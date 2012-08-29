IFA 2012: Samsung'dan UHS-I sınıfı 64 GB'lık microSDXC ve SDXC bellek kartları

Son dönemlerde yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler neticesinde, mobil cihazlar yüksek çözünürlükte fotoğraf çekimi ve Full HD video kaydı yeteneklerine kavuştu. Akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirilen uygulamalar bellekte daha fazla yer kaplamaya başladı. Böylece tüketiciler, hem yüksek kapasiteyi hem yüksek performansı bir arada sunan bellek kartı arayışı içine girdiler.



İşte bu vaziyeti göz önünde bulunduran Samsung, 64 GB'a varan kapasite sunan UHS-I (Ultra High Speed) sınıfı microSDXC ve SDXC bellek kartlarını, Berlin'de düzenlenen IFA 2012 etkinliğinde sergilemeyi planlıyor. microSDXC kartlar saniyede 80 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 40 MB'a varan sıralı yazma hızına ulaşırken; SDXC kartlar için aynı değerler saniyede 70 MB ve saniyede 20 MB olarak açıklanmış. Samsung'un UHS-I sınıfı microSD bellek kartı için belirlediği en düşük kapasite 16 GB iken, SD kartlarda en düşük kapasite 8 GB olacak.

