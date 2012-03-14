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IDC : Android tabletler 2016 yılında iPad'i geride bırakacak

7 yıl
4,3b
1
65
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaklaşık 2 yıl önce iPad'in piyasaya sürülmesiyle hızlı bir çıkış yakalayan tablet segmentinde Android ve iOS rekabeti artarak devam ediyor. Hali hazırda iPad modellerinin Android tabletlere karşı satış rakamı açısından üstünlüğü olsa da tahminler 2015 yılından sonra dengeler değişeceğini gösteriyor.

IDC tarafından yapılan 2010-2016 yılları arasındaki istatistiğe göre 2010 yılında 19.4 milyon tablet modeli satıldı. Bunun yüzde 22'si Android tabanlı iken, yaklaşık yüzde 75'i iOS tabanlı, yüzde 3'ü ise diğer işletim sistemlerine ait. 

2011 yılında 69 milyona yakın tablet modeli satıldığı görülüyor. iPad 2 modelinin yanında Kindle Fire, Nook Tablet, Samsung, ASUS gibi firmalar bu dönemde yükselişe geçti ve tablet satışları 3 katına çıktı. Android tabletler yüzde 38 oranına sahipken, iPad modelleri yüzde 60, diğer modeller yüzde 2 oranına sahip oldu.

2012 yılında ise beklenen satış rakamı 106 milyon ve geçen senenin yaklaşık 1.5 katı artış yaşanacak. Android tabletler yaklaşık yüzde 44, iPad modelleri yüzde 55, diğer modeller ise yüzde 1 gibi bir oranda seyredecek. iPad modellerinin beklentinin altında kalacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan Android ve iOS arasındaki fark kapanmaya başlıyor.

2016 yılında ise Android tabletler iPad modellerini geride bırakmış olacak. 198 milyon adet tablet satışında yüzde 51 gibi bir oran Android modellerine aitken, yüzde 47 gibi bir oran iPad modellerine, yüzde 1 ise diğer işletim sistemli modellere ait olacak. Bu yıl Amazon markalı tabletlerin yüksek satış rakamları elde etmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Apple markası tablet pazarının lideri olmaya devam edecek. Pek çok firmanın boy gösterdiği Android tabletler içerisinde iPad'e yaklaşabilen bir model olmayacak.

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pastadanadam 7 yıl en beğenilen
Peki Zeki Mürende bizi görecek mi ?
Yanıtla +24
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strahd_von_zarovich 7 yıl
"Bununla birlikte Apple markası tablet pazarının lideri olmaya devam edecek. Pek çok firmanın boy gösterdiği Android tabletler içerisinde iPad'e yaklaşabilen bir model olmayacak"
Bu nası saçma bir yazıdır ? , haber yerine medyumluk mu yapıyorsunuz?
"Bununla birlikte Apple markası tablet pazarının lideri olmaya devam edecek. Pek çok firmanın boy gösterdiği Android tabletler içerisinde iPad'e yaklaşabilen bi...
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jibe 7 yıl
Bu haberde bir yanlışlık olmasın?
"IDC : Windows 8 li tabletler 2016 yılında iPad'i geride bırakacak"
olabilir mi? :) gerçekten inanasım gelmedi.
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DH Misafiri 7 yıl
Elmacılar toplanmış yine ...
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sertacarslan 7 yıl
Erasmus78
sertacarslan
Erasmus78...IDC gibi dünyanın en iyi/en büyük analist firmalarından biri...
Yorumlarınıza yorum yapmayacağım, sizinle hemfikir değilim derim sadece.Yalnız 2016ya kadar Win8 tabletlerin %1 bile pazar payı yakalayamayacağı iddia edilen bir araştırma(!) sonucuyla karşı karşıyayız, bunun farkında mısınız?
Evet farkındayım. Buyurun siz bir tane araştırma koyun ortaya beğenmediyseniz? Herkes tahmin yapacak tabii ki. Ancak IDC nin veya Gardnerin veyahutta Nielsenin tahminleri dururken senin ya da herhangi bir dh üyesinin tahminlerini sallamam.

