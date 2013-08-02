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iFixit, Nvidia'nın Shield isimli taşınabilir oyun konsolunu da parçalarına ayırdı

5 yıl
492
1
10
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit, Nvidia'nın Shield isimli taşınabilir oyun konsolunu da parçalarına ayırdı
Nvidia'nın Android işletim sistemiyle çalışan taşınabilir oyun konsolu Nvidia Shield, piyasaya çıkan birçok elektronik ürününün içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi veren iFixit sitesinin elinden kurtulamadı.
Teknik olarak 1.9GHz dört çekirdekli Tegra 4 işlemciye, 72 işlem birimli GeForce grafik birimine, 5 inçlik 720p ekrana, 16GB dahili depolama birimine ve entegre gamepad gibi özelliklere sahip olan Nvidia Shield, 20 adımda açılarak 10 üzerinde 6 puan aldı ve orta derece tamir edilebilir cihazlar arasına girdi. Modüler tasarım yapısıyla düşük onarım maliyetine sahip olması açısından olumlu yorum alan ürün, karmaşık iç tasarımı nedeniyle montajının zor olması, kullanılan yapıştırıcıların inatçı olması nedeniyle bazı sorunların oluşabileceği ve içerisinde yer alan pile ulaşımın zor olması gibi nedenler dolayısıyla olumsuz puan aldı.
iFixit ekibinin taşınabilir oyun konsolu Nvidia Shield için hazırladığı yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
 
iFixit, Nvidia'nın Shield isimli taşınabilir oyun konsolunu da parçalarına ayırdı

http://www.engadget.com/2013/08/01/nvidia-shield-teardown/?utm_medium=feed&utm_source=feedly Yorum Yaz
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itachi237 5 yıl en beğenilen
nvidia fan'da koymuş alete bunu bilmiyordum.
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Nokia Specialist 5 yıl
Ln2 hazırlayın 2.9ghz geliyor
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ssbrutality 5 yıl
nvidia bu cayır cayır yanacak illaki fan boşunamı sandınız.
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hazarRS 5 yıl
Gl4dius
adamlar ne bulsalar parçalarına ayırılıyorlar uzak durmak lazım bunlardan

Portakalı bile parçalarına ayırmışlar adamlar. Sitelerinde vardı, 3-4 sayfa da açıklama yapmışlar. Sonunda da puan vermişler. Okumanızı tavsiye ederim :)
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afavar 5 yıl
erkank53
@afavar ayrıca pc den oyunları stream edebiliyor.

O hoş olmuş ama yine bir sorun var. Bu cihaz bir el konsolu kategorisinde. Pcde oynama şansım varken pek tercih etmem 5 inch ekranda oynamayı açıkçası.
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Erkansins 5 yıl
@afavar
ayrıca pc den oyunları stream edebiliyor.
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afavar 5 yıl
Bu cihaz ne yapıcak anlayabilmiş değişim. Hem vitadan daha pahalı satıyorlar, hemde içinde android var. Çıkan oyunların kalitesi asla vita daki kadar profesyonel ve iyi olamaz çünkü vitaya oyun yapanlar vitanın sınırlarını zorlayabiliyolarlar. Fakat androidte türlü türlü cihaz var ve sadece bu cihaza oyun çıkarmak çok zor. Anca birkaç firma nvidia nın gazıyla gelişitrir 1-2 oyun. O yüzden bana kalırsa bu cihaz iş yapmaz. Ayrıca tipide pek hoşuma gitmedi tasarımını sevmedim. Birde içi ne kadar karışık öyle ya. Apple ile alakası yok ama şimdi birinin içine bakıyorsun herşey simetrik düzenli, buna bakıyorsun kargacık burgacık ordan birşey çıkıyor. Şu cihazların içiyle biraz daha uğraşsalar dışıda daha düzgün olacak.
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Luc4sHood 5 yıl
O fanın olması biraz garip geldi bana.Bu durumda bi hava çıkışı falanda vardır sanırım.O ne tür bi fan tam olarak bilmiyorum tabi.
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Gl4dius 5 yıl
adamlar ne bulsalar parçalarına ayırılıyorlar uzak durmak lazım bunlardan
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itachi237 5 yıl en beğenilen
nvidia fan'da koymuş alete bunu bilmiyordum.
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carter 5 yıl
Bu tip cihazlar tutmaz. Cihazı alırsın bir yıl sonra bir bakmışsın ne destek var ne oyun çıkıyor.
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