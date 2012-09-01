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IFA 2012 : Lenovo IdeaPad U510 Ultrabook ile fiyat ve performans birarada

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2012 fuarında iddialı pek çok tüketici elektroniği ürününü gördüğümüz Lenovo, fiyat/performans anlamında ilgi çekecek yeni Ultrabook modelini tanıttı.

IdeaPad U510 modeli 15.6 inçlik ekranında 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor. 21mm kalınlık ve 2.2kg ağırlık sunan kasa içerisinde Intel Ivy Bridge Core i7'ye kadar işlemci seçenekleri bulmak mümkün.

8GB'a kadar RAM, Windows 8 işletim sistemi, DVD sürücü, opsiyonel Blu-ray sürücü, 500GB/750GB/1TB depolama seçenekleri, opsiyonel 24GB/32GB SSD önbellek çözümü, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, VGA, SD kart okuyucu, 6 saate kadar kullanım süresi şeklinde özelliklerini sayabiliriz.

Lenovo, Eylül ayında baz modelini 679$ karşılığında piyasaya sürecek. Ancak bu tarihte henüz Windows 8 piyasada olmadığı için tahminen baz modelinde Windows 7 işletim sistemi bulunacak. Ekim sonunda çıkacak varyantlarda ise Windows 8 işletim sistemini görebileceğiz.


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nurettinaz 7 yıl
Alın size apple dan daha başarılı tasarım ve donanım sunan bir marka. Daha ne ister ki insanlar anlayamıyorum. Bildiğin acayip ucuzda. Eğer ultrabook almayı düşünüyor olsaydım uzun yıllar kullanmak ve ucuz olacak şık bir ürün olarak lenovo u serisini tercih ederdim.
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The Musketeer 7 yıl
Hâlâ 1366x768...
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ShotgunPadre 7 yıl
Retina macbook pro da 2,2kg ve bu ona cok benziyor.lenovonun ekran karti vs. yazilmamis ama lenovonun 679$lik fiyatina karsilik macbookpro 2200$a satiliyor.gercekten fiyat performans urunu
Dvd surucusu ve gt620m var icinde.
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Tetradoksin 7 yıl
2.2 kg
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simaros 7 yıl
benim öyle bir oğlum yok
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aspirin_00 7 yıl
tmmda düşündüğüm gibi ultrabooklar 15.6 ları çıkmaya başladı hp 15.6 çıkardı toshibayı bekliyorum merak edenler modelin video incelemesi:
youtube.com/...
iyi seyirler gelecekte ultrabook sahibi olmak dileği ile ;)
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