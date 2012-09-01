IFA 2012 : Lenovo IdeaPad U510 Ultrabook ile fiyat ve performans birarada

IFA 2012 fuarında iddialı pek çok tüketici elektroniği ürününü gördüğümüz Lenovo, fiyat/performans anlamında ilgi çekecek yeni Ultrabook modelini tanıttı.





IdeaPad U510 modeli 15.6 inçlik ekranında 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor. 21mm kalınlık ve 2.2kg ağırlık sunan kasa içerisinde Intel Ivy Bridge Core i7'ye kadar işlemci seçenekleri bulmak mümkün.





8GB'a kadar RAM, Windows 8 işletim sistemi, DVD sürücü, opsiyonel Blu-ray sürücü, 500GB/750GB/1TB depolama seçenekleri, opsiyonel 24GB/32GB SSD önbellek çözümü, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, VGA, SD kart okuyucu, 6 saate kadar kullanım süresi şeklinde özelliklerini sayabiliriz.





Lenovo, Eylül ayında baz modelini 679$ karşılığında piyasaya sürecek. Ancak bu tarihte henüz Windows 8 piyasada olmadığı için tahminen baz modelinde Windows 7 işletim sistemi bulunacak. Ekim sonunda çıkacak varyantlarda ise Windows 8 işletim sistemini görebileceğiz.