiliyorsun,statü belirteci gibi kullanılıyor lakin ülkemizde asgari ücrete çalışanlar dahi apple almak için borç altına girebiliyor.Kullanışlılık açısından windows'un eline su dökebilecek platform yok şu an,mobil alanda da öyle olacaktır biraz daha sabretmekte fayda var.
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Pardus Linux 7 yıl
Sadece komik gözüküyor Android'den bu derece pay alması imkansız ki iOS'u nasıl geçsin hem ileride farklı işletim sistemerinin devreye girmeside söz konusu Microsoft mobilde hiç başarılı olamadı olmasıda zor heleki bu saatten sonra...
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