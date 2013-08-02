iFixit, Nvidia'nın Shield isimli taşınabilir oyun konsolunu da parçalarına ayırdı





Nvidia'nın Android işletim sistemiyle çalışan taşınabilir oyun konsolu Nvidia Shield, piyasaya çıkan birçok elektronik ürününün içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi veren iFixit sitesinin elinden kurtulamadı.

Teknik olarak 1.9GHz dört çekirdekli Tegra 4 işlemciye, 72 işlem birimli GeForce grafik birimine, 5 inçlik 720p ekrana, 16GB dahili depolama birimine ve entegre gamepad gibi özelliklere sahip olan Nvidia Shield, 20 adımda açılarak 10 üzerinde 6 puan aldı ve orta derece tamir edilebilir cihazlar arasına girdi. Modüler tasarım yapısıyla düşük onarım maliyetine sahip olması açısından olumlu yorum alan ürün, karmaşık iç tasarımı nedeniyle montajının zor olması, kullanılan yapıştırıcıların inatçı olması nedeniyle bazı sorunların oluşabileceği ve içerisinde yer alan pile ulaşımın zor olması gibi nedenler dolayısıyla olumsuz puan aldı.

iFixit ekibinin taşınabilir oyun konsolu Nvidia Shield için hazırladığı yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/08/01/nvidia-shield-teardown/?utm_medium=feed&utm_source=feedly