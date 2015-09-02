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IFA 2015: Dahili projeksiyona sahip yeni tablet: Lenovo Yoga Tab 3 Pro

3 yıl
4,1b
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5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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IFA 2015: Dahili projeksiyona sahip yeni tablet: Lenovo Yoga Tab 3 Pro
 
IFA 2015 fuarı kapsamında karşımıza önemli ürünler çıkartan Lenovo, Yoga Tab 2 Pro'yu da yenilediğini duyurdu.
Yerine geldiği model ile benzer olarak bünyesinde özel bir projeksiyon (Pico) sistemi yer alan Lenovo Yoga Tab 3 Pro, artık 50-inç yerine tam 70-inç görüntü aktarımı yapabiliyor. Bu sayede daha etkili bir multimedya deneyimi ortaya koyan tablet, yine Tap 2 Pro'dan farklı olarak 13-inç yerine 10-inç'lik bir 2560 x 1600 piksel dokunmatik ekran ile geliyor.
Gücünü Intel Atom x5-Z8500 işlemci ve 2GB RAM'den alan Android 5.1 işletim sistemli Lenovo Yoga Tab 3 Pro, 10,200 mAh gücündeki bataryasıyla 18 saate yakın kullanım süresi ortaya koyabiliyor. Arkasında 13 megapiksel, ön tarafında ise görüntü konuşma işlemleri için 5 megapiksel çözünürlükte kamera bulunan tablet, dört adet Dolby Atmos 3D Surround destekli hoparlör sistemiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve IP21 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapı sunabiliyor.
Yeni Lenovo Yoga Tab 3 Pro'nun WiFi versiyonu 500$, LTE versiyonu ise 600$'dan başlayan fiyat etiketleriyle satışa çıkıyor.
IFA 2015: Dahili projeksiyona sahip yeni tablet: Lenovo Yoga Tab 3 Pro
 

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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
LOSSLESSGAME

Bu gibi bir tablete Snapdragon 820, 4 GB Ram ve 9 lik 2560x1440 piksel IPS ekran gayet iyi olurdu. Bu sayede daha hafif ve mobil bir cihaz olurdu. Tabi pil kapasitesi aynı kalmak şartıyla. Projesksiyon da 1920x1080 piksel görüntü verirse tadından yenmez. Arka kamera tabletlerde genelde kötü oluyor. 13 MegaPixel sensör yerine 16 MegaPixel 16/9 f2.0 bir sensör olsa iyi iş görürdü. Ayrıca ön tarafa da 5 MefaPixel yerine 3.7 MegaPixel 16/9 f2.2 sensör konulabilirdi. Wi-Fi 802.11 AC ve LTE-A standart olmalı. Ve fiyat Wi-Fi versiyonu 250$ LTE versiyonu da 300$ olursa kimsenin karşı çıkacağını sanmıyorum.


Az olur. Yanında 2 kiloda sırt pastırma istemelisin.
LOSSLESSGAMEBu gibi bir tablete Snapdragon 820, 4 GB Ram ve 9 lik 2560x1440 piksel IPS ekran gayet iyi olurdu. Bu sayede daha hafif ve m...
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DH Misafiri 3 yıl
ah şu tableti Windows 10 ile verseler de herkes win 10 un özgürlüğünden yararlansa suan ki fiyatı ile win 10 olarak verse fena satar :)
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DH Misafiri 3 yıl
ah şu tableti Windows 10 ile verseler de herkes win 10 un özgürlüğünden yararlansa suan ki fiyatı ile win 10 olarak verse fena satar :)
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THUGGER 3 yıl
Toplantilar icin ideal.
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
LOSSLESSGAME

Bu gibi bir tablete Snapdragon 820, 4 GB Ram ve 9 lik 2560x1440 piksel IPS ekran gayet iyi olurdu. Bu sayede daha hafif ve mobil bir cihaz olurdu. Tabi pil kapasitesi aynı kalmak şartıyla. Projesksiyon da 1920x1080 piksel görüntü verirse tadından yenmez. Arka kamera tabletlerde genelde kötü oluyor. 13 MegaPixel sensör yerine 16 MegaPixel 16/9 f2.0 bir sensör olsa iyi iş görürdü. Ayrıca ön tarafa da 5 MefaPixel yerine 3.7 MegaPixel 16/9 f2.2 sensör konulabilirdi. Wi-Fi 802.11 AC ve LTE-A standart olmalı. Ve fiyat Wi-Fi versiyonu 250$ LTE versiyonu da 300$ olursa kimsenin karşı çıkacağını sanmıyorum.


Az olur. Yanında 2 kiloda sırt pastırma istemelisin.
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kadirirdem 3 yıl
bence işlemcide bu tarz ürünlerde quallcomm' imzalı işlemciler kullanmaları daha iyi olur sanki, mesela s820 kullanılsa süper olur....
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