"Siz" bu forum olayını yanlış anlamışsınız. Herkes istediği yorumu yazar, bunlara katılmak ve "inanmak" zorunda değilsiniz...
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Erasmus78 7 yıl
sertacarslan
Erasmus78...IDC gibi dünyanın en iyi/en büyük analist firmalarından biri...
Yorumlarınıza yorum yapmayacağım, sizinle hemfikir değilim derim sadece.Yalnız 2016ya kadar Win8 tabletlerin %1 bile pazar payı yakalayamayacağı iddia edilen bir araştırma(!) sonucuyla karşı karşıyayız, bunun farkında mısınız?

Evet farkındayım. Buyurun siz bir tane araştırma koyun ortaya beğenmediyseniz? Herkes tahmin yapacak tabii ki. Ancak IDC nin veya Gardner'in veyahutta Nielsen'in tahminleri dururken senin ya da herhangi bir dh üyesinin tahminlerini sallamam.
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sertacarslan 7 yıl
Ekrem bey, yorumlarınızı haber kısmında okumak istemiyoruz.
Lütfen haber kısmına haberin kendisini ve haber kaynağından farklı olarak bildiğiniz başka birşey varsa onları yazmakla yetinin.
Yorumlarınızı haberin altında bizlerle beraber "yorum" olarak yazarsanız okumaktan, artılayıp eksilemekten ve gerektiğinde alıntı yapmaktan zevk duyacağız
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S10ERM 7 yıl
Kim neyi geciyorsa gecsin bize ucuz ve kaliteli tablet gelicekmi ona bakalım
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sertacarslan 7 yıl
Erasmus78
"...IDC gibi dünyanın en iyi/en büyük analist firmalarından biri...

Yorumlarınıza yorum yapmayacağım, sizinle hemfikir değilim derim sadece.
Yalnız 2016'ya kadar Win8 tabletlerin %1 bile pazar payı yakalayamayacağı iddia edilen bir araştırma(!) sonucuyla karşı karşıyayız, bunun farkında mısınız?
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nejat_80 7 yıl
2014 dimiydi gecme tarihi ne zaman 2016 ya cikti?
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motorkiran 7 yıl
karşılaştırılan iki işletim sistemi, biri 3 ürünle biri onlarca ürünle yarışıyor. bu grafikler bile muazzam farkın sayısal hali değil mi ?

buraya windows 8 geldiğinde durum nasıl olacak merak ediyorum. zira mic çok iddialı geliyor bu sefer, daha önce bu kadar rahat bu kadar kendilerinden emin konuştuklarını görmemiştim.
eğer ipad gibi su gibi kayan bir cihaz çıkarırlarsa ipad kaybeder yok android e benzerse ipad i sanırım bir daha kimse tutamaz, umutlar microsoftta
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masaüçyarımsaat 7 yıl
bekleyelim görelim
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sweetdream25 7 yıl
ibre tamami ile bence de windows a dönücekk

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jovanovic 7 yıl
Android tabi ki geri de bıraksın zaten... Kaç tane marka android satıyor... Bunun dışında bilinmeyen Çin'de faaliyet gösteren onlarca marka daha var...

Çok enteresan gibi söylenmiş ama....
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asterisk* 7 yıl
ya arkadaş hepiniz ezbere konuşuyorsunuz.
heralde ipad ve android cihazlar karşılaştırılacak. android cihazlar belli özelliklere sahip ios ipad'ler belli. yani önce bir ikişinin ipad mi android mi alsam diye karar vermesi sonra android alacaksa marka seçmesi gerekir. burada önemli olan işletim sistemidir.
apple'ın bu pazarı oluşturan marka olarak lider olması da gayet doğal. ama ilerde marka bazında samsung apple'dan daha çok satarsa şaşırılmaması gerek.
ayrıca 2016'yı düşünürken windows 8'i katmamak biraz saçma olmuş. 8 çıktığında tablet işine soğuk bakan bir çok kişi de tablet almak isteyebilir.
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Tube Screamer 7 yıl
w8 bende heyecanla bekliyorum tabletlerde...oyunu değiştireceği kesin...
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Erasmus78 7 yıl
@ilker_xxx
Bedava bir bulut hesabı açıyorsun. Tüm medya ve ofis içeriğini oraya atıyorsun. Yanında ekstradan HDD falan taşımıyorsun. Ya da piyasadan 10-15 TL ye bulabileceğin USB+SD Kart okuyucu aparattan alıyorsun. Direk çektiğin resimleri atabiliyorsun.
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