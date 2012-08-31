IFA 2012 : Vodafone, Smart Tab II modellerini tanıttı

Geçen yıl ZTE tarafından üretilen Smart Tab adlı Android tabletiyle ülkemizde de boy gösteren Vodafone, beğenilen tabletini iki yeni modelle devam ettirme kararı almış görünüyor.





Bu kez Lenovo tarafından üretilen seride yine 7 ve 10 inçlik iki model olacak. Smart Tab II olarak devam edecek serinin 10 inçlik üyesinde 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.0 işletim sistemi ve GPS özellikleri bulunuyor.





7 inçlik üyede ise Android 4.0, 4GB depolama kapasitesi ve GPS bulunuyor. İncelikleriyle dikkat çeken modellerin arka kısmında Vodafone ve Lenovo simgeleri birlikte kullanılmış. Bu modelin 199$ fiyat etiketi olduğu belirtiliyor.





Modellerle ilgili fazla detay verilmemiş ancak yıl sonuna doğru piyasada olması muhtemel.