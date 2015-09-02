IFA 2015: Dahili projeksiyona sahip yeni tablet: Lenovo Yoga Tab 3 Pro

IFA 2015 fuarı kapsamında karşımıza önemli ürünler çıkartan Lenovo, Yoga Tab 2 Pro'yu da yenilediğini duyurdu.

Yerine geldiği model ile benzer olarak bünyesinde özel bir projeksiyon (Pico) sistemi yer alan Lenovo Yoga Tab 3 Pro, artık 50-inç yerine tam 70-inç görüntü aktarımı yapabiliyor. Bu sayede daha etkili bir multimedya deneyimi ortaya koyan tablet, yine Tap 2 Pro'dan farklı olarak 13-inç yerine 10-inç'lik bir 2560 x 1600 piksel dokunmatik ekran ile geliyor.

Gücünü Intel Atom x5-Z8500 işlemci ve 2GB RAM'den alan Android 5.1 işletim sistemli Lenovo Yoga Tab 3 Pro, 10,200 mAh gücündeki bataryasıyla 18 saate yakın kullanım süresi ortaya koyabiliyor. Arkasında 13 megapiksel, ön tarafında ise görüntü konuşma işlemleri için 5 megapiksel çözünürlükte kamera bulunan tablet, dört adet Dolby Atmos 3D Surround destekli hoparlör sistemiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve IP21 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapı sunabiliyor.

Yeni Lenovo Yoga Tab 3 Pro'nun WiFi versiyonu 500$, LTE versiyonu ise 600$'dan başlayan fiyat etiketleriyle satışa çıkıyor.