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IFA 2012 : Vodafone, Smart Tab II modellerini tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,6b
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl ZTE tarafından üretilen Smart Tab adlı Android tabletiyle ülkemizde de boy gösteren Vodafone, beğenilen tabletini iki yeni modelle devam ettirme kararı almış görünüyor.

Bu kez Lenovo tarafından üretilen seride yine 7 ve 10 inçlik iki model olacak. Smart Tab II olarak devam edecek serinin 10 inçlik üyesinde 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.0 işletim sistemi ve GPS özellikleri bulunuyor. 

7 inçlik üyede ise Android 4.0, 4GB depolama kapasitesi ve GPS bulunuyor. İncelikleriyle dikkat çeken modellerin arka kısmında Vodafone ve Lenovo simgeleri birlikte kullanılmış. Bu modelin 199$ fiyat etiketi olduğu belirtiliyor.

Modellerle ilgili fazla detay verilmemiş ancak yıl sonuna doğru piyasada olması muhtemel.

http://www.engadget.com/2012/08/30/vodafone-smart-tab-II-hands-on/ Yorum Yaz
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farfar63 6 yıl
İlk once tab10 icin guncelleme versin sonra satsim kazik yanasmayin....
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nurettinaz 7 yıl
1.jenerasyonu inanılmaz dandikti. Bu jenerasyonu nasıl gidip bakıp görmek lazım.
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sticer12 7 yıl
nexus 7 forever
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Jokur 7 yıl
Windows 8 çıktı android alınmaz artık ''bence''
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cengiz4565 7 yıl
Ainol nova elf2 250tl ye al rahat et
1.5 ghz Dual core işlemci
Mali 400 Dual core gpu
8gb ssd
1gb ram
Her oyunu rahat oynatsın
Not bu bir reklamdır :)
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napolyon94 7 yıl
eskisinden pek farki yok,bizim tabletleri vodafone 3.2 den 3.2.1 e cekti birakti verdigi ics sozunu tutmadi yaziklar olsun vodafone
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Recharged 7 yıl
iOS ve Windows 8'in olduğu tablet piyasasında artık Android tablet çıkartmak bana pekte mantıklı gelmiyor.Çünkü Android'in tablet bilgisayarlarda iyi olmadığını biliyoruz.
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luxaeterna 7 yıl
Utanmadan hala cihaz mı çıkartıyor bu Vodafone denilen şirket? Adamlar Telsim'i adam edemediler, Telsim'in bütün kötü huylarını Vodafone ismine taşıdılar. Daha önce çıkarttığı tüm telefon ve tabletlerde güncelleme sözü veren Vodafone bunları için de çıkar çıkmaz 4.1'e güncelleyeceğim der kesin...
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fatihburak95 7 yıl
4 gb flash bellek ne demek ya...saten 1 gb ıvır zıvır o.s filan... kaldı 3 gb onun da 1 tane asphalt 7 kur kaldı 1,5 doya doya kullan 1,5 u :S
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Ciddiyetsiz 7 yıl
ülkemize gelmesi sıkıntı değil. vodafone türkiye bunu getirir. ancak hala eski cihazın 49x24=1176TL olduğu düşünülürse bu cihaz türkiyede (199x1,82=362TL)+%18 KDV + ÖİV + kar + kazık eklendiğinde o fiyat bizim için hayal...

düzenleme & ekleme: 7" modeli 190€ kontrantız (sanırım) 10" modeli ise 489,90€ kontratsız. artık varın türkiye fiyatını siz hesap edin..
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