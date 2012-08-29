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IFA 2012: Samsung'dan UHS-I sınıfı 64 GB'lık microSDXC ve SDXC bellek kartları

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Son dönemlerde yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler neticesinde, mobil cihazlar yüksek çözünürlükte fotoğraf çekimi ve Full HD video kaydı yeteneklerine kavuştu. Akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirilen uygulamalar bellekte daha fazla yer kaplamaya başladı. Böylece tüketiciler, hem yüksek kapasiteyi hem yüksek performansı bir arada sunan bellek kartı arayışı içine girdiler.
İşte bu vaziyeti göz önünde bulunduran Samsung, 64 GB'a varan kapasite sunan UHS-I (Ultra High Speed) sınıfı microSDXC ve SDXC bellek kartlarını, Berlin'de düzenlenen IFA 2012 etkinliğinde sergilemeyi planlıyor. microSDXC kartlar saniyede 80 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 40 MB'a varan sıralı yazma hızına ulaşırken; SDXC kartlar için aynı değerler saniyede 70 MB ve saniyede 20 MB olarak açıklanmış. Samsung'un UHS-I sınıfı microSD bellek kartı için belirlediği en düşük kapasite 16 GB iken, SD kartlarda en düşük kapasite 8 GB olacak.

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SystemApps 6 yıl
nokia 808inde 64gb hafıza desteklediği youtubede görülüyor.Sandisk di sanırsam
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Evivva 6 yıl
64 Gb destekleyen sanırım şu anda sadece galaxy S3 var
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-Pisagor- 6 yıl
32 gb almayı düşünüyorum. 8 gb yetersiz gelmeye başladı.
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HTC Specialist 6 yıl
ChRoNick
Bu olay sandiskte vardı ama her aygıt desteklemiyor. Android ile çalışmıyor. Bazıları çalıştırmış ama ben yapamadım. Motorola xoomda, htc sensationda ve htc one xte çalışmadı. Not bendeki 64tu. Eğer bu samsung destekleyecek ise olur. Isteyen ebayden baksın. Sandisk 64gb microsd diye arayın ;)

Kullandığınız aletler en fazla 32GB SD girişi destekliyor.
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antonidas 6 yıl
hafıza kartı takılmayan telefon benim için telefon değildir.
benim galaxy w da 8 gb'lık kart var,sıkılırsam 64gb alırım, içine film-müzik doldururum.Keyfime bakarım.Zaten usb veya airdroid ile istediğim her bilgisayardan veri alıp-gönderebiliyorum. Dosya paylaşımı ve yüksek depolama alanı,benim için önemlidir.
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enaz3posta 6 yıl
Telefonlarina kendi uretimi hafiza kartlarini kullanan ilk markada nokiadir.ama nokia apple gibi degildir rekabeti sever ve herzaman en buyuktur.respect!
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Barbaroscakir 6 yıl
enaz3posta
Nokia telefonlarida desteklemesi cok hoş.samsungtan akillica bir hamle

yukuberk in yan versionumusun sen? Her haberin altına nokia yı yazıyorsun alakalı alakasız.
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erci501 6 yıl
32 veya 64 gb lık almayı düşünüyorum.
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ChRoNick 6 yıl
Bu olay sandiskte vardı ama her aygıt desteklemiyor. Android ile çalışmıyor. Bazıları çalıştırmış ama ben yapamadım. Motorola xoomda, htc sensationda ve htc one xte çalışmadı. Not bendeki 64tu. Eğer bu samsung destekleyecek ise olur. Isteyen ebayden baksın. Sandisk 64gb microsd diye arayın ;)
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enaz3posta 6 yıl
Nokia telefonlarida desteklemesi cok hoş.samsungtan akillica bir hamle
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