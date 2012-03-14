IDC : Android tabletler 2016 yılında iPad'i geride bırakacak

Yaklaşık 2 yıl önce iPad'in piyasaya sürülmesiyle hızlı bir çıkış yakalayan tablet segmentinde Android ve iOS rekabeti artarak devam ediyor. Hali hazırda iPad modellerinin Android tabletlere karşı satış rakamı açısından üstünlüğü olsa da tahminler 2015 yılından sonra dengeler değişeceğini gösteriyor.





IDC tarafından yapılan 2010-2016 yılları arasındaki istatistiğe göre 2010 yılında 19.4 milyon tablet modeli satıldı. Bunun yüzde 22'si Android tabanlı iken, yaklaşık yüzde 75'i iOS tabanlı, yüzde 3'ü ise diğer işletim sistemlerine ait.





2011 yılında 69 milyona yakın tablet modeli satıldığı görülüyor. iPad 2 modelinin yanında Kindle Fire, Nook Tablet, Samsung, ASUS gibi firmalar bu dönemde yükselişe geçti ve tablet satışları 3 katına çıktı. Android tabletler yüzde 38 oranına sahipken, iPad modelleri yüzde 60, diğer modeller yüzde 2 oranına sahip oldu.





2012 yılında ise beklenen satış rakamı 106 milyon ve geçen senenin yaklaşık 1.5 katı artış yaşanacak. Android tabletler yaklaşık yüzde 44, iPad modelleri yüzde 55, diğer modeller ise yüzde 1 gibi bir oranda seyredecek. iPad modellerinin beklentinin altında kalacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan Android ve iOS arasındaki fark kapanmaya başlıyor.





2016 yılında ise Android tabletler iPad modellerini geride bırakmış olacak. 198 milyon adet tablet satışında yüzde 51 gibi bir oran Android modellerine aitken, yüzde 47 gibi bir oran iPad modellerine, yüzde 1 ise diğer işletim sistemli modellere ait olacak. Bu yıl Amazon markalı tabletlerin yüksek satış rakamları elde etmesi bekleniyor.





Bununla birlikte Apple markası tablet pazarının lideri olmaya devam edecek. Pek çok firmanın boy gösterdiği Android tabletler içerisinde iPad'e yaklaşabilen bir model olmayacak.